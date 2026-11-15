Horóscopo do dia 15/11/2026: signos poderão repensar atitudes e relacionamentos

Neste domingo, você poderá se deparar com situações delicadas nos relacionamentos e parcerias. Diferenças de opinião tenderão a ganhar proporções maiores que o necessário. Diante disso, evite impor suas vontades ou esperar que a outra pessoa compreenda suas necessidades quando você não se comunica com clareza. O mais indicado será ouvir antes de reagir, se expressar com sinceridade e ter cautela ao fazer cobranças.