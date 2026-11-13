Morre segunda vítima de incêndio que destruiu apartamento na Serra

Morreu nesta sexta-feira (13) a segunda vítima do incêndio que destruiu um apartamento em um condomínio de Colina de Laranjeiras, na Serra. Ivan Pereira Lucas, de 25 anos, estava internado em estado grave no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, que é referência no tratamento de queimados, desde sábado (7). A morte foi confirmada por familiares.
No dia do incêndio, mesmo gravemente ferido, Ivan desceu pelas escadas do prédio e foi levado ainda lúcido para o hospital com a ajuda de vizinhos. Na unidade de saúde, os médicos constataram que ele teve 63% do corpo queimado e sofreu lesões graves nas vias respiratórias devido à inalação de fumaça. Ele precisou ser intubado, mas não resistiu às complicações.
Esta é a segunda morte confirmada em decorrência da tragédia. Na terça-feira (11), foi confirmada a morte cerebral de David Vidal Bautz, de 22 anos. Ele havia sido resgatado desacordado do imóvel pelo Corpo de Bombeiros e sofreu paradas cardiorrespiratórias antes de dar entrada no hospital.
A Prefeitura da Serra informou que dois apartamentos permanecem interditados até a conclusão da análise estrutural solicitada pela Defesa Civil Municipal.