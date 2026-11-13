EUA suspendem todos os voos do país por problema em sistemas de comunicação: o que se sabe

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A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) emitiu nesta sexta-feira (13/11) uma ordem de suspensão nacional de voos após um problema de comunicação, segundo o secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy.

O alerta sobre a suspensão chegou a ser publicado no site da agência, citando "circunstâncias extraordinárias" e razões de segurança, mas foi retirado posteriormente.

Em uma publicação no X, Duffy afirmou que a falha afetou todos os centros de controle de tráfego aéreo responsáveis pelo acompanhamento de voos em rota.

"Técnicos da FAA estão investigando o problema. Divulgaremos atualizações assim que tivermos novas informações", afirmou.

Até o momento, não está claro quantos voos foram efetivamente afetados pela medida. Voos internacionais com destino aos Estados Unidos estão sendo tratados caso a caso, informou a FAA.

De acordo com o site de monitoramento de voos Flightradar24, 3,1 mil aeronaves em voo estão atualmente a caminho de aeroportos dos Estados Unidos.

A plataforma disse que nenhuma nova aeronave está decolando neste momento.

Vários aeroportos dos Estados Unidos confirmaram que voos foram suspensos após o anúncio da FAA. Entre os aeroportos que divulgaram comunicados estão os de Atlanta, Reagan (na região de Washington), Miami, Baltimore-Washington, Houston, Los Angeles, Las Vegas, Nova York (JFK) e Filadélfia.

Um passageiro que está dentro de um avião no Aeroporto Internacional de Los Angeles (LAX) afirmou que aeronaves que acabaram de pousar não estão recebendo autorização para deixar a pista e seguir até os portões de desembarque.

O passageiro, que viajou de Newark, disse à CBS News, parceira da BBC nos Estados Unidos, que o avião não consegue se deslocar até o portão porque outra aeronave, que estava programada para decolar, não recebeu autorização para partir.

Outro passageiro que havia acabado de pousar em Austin contou à emissora que ele e os demais viajantes foram orientados a "aguardar" dentro da aeronave, sem poder desembarcar.

A suspensão nacional foi anunciada depois que a FAA interrompeu o tráfego aéreo em Chicago devido a problemas de comunicação entre os controladores de voo.

A última vez que os Estados Unidos haviam determinado uma suspensão nacional de voos foi em janeiro de 2023, quando uma falha atingiu o sistema de notificações para pilotos.

*Esta reportagem está sendo atualizada.

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