ES começa obras de praça e estacionamento do Cais das Artes

As obras da praça e do estacionamento que ficam ao lado do Cais das Artes, na Enseada do Suá, em Vitória, já começaram. O espaço está situado na Rua Roseny Borges Alvarado. Terá vagas para carros e motos, parquinho infantil e locais para contemplação da vista da Baía de Vitória.
O terreno foi cercado por tapumes, com muro pintado. Também foi instalada uma placa indicando que a obra é do Governo do Estado. A Gazeta procurou o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) para saber mais detalhes, como o resultado da licitação e os prazos e valores estabelecidos em contrato com a empreiteira responsável pela obra. Mas não houve retorno até a publicação da matéria.
O espaço foi desapropriado com o intuito de receber um estacionamento voltado para o Cais das Artes. No entanto, a Associação dos Moradores, Empresários e Investidores da Enseada do Suá (Amei-ES) se mobilizou para que o ambiente também tivesse a praça, proposta que foi acolhida pelo Governo do Estado.
Esse projeto foi desenvolvido pela Amei-ES, em parceria com um escritório de arquitetura, e previa área de lazer, pontos de comércio e mirante para a Baía de Vitória. Foi apresentado em agosto de 2019, com o Estado confirmando incluir uma praça em parte do estacionamento do Cais das Artes em maio de 2021. A proposta ainda abrangia área esportiva, elemento de contemplação e cinema ao ar livre.
“Esse estudo foi feito antes da Lei Seca, antes de surgirem os carros por aplicativo. Não justificava manter toda a área para estacionamento. Foi daí que apresentamos o projeto e conseguimos incluir parte do que foi proposto”, relembra Eduardo Borges, membro da diretoria da Amei-ES.
Em abril de 2025, o DER-ES voltou a falar sobre a Praça Estacionamento do Cais das Artes, às vésperas de publicar o edital de licitação, apresentando um projeto que garantia vagas para carros e motos, parquinho infantil e locais para contemplação da vista.
Já no estudo técnico preliminar feito pela Secretaria de Estado da Cultura do Estado (Secult-ES), em abril deste ano, estão previstos a instalação de calçadas e rampas acessíveis, sistema de iluminação, mobiliário urbano, paisagismo, área de playground, espaço destinado à prática de exercícios de calistenia e arquibancada voltada para o mar.
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