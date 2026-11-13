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Letícia Gonçalves

Casagrande e Vidigal apoiam federação entre PSB e PDT

Executiva nacional do PSB aprovou parceria com pedetistas e outras siglas

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 18:28

Públicado em 

13 nov 2026 às 18:28
Letícia Gonçalves

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Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Renato Casagrande e Sérgio Vidigal
Renato Casagrande e Sérgio Vidigal Divulgação

A Executiva nacional do PSB aprovou, na quinta-feira (12), uma resolução que autoriza o partido a formar uma federação com o PDT e outras siglas. Não é a primeira vez que os socialistas ensaiam parcerias, em outras ocasiões as tratativas não avançaram. Mas, ao que parece, desta vez a ideia vai sair do papel.


Até porque a situação do PDT é delicada. Os pedetistas não cumpriram a cláusula de desempenho, também chamada de cláusula de barreira, nas eleições de 2026. 


Se o PDT não se fundir a outro partido ou ao menos formar uma federação, corre o risco de encolher ainda mais. 


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É que, por não ter atingido a cláusula, a legenda pode deixar de funcionar na prática, sem acesso a fatias relevantes dos fundos partidário e eleitoral e sem aparecer no horário eleitoral na TV.


As principais lideranças do PSB e do PDT no Espírito Santo — respectivamente o ex-governador Renato Casagrande e o ex-prefeito da Serra Sérgio Vidigal — são favoráveis à aliança.


A eleição para a Câmara dos Deputados é essencial. O PDT elegeu apenas seis deputados federais em todo o país, menos da metade do que conseguiu em 2022 (17).

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Ao todo, entre eleitos e não eleitos, os candidatos pedetistas à Câmara receberam, em 2026, 1.575.512 votos.


O PSB se saiu melhor, fez 14 deputados federais em 2022 e agora elegeu 15. Cumpriu a cláusula de desempenho e recebeu, no total, 4.910.678 votos na corrida por cadeiras na Câmara dos Deputados.


O resultado, entretanto, não pode ser considerado confortável.


O PSB também precisa de parceiros para se fortalecer.


No Espírito Santo, o PDT não elegeu nenhum deputado federal. Aliás, não conseguiu nem montar uma chapa de candidatos.


O PSB-ES elegeu uma deputada federal, a ex-secretária estadual de Governo Emanuela Pedroso, a Manu.


A força do partido no estado advém, sobretudo, do ex-governador Renato Casagrande, que foi eleito senador.


Só que a partir de 2027 o grupo político de Casagrande não vai mais comandar o poder Executivo do Espírito Santo, uma vez que o governador Ricardo Ferraço (MDB) perdeu a eleição para Lorenzo Pazolini (Republicanos).


Casagrande é membro da Executiva nacional do PSB e votou a favor da resolução que autoriza a federação com o PDT.


Quando os socialistas discutiram se federar com o PT Casagrande foi contra. 


“Com o PT, a gente avaliava que o comando geral da federação ficaria bom para o PT, mas o PSB ficaria subalterno”, lembrou o ex-governador. 


“Agora (com o PDT), acho que vai . Temos mais chances, porque o PDT tem que achar um caminho”, destacou.


Sérgio Vidigal defende que o PDT deveria ter entrado em uma federação antes do pleito de 2026, o que poderia ter evitado o resultado tímido na eleição para a Câmara.


“No Espírito Santo, se o PDT já estivesse federado com o PSB, a federação teria eleito dois deputados federais. O Serginho poderia ter sido candidato pelo PDT”, afirmou o ex-prefeito da Serra.


Ele se refere a Serginho Vidigal, seu filho, que foi candidato a deputado federal pelo Podemos, alcançou uma boa votação, mas não foi eleito.

Não temos alternativa, temos que fazer a federação com o PSB. É para a sobrevivência do partido

Sérgio Vidigal (PDT) Ex-prefeito da Serra

“PDT e PSB têm as mesmas pautas, a mesma ideologia. Eu defendo até mais que uma federação, defendo uma fusão. E que PSB e PDT mudem de nome, de sigla, para sair da polarização”, completou Vidigal.


Por enquanto, o que está em pauta é a federação, que ainda pode incluir outros partidos.


O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, se antecipou e conseguiu o aval dos integrantes do partido para se federar com Solidariedade, PRD e Avante.


Os pedetistas tentam se fortalecer para evitar serem “engolidos” pelo PSB. 


O fato é que, se a federação for formalizada, os socialistas certamente terão mais poder dentro do grupo, afinal, é a legenda que obteve mais votos e tem mais cadeiras na Câmara.


As tratativas ocorrem entre as direções nacionais de cada sigla.

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Letícia Gonçalves

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Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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