Casagrande e Vidigal apoiam federação entre PSB e PDT

A Executiva nacional do PSB aprovou, na quinta-feira (12), uma resolução que autoriza o partido a formar uma federação com o PDT e outras siglas. Não é a primeira vez que os socialistas ensaiam parcerias, em outras ocasiões as tratativas não avançaram. Mas, ao que parece, desta vez a ideia vai sair do papel.
Até porque a situação do PDT é delicada. Os pedetistas não cumpriram a cláusula de desempenho, também chamada de cláusula de barreira, nas eleições de 2026.
Se o PDT não se fundir a outro partido ou ao menos formar uma federação, corre o risco de encolher ainda mais.
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É que, por não ter atingido a cláusula, a legenda pode deixar de funcionar na prática, sem acesso a fatias relevantes dos fundos partidário e eleitoral e sem aparecer no horário eleitoral na TV.
As principais lideranças do PSB e do PDT no Espírito Santo — respectivamente o ex-governador Renato Casagrande e o ex-prefeito da Serra Sérgio Vidigal — são favoráveis à aliança.
A eleição para a Câmara dos Deputados é essencial. O PDT elegeu apenas seis deputados federais em todo o país, menos da metade do que conseguiu em 2022 (17).
Ao todo, entre eleitos e não eleitos, os candidatos pedetistas à Câmara receberam, em 2026, 1.575.512 votos.
O PSB se saiu melhor, fez 14 deputados federais em 2022 e agora elegeu 15. Cumpriu a cláusula de desempenho e recebeu, no total, 4.910.678 votos na corrida por cadeiras na Câmara dos Deputados.
O resultado, entretanto, não pode ser considerado confortável.
O PSB também precisa de parceiros para se fortalecer.
No Espírito Santo, o PDT não elegeu nenhum deputado federal. Aliás, não conseguiu nem montar uma chapa de candidatos.
O PSB-ES elegeu uma deputada federal, a ex-secretária estadual de Governo Emanuela Pedroso, a Manu.
A força do partido no estado advém, sobretudo, do ex-governador Renato Casagrande, que foi eleito senador.
Só que a partir de 2027 o grupo político de Casagrande não vai mais comandar o poder Executivo do Espírito Santo, uma vez que o governador Ricardo Ferraço (MDB) perdeu a eleição para Lorenzo Pazolini (Republicanos).
Casagrande é membro da Executiva nacional do PSB e votou a favor da resolução que autoriza a federação com o PDT.
Quando os socialistas discutiram se federar com o PT Casagrande foi contra.
“Com o PT, a gente avaliava que o comando geral da federação ficaria bom para o PT, mas o PSB ficaria subalterno”, lembrou o ex-governador.
“Agora (com o PDT), acho que vai . Temos mais chances, porque o PDT tem que achar um caminho”, destacou.
Sérgio Vidigal defende que o PDT deveria ter entrado em uma federação antes do pleito de 2026, o que poderia ter evitado o resultado tímido na eleição para a Câmara.
“No Espírito Santo, se o PDT já estivesse federado com o PSB, a federação teria eleito dois deputados federais. O Serginho poderia ter sido candidato pelo PDT”, afirmou o ex-prefeito da Serra.
Ele se refere a Serginho Vidigal, seu filho, que foi candidato a deputado federal pelo Podemos, alcançou uma boa votação, mas não foi eleito.
Não temos alternativa, temos que fazer a federação com o PSB. É para a sobrevivência do partido
Sérgio Vidigal (PDT) Ex-prefeito da Serra
“PDT e PSB têm as mesmas pautas, a mesma ideologia. Eu defendo até mais que uma federação, defendo uma fusão. E que PSB e PDT mudem de nome, de sigla, para sair da polarização”, completou Vidigal.
Por enquanto, o que está em pauta é a federação, que ainda pode incluir outros partidos.
O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, se antecipou e conseguiu o aval dos integrantes do partido para se federar com Solidariedade, PRD e Avante.
Os pedetistas tentam se fortalecer para evitar serem “engolidos” pelo PSB.
O fato é que, se a federação for formalizada, os socialistas certamente terão mais poder dentro do grupo, afinal, é a legenda que obteve mais votos e tem mais cadeiras na Câmara.
As tratativas ocorrem entre as direções nacionais de cada sigla.
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