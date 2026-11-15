Enem 2026: candidatos no ES encaram o último dia de provas neste domingo (15)

Todas as questões deste segundo dia de Enem são de múltipla escolha. As provas de Linguagens, Ciências Humanas e redação foram aplicadas no último domingo (8).





A eventual ausência no primeiro dia não impede a participação no segundo. No entanto, é importante saber que faltar à primeira aplicação, por si só, não garante o direito à reaplicação do exame

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O edital do Enem prevê a reaplicação apenas para situações específicas, quando o participante comprovar que teve sua participação prejudicada por problemas logísticos durante a aplicação ou quando estiver acometido por uma das doenças infectocontagiosas listadas no documento. O pedido deverá ser feito exclusivamente pela Página do Participante, disponível no endereço enem.inep.gov.br/participante,de segunda (16) a sexta-feira (20).





Para fazer o exame, os participantes devem levar documento oficial com foto e caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente.



