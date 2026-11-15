Novembro traz pistas sobre 2027: veja o que os astros antecipam para os signos As configurações astrológicas de novembro ajudam a interpretar tendências relacionadas a mudanças, oportunidades e novos ciclos (Imagem: marevgenna | Shutterstock)

Por vezes, pode surgir a sensação de que um ano começa antes mesmo da virada. Na astrologia, essa percepção pode ser interpretada a partir dos movimentos planetários que acontecem nos últimos meses do ano e que ajudam a preparar o cenário para os ciclos seguintes.

Embora o ano novo astrológico comece oficialmente com a entrada do Sol em Áries, em março, novembro de 2026 já apresenta configurações importantes que continuarão influenciando as interpretações de 2027. Isso acontece porque os planetas de movimentos mais lentos permanecem durante meses ou anos em determinados signos, construindo tendências que não se encerram simplesmente com a chegada de 31 de dezembro.

Em novembro, Saturno e Netuno estão em Áries; Urano transita por Gêmeos; Plutão segue em Aquário; e Júpiter permanece em Leão. Esses posicionamentos formam parte da estrutura astrológica que acompanhará o próximo ano, trazendo reflexões sobre identidade, relacionamentos, trabalho, dinheiro e projetos de futuro.

Por que novembro pode antecipar as tendências de 2027?

planetas pessoais movimentam acontecimentos e experiências de duração mais curta, astros como Saturno, Urano, Netuno e Plutão simbolizam ciclos mais longos, associados a mudanças estruturais e transformações profundas. Na astrologia, os planetas não seguem o calendário civil. Cada um possui seu próprio ritmo e representa diferentes processos de desenvolvimento. Enquanto o Sol e osmovimentam acontecimentos e experiências de duração mais curta, astros como Saturno, Urano, Netuno e Plutão simbolizam ciclos mais longos, associados a mudanças estruturais e transformações profundas.

Em 2027, Saturno continuará em Áries, reforçando a importância da autonomia, da responsabilidade individual e da construção de novos caminhos. Netuno, também em Áries, seguirá estimulando reflexões sobre identidade, sonhos e a coragem necessária para transformar ideias em atitudes.

Urano em Gêmeos continuará movimentando temas relacionados à comunicação, à tecnologia e às novas maneiras de aprender e trabalhar. Plutão em Aquário, por sua vez, seguirá associado às transformações coletivas, às redes de relacionamento e às mudanças na maneira como a sociedade se organiza.

Abaixo, entenda melhor o que tudo isso significa para o seu signo!

Áries

Novembro poderá representar uma antecipação importante dos desafios e das oportunidades do ariano em 2027 (Imagem: Ramziya Khusnullina | Shutterstock)

Netuno transitando por Áries, questões relacionadas à identidade, à independência e às escolhas pessoais continuarão ganhando destaque. Novembro poderá representar uma antecipação importante dos desafios e das oportunidades de 2027. Com Saturno e, questões relacionadas à identidade, à independência e às escolhas pessoais continuarão ganhando destaque.

Você poderá perceber que determinadas situações já não combinam com a pessoa que está se tornando. Isso tenderá a envolver mudanças na carreira, nos relacionamentos ou até na maneira de estabelecer prioridades.

A conjunção de Marte e Júpiter em Leão estimulará a criatividade, a autoconfiança e a vontade de investir em projetos pessoais. Entretanto, será importante evitar decisões impulsivas e promessas difíceis de cumprir.

Touro

O taurino poderá perceber que a maneira de lidar com dinheiro, trabalho e segurança material está passando por transformações importantes (Imagem: Ramziya Khusnullina | Shutterstock)

Você poderá perceber que a maneira de lidar com dinheiro, trabalho e segurança material está passando por transformações importantes. Com Urano em Gêmeos movimentando o setor financeiro, 2027 continuará estimulando novas formas de gerar renda, desenvolver habilidades e explorar oportunidades profissionais diferentes das habituais.

Em novembro, a movimentação de Júpiter e Marte em Leão também poderá trazer questões relacionadas à família, à moradia e ao patrimônio, exigindo decisões sobre gastos e responsabilidades domésticas.

Gêmeos

Em novembro, o geminiano poderá ter maior clareza sobre decisões pessoais, relacionamentos e situações que precisam de uma definição (Imagem: Ramziya Khusnullina | Shutterstock)

Lua Cheia em Gêmeos poderá trazer maior clareza sobre decisões pessoais, relacionamentos e situações que precisam de uma definição. Assuntos que estavam sendo adiados tenderão a ganhar destaque. Você poderá sentir com intensidade a preparação para 2027. Isso acontece porque Urano continuará transitando pelo seu signo, despertando desejo de liberdade, renovação e mudanças na identidade. Em novembro, aem Gêmeos poderá trazer maior clareza sobre decisões pessoais, relacionamentos e situações que precisam de uma definição. Assuntos que estavam sendo adiados tenderão a ganhar destaque.

A presença de Júpiter em Leão também estimulará a comunicação, os estudos, as viagens curtas e os contatos profissionais. Conversas importantes poderão abrir caminhos para projetos que se desenvolverão no próximo ano.

Câncer

O canceriano sentirá necessidade de definir objetivos e construir uma carreira mais alinhada aos próprios valores (Imagem: Ramziya Khusnullina | Shutterstock)

Novembro poderá trazer sinais importantes sobre o crescimento profissional e financeiro que será trabalhado ao longo de 2027. Com Saturno e Netuno em Áries movimentando o setor da carreira, haverá uma necessidade crescente de definir objetivos, assumir responsabilidades e construir uma trajetória profissional mais alinhada aos próprios valores.

Júpiter em Leão continuará estimulando o setor financeiro, favorecendo simbolicamente oportunidades de aumentar os rendimentos, valorizar habilidades e buscar maior reconhecimento pelo trabalho realizado.

Leão

Oportunidades profissionais e pessoais poderão despertar a vontade do leonino de assumir novos desafios (Imagem: Ramziya Khusnullina | Shutterstock)

mais movimentados neste período de transição. Com Júpiter em Leão e a conjunção com Marte em novembro, haverá uma forte simbologia de iniciativa, entusiasmo e desejo de conquistar novos espaços. O seu signo está entre osneste período de transição. Com Júpiter em Leão e a conjunção com Marte em novembro, haverá uma forte simbologia de iniciativa, entusiasmo e desejo de conquistar novos espaços.

Projetos que estavam parados poderão ganhar impulso, enquanto oportunidades profissionais e pessoais poderão despertar a vontade de assumir novos desafios. Entretanto, as tensões entre os planetas em Leão e o Sol em Escorpião também irão evidenciar conflitos entre objetivos individuais e responsabilidades familiares.

Em 2027, Júpiter permanecerá em Leão até o fim de julho, ampliando as possibilidades de crescimento, visibilidade e desenvolvimento pessoal. Depois, sua entrada em Virgem movimentará o setor financeiro, trazendo maior atenção à administração dos recursos.

Virgem

O virginiano precisará controlar a autocobrança e evitar assumir responsabilidades excessivas (Imagem: Ramziya Khusnullina | Shutterstock)

Novembro poderá representar o início simbólico de uma preparação importante para o segundo semestre de 2027, quando Júpiter ingressará em Virgem. Antes dessa chegada, será necessário organizar pendências, rever hábitos e compreender quais aspectos da vida precisam de mudanças.

A entrada de Marte em Virgem, no fim de novembro, poderá estimular a iniciativa, a produtividade e a vontade de colocar planos em prática. Entretanto, também será importante controlar a autocobrança e evitar assumir responsabilidades excessivas. Durante a primeira parte de 2027, Júpiter em Leão continuará movimentando questões internas, favorecendo períodos de reflexão, encerramento de ciclos e preparação para novos projetos.

Libra

O libriano poderá perceber que os relacionamentos estão entrando em uma fase de maior amadurecimento (Imagem: Ramziya Khusnullina | Shutterstock)

reflexões sobre compromisso, reciprocidade e expectativas afetivas. Situações indefinidas poderão exigir conversas mais objetivas. Caso esteja em um relacionamento, será importante compreender se os planos individuais estão realmente alinhados aos objetivos do casal. Você poderá perceber que os relacionamentos estão entrando em uma fase de maior amadurecimento. Com Saturno e Netuno em Áries movimentando o setor das parcerias, 2027 continuará trazendo, reciprocidade e expectativas afetivas. Situações indefinidas poderão exigir conversas mais objetivas. Caso esteja em um relacionamento, será importante compreender se os planos individuais estão realmente alinhados aos objetivos do casal.

Escorpião

Novembro poderá representar um momento importante de definição de prioridades para o escorpiano (Imagem: Ramziya Khusnullina | Shutterstock)

Novembro poderá representar um momento importante de definição de prioridades, especialmente na carreira e na vida pessoal. Com Júpiter em Leão movimentando o setor profissional, 2027 continuará oferecendo oportunidades de reconhecimento, expansão e maior visibilidade no trabalho. A conjunção de Marte e Júpiter tenderá a despertar ambição e vontade de conquistar novos espaços. Entretanto, será necessário evitar disputas de poder e decisões tomadas apenas pelo desejo de provar competência.

Sagitário

O sagitariano poderá sentir uma abertura de caminhos para uma fase de renovação e crescimento pessoal (Imagem: Ramziya Khusnullina | Shutterstock)

temas relacionados a viagens, estudos, especializações e experiências internacionais continuarão favorecidos durante o primeiro semestre de 2027. Em novembro, você poderá sentir uma abertura de caminhos para uma fase de renovação e crescimento pessoal. A entrada do Sol em Sagitário marcará o início de um novo ciclo solar, estimulando a autoconfiança, a vitalidade e a vontade de realizar mudanças. Com Júpiter em Leão,, estudos, especializações e experiências internacionais continuarão favorecidos durante o primeiro semestre de 2027.

Saturno e Netuno em Áries também movimentarão o campo da criatividade e dos romances, trazendo oportunidades para desenvolver projetos pessoais e refletir sobre expectativas afetivas. Entretanto, Urano em Gêmeos continuará provocando mudanças nas parcerias, exigindo maior flexibilidade diante de comportamentos e situações inesperadas.

Capricórnio

Novembro poderá trazer reflexões importantes ao capricorniano sobre segurança, estabilidade e prioridades familiares (Imagem: Ramziya Khusnullina | Shutterstock)

Novembro poderá trazer reflexões importantes sobre segurança, estabilidade e prioridades familiares. Com Saturno e Netuno em Áries movimentando o setor da família e da moradia, 2027 continuará exigindo decisões relacionadas ao lar, ao patrimônio e à construção de uma base emocional mais sólida.

Júpiter em Leão também poderá movimentar questões financeiras compartilhadas, investimentos, financiamentos e acordos que envolvam recursos de outras pessoas. Entretanto, será necessário agir com prudência diante de compromissos financeiros de longo prazo. Urano em Gêmeos, por outro lado, continuará estimulando mudanças na rotina profissional, podendo trazer novas tecnologias, diferentes modelos de trabalho e necessidade de adaptação.

Aquário

A identidade e o posicionamento pessoal do aquariano diante do mundo continuarão ganhando importância (Imagem: Ramziya Khusnullina | Shutterstock)

Você continuará vivendo um período de transformações profundas em 2027, e novembro poderá evidenciar algumas dessas mudanças. Com Plutão transitando por Aquário, questões relacionadas à identidade, ao poder pessoal e à maneira de se posicionar diante do mundo continuarão ganhando importância.

novas conexões, acordos profissionais e decisões importantes na vida afetiva. Entretanto, também será necessário observar relações que apresentam desequilíbrios de poder ou expectativas incompatíveis. Urano em Gêmeos, por sua vez, seguirá estimulando a criatividade, os romances e os projetos pessoais, trazendo possibilidades de inovação e experiências diferentes. Júpiter em Leão movimentará o setor dos relacionamentos e das parcerias, favorecendo, acordos profissionais e decisões importantes na vida afetiva. Entretanto, também será necessário observar relações que apresentam desequilíbrios de poder ou expectativas incompatíveis. Urano em Gêmeos, por sua vez, seguirá estimulando a criatividade, os romances e os projetos pessoais, trazendo possibilidades de inovação e experiências diferentes.

Peixes

Novembro poderá marcar uma fase de organização emocional e financeira para o pisciano antes das oportunidades de 2027 (Imagem: Ramziya Khusnullina | Shutterstock)

Novembro poderá representar uma fase de organização emocional e financeira antes das oportunidades que surgirão em 2027. Com Saturno e Netuno em Áries movimentando o setor dos recursos pessoais, haverá uma necessidade crescente de desenvolver autonomia financeira, reconhecer talentos e estabelecer limites mais claros em relação ao dinheiro.