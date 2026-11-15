Enem 2026: candidatos no ES encaram o último dia de provas neste domingo (15)

Candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 entram neste domingo (15) no segundo e último dia de provas. No Espírito Santo, são 85.959 inscritos aptos a testar os conhecimentos em Matemática e em Ciências da Natureza, que engloba as disciplinas de Biologia, Física e Química.
Os portões dos locais de prova serão abertos ao meio-dia e fechados uma hora depois. A aplicação do exame será das 13h30 às 18h30.
Todas as questões deste segundo dia de Enem são de múltipla escolha. As provas de Linguagens, Ciências Humanas e redação foram aplicadas no último domingo (8).
A eventual ausência no primeiro dia não impede a participação no segundo. No entanto, é importante saber que faltar à primeira aplicação, por si só, não garante o direito à reaplicação do exame
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O edital do Enem prevê a reaplicação apenas para situações específicas, quando o participante comprovar que teve sua participação prejudicada por problemas logísticos durante a aplicação ou quando estiver acometido por uma das doenças infectocontagiosas listadas no documento. O pedido deverá ser feito exclusivamente pela Página do Participante, disponível no endereço enem.inep.gov.br/participante,de segunda (16) a sexta-feira (20).
Para fazer o exame, os participantes devem levar documento oficial com foto e caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente.
O Enem é a principal estratégia de acesso à educação superior no Brasil. As notas da prova são utilizadas para seleção de estudantes por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa Universidade para Todos (Prouni), além de servirem de requisito para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
O exame também pode ser usado para processos seletivos próprios de universidades e faculdades e para convênios com instituições de ensino superior de Portugal.
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