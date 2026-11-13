Superluxo em Vitória: 160 anúncios, apenas 36 imóveis

A liderança de Vitória no FipeZap não significa que os apartamentos mais caros do Brasil estejam aqui. O índice acompanha uma média de preços anunciados. O topo do mercado é outra conversa.





Em São Paulo, uma cobertura de 1.400 metros quadrados no Itaim Bibi foi anunciada por R$ 215 milhões, cerca de R$ 153 mil por metro quadrado. No Jardim Europa, outra, de 1.280 metros quadrados, chegou a R$ 200 milhões.





No Leblon, uma cobertura de 928 metros quadrados na Avenida Delfim Moreira foi anunciada por R$ 70 milhões. Dá aproximadamente R$ 75 mil por metro quadrado.





São ofertas específicas, em mercados diferentes do nosso. Não servem para transportar o preço de lá para cá. Servem, porém, para mostrar por que a manchete sobre a capital mais cara precisa ser lida com cuidado.





Na pesquisa que fiz em Vitória, o teto ficou pouco acima de R$ 41 mil por metro quadrado.





Quando vejo certos projetos daqui e caminho pelo entorno, penso que ainda damos pouca importância à qualidade de vida que temos. Quem vem de uma cidade maior percebe depressa o que representa morar perto dos compromissos e conseguir voltar para casa sem atravessar uma metrópole.