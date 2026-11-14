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Governo do ES

Praça e estacionamento do Cais das Artes vão custar R$ 2 milhões

A obra deve ser entregue até o final de 2028, com estacionamento para 48 carros e 9 motos, além parquinho e área contemplativa junto ao mar.

Publicado em 14 de Novembro de 2026 às 19:38

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

14 nov 2026 às 19:38
Projeto de estacionamento e praça ao lado do Cais das Artes, na Enseada do Suá, em Vitória Reprodução

As obras para o estacionamento e praça do Cais das Artes, na Enseada do Suá, em Vitória, vão custar R$ 2 milhões, com previsão de serem concluídas somente no final de 2028. O contrato foi publicado em agosto deste ano, com a ordem de serviço para o início das obras sendo emitida no mês de outubro. Serão dois anos de obras, pelo menos.


De acordo com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), serão construídas 57 vagas no estacionamento, com 48 para carros e nove para motos. E a empresa que fará as obras não é a mesma que realiza os trabalhos no Cais das Artes que, por sinal, tiveram o prazo de conclusão adiado para 2027. O edital para construir o estacionamento e a praça foi vencido pela Matix Construtora.

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Por meio de nota, o DER-ES também informou que o contrato prevê a criação de uma área contemplativa junto ao mar, com espaço para descanso e lazer, incluindo jardins, playground com brinquedos infantis e aparelhos de calistenia (para prática de exercícios físicos sem utilização de pesos ou halteres).


Porém, o contrato prevê somente a execução da infraestrutura da praça, não incluindo os mobiliários urbanos. Segundo o DER-ES, esses serão adquiridos por outra licitação, tipo pregão eletrônico.

O espaço está situado na Rua Roseny Borges Alvarado, na Enseada do Suá, em Vitória. O terreno foi cercado por tapumes, com muro pintado, e já foi instalada uma placa indicando que a obra é do Governo do Estado.


Essa obra é uma reivindicação da Associação dos Moradores, Empresários e Investidores da Enseada do Suá (Amei-ES), que ao saber da proposta de construir um estacionamento no local, recorreu ao Estado e à Prefeitura de Vitória para que o projeto incluísse uma área de lazer à comunidade.

Todo o movimento começou em 2019, com a Associação apresentando um projeto de praça que incluía quiosques e até cinema ao ar livre. Em 2021, o Governo do Estado acatou parte do projeto e aceitou incluir uma praça de lazer com área para contemplação da vista da Baía de Vitória. O edital foi lançado em 2025.

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