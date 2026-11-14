Praça e estacionamento do Cais das Artes vão custar R$ 2 milhões

Por meio de nota, o DER-ES também informou que o contrato prevê a criação de uma área contemplativa junto ao mar, com espaço para descanso e lazer, incluindo jardins, playground com brinquedos infantis e aparelhos de calistenia (para prática de exercícios físicos sem utilização de pesos ou halteres).





Porém, o contrato prevê somente a execução da infraestrutura da praça, não incluindo os mobiliários urbanos. Segundo o DER-ES, esses serão adquiridos por outra licitação, tipo pregão eletrônico.