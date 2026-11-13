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Vitória

ES começa obras de praça e estacionamento do Cais das Artes

A área fica ao lado do complexo cultural, na Enseada do Suá, e vai receber vagas para carros e motos, além de parquinho infantil e locais para contemplar a Baía de Vitória

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 15:51

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

13 nov 2026 às 15:51

As obras da praça e do estacionamento que ficam ao lado do Cais das Artes, na Enseada do Suá, em Vitória, já começaram. O espaço está situado na Rua Roseny Borges Alvarado. Terá vagas para carros e motos, parquinho infantil e locais para contemplação da vista da Baía de Vitória.

Projeto de estacionamento e praça ao lado do Cais das Artes, na Enseada do Suá, em Vitória, que foi apresentado pelo DER-ES em abril de 2025 Reprodução

O terreno foi cercado por tapumes, com muro pintado. Também foi instalada uma placa indicando que a obra é do Governo do Estado. A Gazeta procurou o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) para saber mais detalhes, como o resultado da licitação e os prazos e valores estabelecidos em contrato com a empreiteira responsável pela obra. Mas não houve retorno até a publicação da matéria.


O espaço foi desapropriado com o intuito de receber um estacionamento voltado para o Cais das Artes. No entanto, a Associação dos Moradores, Empresários e Investidores da Enseada do Suá (Amei-ES) se mobilizou para que o ambiente também tivesse a praça, proposta que foi acolhida pelo Governo do Estado. 

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Esse projeto foi desenvolvido pela Amei-ES, em parceria com um escritório de arquitetura, e previa área de lazer, pontos de comércio e mirante para a Baía de Vitória. Foi apresentado em agosto de 2019, com o Estado confirmando incluir uma praça em parte do estacionamento do Cais das Artes em maio de 2021. A proposta ainda abrangia área esportiva, elemento de contemplação e cinema ao ar livre.


Nesse acordo firmado há cinco anos, metade da área seria ocupada pela praça, e a outra metade ficaria para o estacionamento. Mas a Amei-ES chegou a aprovar no Conselho Municipal de Vitória a destinação de 60% a 70% da área para a praça, após conseguir reavaliar o Estudo de Impacto da Vizinhança (EIV) da obra do Cais das Artes.

“Esse estudo foi feito antes da Lei Seca, antes de surgirem os carros por aplicativo. Não justificava manter toda a área para estacionamento. Foi daí que apresentamos o projeto e conseguimos incluir parte do que foi proposto”, relembra Eduardo Borges, membro da diretoria da Amei-ES.


Em abril de 2025, o DER-ES voltou a falar sobre a Praça Estacionamento do Cais das Artes, às vésperas de publicar o edital de licitação, apresentando um projeto que garantia vagas para carros e motos, parquinho infantil e locais para contemplação da vista.

Já no estudo técnico preliminar feito pela Secretaria de Estado da Cultura do Estado (Secult-ES), em abril deste ano, estão previstos a instalação de calçadas e rampas acessíveis, sistema de iluminação, mobiliário urbano, paisagismo, área de playground, espaço destinado à prática de exercícios de calistenia e arquibancada voltada para o mar.


Esse documento ainda leva em consideração a doação da área ao município de Vitória, após a obra ser executada pelo Estado. Cabe enfatizar que esse projeto seria encaminhado pelo DER-ES, em 2025, à Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Sedec), de acordo com o diretor do DER-ES, Luiz Maretto.

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