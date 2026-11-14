Praça e estacionamento do Cais das Artes vão custar R$ 2 milhões

As obras para o estacionamento e praça do Cais das Artes, na Enseada do Suá, em Vitória, vão custar R$ 2 milhões, com previsão de serem concluídas somente no final de 2028. O contrato foi publicado em agosto deste ano, com a ordem de serviço para o início das obras sendo emitida no mês de outubro. Serão dois anos de obras, pelo menos.
Por meio de nota, o DER-ES também informou que o contrato prevê a criação de uma área contemplativa junto ao mar, com espaço para descanso e lazer, incluindo jardins, playground com brinquedos infantis e aparelhos de calistenia (para prática de exercícios físicos sem utilização de pesos ou halteres).
Porém, o contrato prevê somente a execução da infraestrutura da praça, não incluindo os mobiliários urbanos. Segundo o DER-ES, esses serão adquiridos por outra licitação, tipo pregão eletrônico.
O espaço está situado na Rua Roseny Borges Alvarado, na Enseada do Suá, em Vitória. O terreno foi cercado por tapumes, com muro pintado, e já foi instalada uma placa indicando que a obra é do Governo do Estado.
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