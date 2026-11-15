Cumprir uma decisão judicial de desocupação envolve pessoas, histórias e, muitas vezes, famílias que precisam de apoio para seguir em frente. Foi com um trabalho voltado a essa realidade que o Instituto Ideias, empresa capixaba com atuação em todo o Brasil, conquistou Ouro no 4º Prêmio ESG®, na categoria Direito Ambiental e Sustentabilidade.
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O reconhecimento veio com o caso “Reintegração de Posse Humanizada: Dignidade Humana no Cumprimento da Lei”, que apresenta a experiência do Ideias no planejamento e no acompanhamento dessas operações. A presidente Luana Romero e a diretoria receberão o prêmio no dia 28 de novembro, em São Paulo.
Promovida pela Associação Brasileira de ESG, a premiação reconhece iniciativas que colocam em prática o cuidado com o meio ambiente, a responsabilidade com as pessoas e a ética na gestão. São essas as três dimensões reunidas na sigla ESG: ambiental, social e governança. O objetivo é divulgar boas experiências e inspirar outras organizações a adotá-las.
O caso premiado reúne um método de trabalho aplicado pelo Ideias desde 2021. Em uma reintegração de posse, a Justiça determina a devolução de uma área. A atuação da equipe socioambiental é planejar e oferecer apoio para que essa decisão seja cumprida com respeito às pessoas que precisarão deixar o local.
Esse cuidado começa muito antes da mudança. A equipe conhece o território, conversa com os moradores e identifica as necessidades de cada família, com atenção especial a quem está em situação de maior vulnerabilidade. Também registra o que existe na área, como casas, plantações e criações de animais.
A partir dessas informações, são organizadas as medidas de apoio e o diálogo com os órgãos públicos envolvidos. Conforme as necessidades e o planejamento de cada operação, o suporte pode incluir transporte, auxílio à mudança, guarda de pertences, alimentação, hospedagem temporária e acolhimento social. O trabalho também prevê acompanhamento posterior das famílias vulneráveis.
“Cada família tem uma história e necessidades que precisam ser ouvidas e consideradas. Nosso trabalho é levar esse cuidado para todas as etapas do processo, do planejamento ao acompanhamento após a mudança. Receber esse prêmio valoriza a dedicação da nossa equipe e reforça a importância de colocar a dignidade humana no centro das decisões”, afirma Luana Romero, presidente do Instituto Ideias.
Entre março de 2021 e março de 2026, o Instituto participou de 29 operações em quatro Estados e dez municípios. Foram identificadas 399 famílias e cadastradas 1.449 benfeitorias, como construções e outras estruturas presentes nas áreas. Segundo os registros do Ideias, não houve incidentes ou episódios de violência nessas operações.
O reconhecimento destaca uma atuação que conecta o cumprimento da lei à responsabilidade socioambiental, considerando tanto as características de cada território quanto a realidade de quem vive nele.
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