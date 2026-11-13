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Vitor Vogas

Disputa real pelo comando da Defensoria Pública do Espírito Santo

Pela primeira vez em muitos anos, órgão estadual terá disputa real (e que disputa!), com nada menos que sete candidatos, pelo cargo de chefe da instituição. Representantes da situação e da oposição já estão inscritos. Palavra final caberá a Pazolini

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 17:57

Públicado em 

13 nov 2026 às 17:57
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas Vitor Vogas
Sede da Defensoria Pública estadual
Defensoria Pública do Espírito Santo fica na Cidade Alta, em Vitória Divulgação/Defensoria Pública

Pela primeira vez em muitos anos, a Defensoria Pública do Espírito Santo (DPES) terá disputa real, no voto dos membros, pelo cargo de chefe da instituição.


Até as 17 horas desta sexta-feira (13), último dia do prazo, nada menos que sete candidatos a defensor público-geral se inscreveram na eleição interna, marcada para 16 de dezembro. São eles:


Fabio Bitencourt

. Hugo Fernandes Matias

. Phelipe França Vieira

. Rodrigo Borgo Feitosa

. Saulo Alvim Couto

. Severino Ramos da Silva

. Thieres Fagundes de Oliveira


O mandato do chefe da DPES dura dois anos, permitida uma recondução. O atual defensor público-geral, Vinícius Chaves de Araújo, está encerrando o segundo mandato consecutivo no cargo, para o qual se elegeu em 2022 e se reelegeu em 2024 (em ambos os casos, sem concorrentes). 


Vinícius apoia Rodrigo Borgo Feitosa, candidato do seu grupo, como ele mesmo confirma à coluna. Trata-se do representante da situação, como é de amplo conhecimento dentro da categoria. "Já manifestei meu apoio interna e externamente", diz o atual chefe da DPES.


Agora, as candidaturas deverão ser avaliadas pela Comissão Eleitoral, entre os dias 16 e 19 de novembro. Em 16 de dezembro, ocorrerá a eleição interna, na qual terão direito a voto todos os membros ativos da DPES (defensores públicos de carreira do órgão). 


A eleição é realizada exclusivamente para o cargo de chefia da instituição, sem formação de chapas para a diretoria. Os demais cargos de gestão e coordenação são definidos posteriormente pelo escolhido. 


A votação interna da categoria é a primeira etapa do processo de escolha e visa à formação de uma lista tríplice, a ser integrada pelos três candidatos mais votados. Cada membro poderá votar em até três candidatos.


Depois, entre os dias 7 e 11 de janeiro de 2027, a lista tríplice será encaminhada ao governador do Estado, que terá o prazo de 15 dias para nomear o novo defensor público-geral.


A decisão final, portanto, competirá ao próximo governador, Lorenzo Pazolini (Republicanos), que tomará posse no dia 6 de janeiro, sucedendo Ricardo Ferraço (MDB). Esse será o primeiro chefe de outra instituição estadual escolhido e nomeado por Pazolini, logo em seu primeiro mês de governo. 


Ao longo da atual gestão, a DPES cresceu consideravelmente em termos de cargos, estrutura e orçamento. Em 2027, já considerando as novas regras de cálculo aprovadas pela Assembleia Legislativa em outubro na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a estimativa de receita do órgão é de R$ 224 milhões. 


É um aumento de mais de 30% em relação ao orçamento deste ano: algo em torno de R$ 170 milhões.


Prevista na Constituição Federal e no artigo 123 da Constituição do Espírito Santo, a Defensoria Pública é uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado. Sua missão é promover os direitos humanos e prestar assistência jurídica integral e gratuita — tanto na esfera judicial quanto extrajudicial — aos vulneráveis, atuando na defesa dos direitos individuais e coletivos.


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Vitor Vogas

Vitor Vogas Vitor Vogas

Vitor Vogas é jornalista com atuação na imprensa capixaba há quase 20 anos. Cobriu várias eleições. De 2008 a 2021, trabalhou na Rede Gazeta, como repórter e colunista de Política. Também foi comentarista da CBN. Em 2026, após passagens por veículos da Rede Capixaba e do Grupo Sim, voltou a assinar esta coluna. Aqui, diariamente, você encontra informações de bastidores e análises em profundidade sobre o cenário político do Espírito Santo.

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