Teatro do Cais das Artes não vai ser entregue em dezembro; veja novo prazo

Após constatação de atraso na entrega do museu e do edifício anexo do Cais das Artes, em Vitória, agora também há confirmação de que o teatro do complexo cultural também não vai ficar pronto no prazo. De acordo com o governo do Espírito Santo, a estimativa é que o prédio, antes previsto para ser entregue em dezembro, seja concluído somente no primeiro semestre de 2027. No entanto, a administração estadual não especificou uma data para a conclusão.





O museu e o edifício anexo foram inaugurados oficialmente em 2 de abril deste ano, último dia do então governador Renato Casagrande à frente do Executivo do Estado, antes de ele renunciar ao cargo para concorrer ao Senado. No entanto, os prédios foram abertos ao público sem estarem concluídos.





Manifestação técnica do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) revelada em primeira mão por A Gazeta nesta sexta-feira (13) sinalizou que a utilização parcial do complexo cultural para a realização da exposição “Amazônia”, de Sebastião Salgado, interferiu diretamente na execução das obras. Em um dia da mostra, por exemplo, o próprio consórcio que executa a construção registrou a paralisação de 11 frentes de trabalho.





A reportagem procurou o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) na quinta-feira (12), com cobrança por resposta nesta sexta, para esclarecer quais seriam os novos prazos para a conclusão total do Cais das Artes, tanto do museu e do edifício anexo, com atraso constatado pelo TCES, quanto do teatro, que tinha previsão anterior de entrega para o próximo mês. A primeira reportagem foi publicada sem que houvesse retorno do órgão.





Na nota enviada pouco depois das 18h30 desta sexta, o DER apenas informa que “o teatro está previsto para ser finalizado no primeiro semestre de 2027”. Acrescenta ainda que “é importante observar que a partir de janeiro o Espírito Santo terá um novo governo”.





O órgão do governo do Estado afirma que essa nova estimativa de entrega foi informada ao TCES. No entanto, em resposta a A Gazeta, a Corte de Contas afirma que esse novo prazo ainda não consta no sistema do TCES. A reportagem também checou documentos da Tomada de Contas Especial que acompanha o andamento das obras do Cais das Artes. A informação não está disponível no processo.





O Cais das Artes, que começou a ser construído em 2010, durante o governo de Paulo Hartung (hoje no PSD), será completamente entregue, portanto, em 2027, já durante o mandato de Lorenzo Pazolini (Republicanos), que assume o Palácio Anchieta no dia 6 de janeiro.