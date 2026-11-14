Robô criado no ES para ajudar pacientes com AVC disputa prêmio mundial

Um robô vestível desenvolvido no Espírito Santo para ajudar na recuperação dos movimentos dos braços está entre os finalistas de uma competição internacional de startups na área da saúde. Criado pela Symbios, empresa incubada na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o equipamento será apresentado na Medica 2026, um dos maiores eventos mundiais do setor, realizado de 16 a 19 de novembro, na Alemanha.





A startup capixaba foi selecionada entre mais de 300 concorrentes de diferentes países e está entre as 15 finalistas, sendo a única representante brasileira na disputa. A competição reúne startups de cinco categorias.





A Symbios está entre as três finalistas da área de robótica, ao lado de empresas da Itália e da Índia. Cada concorrente terá três minutos para apresentar sua tecnologia a um júri internacional, que escolherá as três melhores startups do ano.





O equipamento desenvolvido pela empresa é o m-FLEX, um exoesqueleto portátil voltado à reabilitação de pessoas com dificuldades de movimentação dos braços, principalmente aquelas que sofreram acidente vascular cerebral (AVC). A tecnologia começou a ser desenvolvida em 2020, após um dos fundadores da startup procurar um professor da Ufes com a ideia de criar um equipamento para ajudar o sogro, que havia sofrido um AVC.





Para o professor Rafhael Milanezi de Andrade, do Departamento de Engenharia Mecânica da Ufes, a classificação internacional representa o reconhecimento de anos de pesquisa e desenvolvimento.





"Pra mim é muito gratificante e recompensador ver uma tecnologia que surgiu no nosso laboratório evoluir do zero a um produto de mercado e ver a Symbios e os alunos da UFES ganhando destaque e sendo premiados internacionalmente", afirma.