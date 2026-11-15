Cumprir uma decisão judicial de desocupação envolve pessoas, histórias e, muitas vezes, famílias que precisam de apoio para seguir em frente. Foi com um trabalho voltado a essa realidade que o Instituto Ideias, empresa capixaba com atuação em todo o Brasil, conquistou Ouro no 4º Prêmio ESG®, na categoria Direito Ambiental e Sustentabilidade.









O reconhecimento veio com o caso “Reintegração de Posse Humanizada: Dignidade Humana no Cumprimento da Lei”, que apresenta a experiência do Ideias no planejamento e no acompanhamento dessas operações. A presidente Luana Romero e a diretoria receberão o prêmio no dia 28 de novembro, em São Paulo.





Promovida pela Associação Brasileira de ESG, a premiação reconhece iniciativas que colocam em prática o cuidado com o meio ambiente, a responsabilidade com as pessoas e a ética na gestão. São essas as três dimensões reunidas na sigla ESG: ambiental, social e governança. O objetivo é divulgar boas experiências e inspirar outras organizações a adotá-las.