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Colina de Laranjeiras

Morre segunda vítima de incêndio que destruiu apartamento na Serra

Ivan Pereira Lucas, de 25 anos, estava internado em estado grave no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, que é referência no tratamento de queimados

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 15:51

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

13 nov 2026 às 15:51
Ivan Pereira Lucas, vítima de incêndio em apartamento de condomínio na Serra
Ivan Pereira Lucas, vítima de incêndio na Serra Montagem: Redes sociais

Morreu nesta sexta-feira (13) a segunda vítima do incêndio que destruiu um apartamento em um condomínio de Colina de Laranjeiras, na Serra. Ivan Pereira Lucas, de 25 anos, estava internado em estado grave no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, que é referência no tratamento de queimados, desde sábado (7). A morte foi confirmada por familiares.


No dia do incêndio, mesmo gravemente ferido, Ivan desceu pelas escadas do prédio e foi levado ainda lúcido para o hospital com a ajuda de vizinhos. Na unidade de saúde, os médicos constataram que ele teve 63% do corpo queimado e sofreu lesões graves nas vias respiratórias devido à inalação de fumaça. Ele precisou ser intubado, mas não resistiu às complicações.

Esta é a segunda morte confirmada em decorrência da tragédia. Na terça-feira (11), foi confirmada a morte cerebral de David Vidal Bautz, de 22 anos. Ele havia sido resgatado desacordado do imóvel pelo Corpo de Bombeiros e sofreu paradas cardiorrespiratórias antes de dar entrada no hospital.

À esquerda, Ivan Pereira Lucas. À direita, David Vidal Bautz. Os dois morreram vítimas de incêndio em apartamento na Serra
À esquerda, Ivan. À direita, David. Os dois morreram vítimas do incêndio Montagem: Redes sociais
Incêndio destruiu o apartamento
O incêndio começou por volta das 5h20 de sábado (7), em um apartamento no quinto andar do condomínio Recreio das Palmeiras. As chamas se espalharam pelo imóvel, que ficou completamente destruído.

As causas do incêndio ainda são investigadas pela perícia do Corpo de Bombeiros. 


A Prefeitura da Serra informou que dois apartamentos permanecem interditados até a conclusão da análise estrutural solicitada pela Defesa Civil Municipal.

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