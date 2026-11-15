Segurança pública: quando falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão

Quanto menos crianças nascem, menos as pessoas se preocupam em melhorar a Educação. A Saúde também está perdendo visibilidade, na medida em que o SUS tem atendido a população de maneira bastante satisfatória, com um detalhe importante: as pesquisas de opinião revelam que as críticas ao sistema público são feitas principalmente pelos usuários da saúde privada; quem realmente utiliza o SUS reclama muito menos do que aqueles que não usam... Resultado: a segurança pública, que ficava em segundo plano, foi a protagonista das últimas eleições e deve permanecer nesse posto nas próximas.
Como era previsível, o Brasil abandonou qualquer debate racional e informado, preferindo enveredar pelo confronto ideológico. “Esquerda” e “direita” (ou quem assim se identifica) só concordaram em uma coisa: seria necessário escolher entre respeitar os Direitos Humanos ou garantir o sossego do cidadão, o que é uma falsa premissa. E surge outro conflito que diz muito mais de interesses de categorias profissionais que da intenção legítima de resolver o problema. De um lado, aqueles que, simplistamente, acreditam que só policiais, de preferência os que foram mais operacionais ao longo da carreira, seriam capazes de oferecer qualquer tipo de proposta eficaz. De outro, os que reclamam o monopólio da fala para a intelligentsia, para os intelectuais laureados com doutorado, de preferência em alguma das ciências humanas.
As duas lógicas estão radicalmente equivocadas. O uso do cachimbo faz a boca torta e, para quem só tem um martelo, tudo é prego. Não é nada fácil para um policial cogitar se uma descriminalização total ou parcial do tráfico seria, ou não, estrategicamente interessante. Isso vai contra tudo o que ele aprendeu e fez ao longo de anos, contra os valores que internalizou. É como se prender traficantes já fosse previsto nas tábuas de Moisés. De outro, realmente existe muita gente que só pensa, vê e compreende o crime a partir da incansável leitura de muitos livros e artigos científicos. Enquanto isso, o cidadão médio aprendeu tudo o que sabe assistindo filmes e séries da Netflix. E, repita-se: tudo isso atravessado por convicções ideológicas, intenções eleitoreiras e disputa por reservas de mercado.
O resultado prático é que ficamos presos a discussões estéreis, como a redução da maioridade penal, quando sabemos que menos de 1% dos crimes são imputados a menores de idade. Ou seja, mesmo que houvesse uma punição mais severa para eles e isso seja suficiente, não afetaria 99% da violência que ocorre. Ou sonhando com soluções mágicas, como o encarceramento explosivo promovido em El Salvador, que já foi tentado pelo governo fascista na Itália e pelo comunista na União Soviética, com os mesmos desdobramentos: redução abrupta das atividades criminais ao primeiro impacto, desmoronamento da repressão sob o próprio peso e o retorno das organizações criminosas com mais força, mais energia e métodos mais eficientes.
É desolador o quadro do debate sobre segurança pública no Brasil e, pior ainda, no Congresso e nos Governos estaduais e municipais. Parafraseando certa filósofa, quem está certo e quem está errado não está certo nem errado; está todo mundo errado. PCC e Comando Vermelho continuarão nadando de braçada, disputando apenas com as milícias; e toda a baixa criminalidade continuará instrumentalizada pelos de colarinho branco. E não é que teve gente, fugindo da violência e dos problemas sociais, se mudou para o Paraguai?!
Nunca disse que sou o dono da razão: eu só aluguei...