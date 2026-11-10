O que Eliane Leal, futura vice-governadora do ES, diz sobre Magno Malta

No dia 6 de janeiro, Eliane Leal (PL) vai ser a segunda mulher a assumir o cargo de vice-governadora do Espírito Santo. A primeira foi Jacqueline Moraes (PSB), eleita em 2018 na chapa liderada por Renato Casagrande, também do PSB.
Eliane, por sua vez, formou parceria com o governador eleito Lorenzo Pazolini (Republicanos). O senador Magno Malta, presidente estadual do PL, teve participação na consolidação dessa aliança, uma vez que foi ele que garantiu o Partido Liberal na coligação de Pazolini.
Em entrevista à coluna, entretanto, a futura vice-governadora afirmou que a escolha do nome dela não foi propriamente uma indicação de Magno. A decisão ocorreu porque o perfil dela, a história de vida, correspondia ao que o republicano esperava para compor a chapa.
> Quer receber as publicações da coluna Letícia Gonçalves em primeira mão pelo WhatsApp? Clique aqui
De qualquer forma, passado o pleito, qual deve ser a influência do presidente estadual do PL no governo ou ao menos na vice-governadoria?
Eliane Leal definiu Magno como “meu líder partidário, uma pessoa que eu respeito, honro e prezo, um líder de excelência e que é um exemplo de trabalho, de empenho”.
A questão de exercer a função de vice-governadora é individual, é minha. Acredito que Magno tem um trabalho muito grande em Brasília. Não vou tomar o tempo dele nessas decisões
Eliane Leal (PL) Vice-governadora eleita do ES
A vice é bispa da igreja Tabernáculo de Adoração, em Colatina, e cabo reformada da Polícia Militar.
Ela pretende comandar alguma secretaria na gestão estadual, mas isso ainda não está definido.
O tamanho que o PL vai ocupar, tampouco.
Por enquanto, Lorenzo Pazolini não anunciou nomes que vão compor o primeiro escalão.
Ele montou a equipe de transição e, entre os membros, há um integrante do partido de Magno, o engenheiro agrônomo Mauro Rossoni Júnior.
Ele já foi diretor-técnico e presidente do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e secretário da Agricultura em Linhares.
+ colunas de Letícia Gonçalves