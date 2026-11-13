ES começa obras de praça e estacionamento do Cais das Artes

“Esse estudo foi feito antes da Lei Seca, antes de surgirem os carros por aplicativo. Não justificava manter toda a área para estacionamento. Foi daí que apresentamos o projeto e conseguimos incluir parte do que foi proposto”, relembra Eduardo Borges, membro da diretoria da Amei-ES.





Em abril de 2025, o DER-ES voltou a falar sobre a Praça Estacionamento do Cais das Artes, às vésperas de publicar o edital de licitação, apresentando um projeto que garantia vagas para carros e motos, parquinho infantil e locais para contemplação da vista.