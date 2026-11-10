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Letícia Gonçalves

O que Eliane Leal, futura vice-governadora do ES, diz sobre Magno Malta

Filiada ao PL, ela considera Magno "um líder de excelência", mas pondera: "A questão de exercer a função de vice-governadora é individual, é minha"

Publicado em 10 de Novembro de 2026 às 14:47

Públicado em 

10 nov 2026 às 14:47
Letícia Gonçalves

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Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Magno Malta, Maguinha Malta, Eliane Leal, Lorenzo Pazolini, Evair de Melo e Erick Musso
Magno Malta, Maguinha Malta, Eliane Leal, Lorenzo Pazolini, Evair de Melo e Erick Musso Divulgação

No dia 6 de janeiro, Eliane Leal (PL) vai ser a segunda mulher a assumir o cargo de vice-governadora do Espírito Santo. A primeira foi Jacqueline Moraes (PSB), eleita em 2018 na chapa liderada por Renato Casagrande, também do PSB.


Eliane, por sua vez, formou parceria com o governador eleito Lorenzo Pazolini (Republicanos). O senador Magno Malta, presidente estadual do PL, teve participação na consolidação dessa aliança, uma vez que foi ele que garantiu o Partido Liberal na coligação de Pazolini.


Em entrevista à coluna, entretanto, a futura vice-governadora afirmou que a escolha do nome dela não foi propriamente uma indicação de Magno. A decisão ocorreu porque o perfil dela, a história de vida, correspondia ao que o republicano esperava para compor a chapa.


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De qualquer forma, passado o pleito, qual deve ser a influência do presidente estadual do PL no governo ou ao menos na vice-governadoria?


Eliane Leal definiu Magno como “meu líder partidário, uma pessoa que eu respeito, honro e prezo, um líder de excelência e que é um exemplo de trabalho, de empenho”.

A questão de exercer a função de vice-governadora é individual, é minha. Acredito que Magno tem um trabalho muito grande em Brasília. Não vou tomar o tempo dele nessas decisões

Eliane Leal (PL) Vice-governadora eleita do ES

A vice é bispa da igreja Tabernáculo de Adoração, em Colatina, e cabo reformada da Polícia Militar.


Ela pretende comandar alguma secretaria na gestão estadual, mas isso ainda não está definido.


O tamanho que o PL vai ocupar, tampouco.


Por enquanto, Lorenzo Pazolini não anunciou nomes que vão compor o primeiro escalão. 


Ele montou a equipe de transição e, entre os membros, há um integrante do partido de Magno, o engenheiro agrônomo Mauro Rossoni Júnior.


Ele já foi diretor-técnico e presidente do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e secretário da Agricultura em Linhares.

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Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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