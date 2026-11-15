Segurança pública: quando falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão

Como era previsível, o Brasil abandonou qualquer debate racional e informado, preferindo enveredar pelo confronto ideológico. “Esquerda” e “direita” (ou quem assim se identifica) só concordaram em uma coisa: seria necessário escolher entre respeitar os Direitos Humanos ou garantir o sossego do cidadão, o que é uma falsa premissa. E surge outro conflito que diz muito mais de interesses de categorias profissionais que da intenção legítima de resolver o problema. De um lado, aqueles que, simplistamente, acreditam que só policiais, de preferência os que foram mais operacionais ao longo da carreira, seriam capazes de oferecer qualquer tipo de proposta eficaz. De outro, os que reclamam o monopólio da fala para a intelligentsia, para os intelectuais laureados com doutorado, de preferência em alguma das ciências humanas.





As duas lógicas estão radicalmente equivocadas. O uso do cachimbo faz a boca torta e, para quem só tem um martelo, tudo é prego. Não é nada fácil para um policial cogitar se uma descriminalização total ou parcial do tráfico seria, ou não, estrategicamente interessante. Isso vai contra tudo o que ele aprendeu e fez ao longo de anos, contra os valores que internalizou. É como se prender traficantes já fosse previsto nas tábuas de Moisés. De outro, realmente existe muita gente que só pensa, vê e compreende o crime a partir da incansável leitura de muitos livros e artigos científicos. Enquanto isso, o cidadão médio aprendeu tudo o que sabe assistindo filmes e séries da Netflix. E, repita-se: tudo isso atravessado por convicções ideológicas, intenções eleitoreiras e disputa por reservas de mercado.