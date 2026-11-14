Robô criado no ES para ajudar pacientes com AVC disputa prêmio mundial

Um robô vestível desenvolvido no Espírito Santo para ajudar na recuperação dos movimentos dos braços está entre os finalistas de uma competição internacional de startups na área da saúde. Criado pela Symbios, empresa incubada na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o equipamento será apresentado na Medica 2026, um dos maiores eventos mundiais do setor, realizado de 16 a 19 de novembro, na Alemanha.
A startup capixaba foi selecionada entre mais de 300 concorrentes de diferentes países e está entre as 15 finalistas, sendo a única representante brasileira na disputa. A competição reúne startups de cinco categorias.
A Symbios está entre as três finalistas da área de robótica, ao lado de empresas da Itália e da Índia. Cada concorrente terá três minutos para apresentar sua tecnologia a um júri internacional, que escolherá as três melhores startups do ano.
O equipamento desenvolvido pela empresa é o m-FLEX, um exoesqueleto portátil voltado à reabilitação de pessoas com dificuldades de movimentação dos braços, principalmente aquelas que sofreram acidente vascular cerebral (AVC). A tecnologia começou a ser desenvolvida em 2020, após um dos fundadores da startup procurar um professor da Ufes com a ideia de criar um equipamento para ajudar o sogro, que havia sofrido um AVC.
Para o professor Rafhael Milanezi de Andrade, do Departamento de Engenharia Mecânica da Ufes, a classificação internacional representa o reconhecimento de anos de pesquisa e desenvolvimento.
"Pra mim é muito gratificante e recompensador ver uma tecnologia que surgiu no nosso laboratório evoluir do zero a um produto de mercado e ver a Symbios e os alunos da UFES ganhando destaque e sendo premiados internacionalmente", afirma.
"Em termos simples, é um robô vestível no braço, que auxilia pacientes que perderam, por algum motivo, o movimento do braço", explica João Vitor Santos Mignoni de Melo, de 27 anos, nutricionista formado pela Ufes e integrante da equipe da Symbios.
Segundo ele, a reabilitação robótica permite que os pacientes realizem um grande número de repetições dos movimentos e um engajamento maior do paciente.
O professor Rafhael Andrade explica que o equipamento também permite que os pacientes participem de jogos de reabilitação e treinem diferentes habilidades, tornando as atividades mais interativas e motivadoras. Por ser portátil, o robô também pode ser utilizado por terapeutas em atendimentos domiciliares.
"A tecnologia tem potencial para aumentar a escala de atendimento de pessoas que sofreram AVC, podendo tornar a reabilitação mais acessível para todos", destaca o professor.
Além dos pacientes que sofreram AVC, a equipe estuda a aplicação do equipamento em pessoas com lesão medular, traumatismo cranioencefálico e outras condições que comprometem os movimentos dos membros superiores.
O m-FLEX já foi utilizado em testes clínicos com pacientes que sofreram AVC, que resultaram em artigos científicos publicados. De acordo com João, a equipe desenvolve, em parceria com a Ufes, o que afirma ser a maior pesquisa já realizada no Brasil sobre reabilitação robótica de membros superiores.
Atualmente, o equipamento é comercializado para atividades de pesquisa e ensino. A expectativa é que esteja disponível para uso clínico no primeiro semestre de 2027.
Quem vai representar a equipe na Alemanha é Eduardo Antonio Fragoso Dias, de 27 anos, CEO e um dos fundadores da startup. Para João, a classificação entre as 15 finalistas representa um reconhecimento do trabalho desenvolvido pela equipe, especialmente por se tratar de uma tecnologia criada dentro de uma universidade pública brasileira.
"Não só o Brasil, mas somos também a única startup das Américas como um todo. É um reconhecimento muito importante do nosso trabalho e de tudo o que construímos até aqui", afirma.
O integrante da equipe destaca ainda os desafios enfrentados para desenvolver uma tecnologia desse tipo no Brasil: "Vivemos de perto os desafios de desenvolver uma tecnologia como a nossa no Brasil. Ter nossa tecnologia reconhecida internacionalmente reforça a confiança de que estamos no caminho certo e nos dá ainda mais motivação para continuar. Agora, vamos em busca do primeiro lugar!".
Além da competição internacional, a Symbios e Eduardo também estão entre os finalistas do Prêmio Fapes de Ciência, Tecnologia, Inovação e Jornalismo de 2026. O professor Rafhael Andrade, com o Laboratório de Robótica e Biomecânica (Biônica), também disputa a premiação.
A pesquisa que deu origem ao exoesqueleto começou em 2020, sob orientação do professor Rafhael Andrade, no Laboratório de Robótica e Biomecânica (Biônica, antigo LabGuará) da Ufes.
Em 2023, o projeto resultou na patente intitulada "Órtese Robótica de Membro Superior Movida por Cabos de Aço para Reabilitação Neuromotora". No ano seguinte, a universidade assinou com a Symbios um contrato de transferência de tecnologia para exploração econômica, o primeiro desse tipo na instituição.
Segundo Rafhael, o projeto, que começou apenas com ele e Eduardo, hoje envolve pesquisadores de diferentes áreas, como Engenharia, Saúde, Computação e Jornalismo.
"O Brasil tem muita capacidade para desenvolver nossas tecnologias e não ficar dependendo de produtos importados. Precisamos incentivar mais isso", defende.
Para Marcelo Sarcinelli, gerente executivo do Espaço Empreendedor da Ufes, a classificação da startup demonstra o potencial de inovação dos projetos desenvolvidos na universidade e a importância do trabalho de incubação. Segundo ele, o objetivo é apoiar os empreendedores desde o desenvolvimento da ideia inicial até a comercialização dos produtos.
*Texto produzido por Kamila Rossi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Erik Oakes.