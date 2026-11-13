Casagrande e Vidigal apoiam federação entre PSB e PDT

A Executiva nacional do PSB aprovou, na quinta-feira (12), uma resolução que autoriza o partido a formar uma federação com o PDT e outras siglas. Não é a primeira vez que os socialistas ensaiam parcerias, em outras ocasiões as tratativas não avançaram. Mas, ao que parece, desta vez a ideia vai sair do papel.





Até porque a situação do PDT é delicada. Os pedetistas não cumpriram a cláusula de desempenho, também chamada de cláusula de barreira, nas eleições de 2026.





Se o PDT não se fundir a outro partido ou ao menos formar uma federação, corre o risco de encolher ainda mais.





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É que, por não ter atingido a cláusula, a legenda pode deixar de funcionar na prática, sem acesso a fatias relevantes dos fundos partidário e eleitoral e sem aparecer no horário eleitoral na TV.





As principais lideranças do PSB e do PDT no Espírito Santo — respectivamente o ex-governador Renato Casagrande e o ex-prefeito da Serra Sérgio Vidigal — são favoráveis à aliança.





A eleição para a Câmara dos Deputados é essencial. O PDT elegeu apenas seis deputados federais em todo o país, menos da metade do que conseguiu em 2022 (17).