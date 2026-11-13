ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mundo
  • EUA suspendem todos os voos do país por problema em sistemas de comunicação: o que se sabe
BBC Brasil

EUA suspendem todos os voos do país por problema em sistemas de comunicação: o que se sabe

Agência aérea americana informou que falha afetou todos os centros de controle de tráfego aéreo responsáveis pelos voos em rota. Mais cedo, FAA alegou razões de segurança, ...

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 18:43

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

13 nov 2026 às 18:43
Aviões americanos em pista de voo
Getty Images
A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) emitiu nesta sexta-feira (13/11) uma ordem de suspensão nacional de voos após um problema de comunicação, segundo o secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy.
O alerta sobre a suspensão chegou a ser publicado no site da agência, citando "circunstâncias extraordinárias" e razões de segurança, mas foi retirado posteriormente.
Em uma publicação no X, Duffy afirmou que a falha afetou todos os centros de controle de tráfego aéreo responsáveis pelo acompanhamento de voos em rota.
"Técnicos da FAA estão investigando o problema. Divulgaremos atualizações assim que tivermos novas informações", afirmou.
Até o momento, não está claro quantos voos foram efetivamente afetados pela medida. Voos internacionais com destino aos Estados Unidos estão sendo tratados caso a caso, informou a FAA.
De acordo com o site de monitoramento de voos Flightradar24, 3,1 mil aeronaves em voo estão atualmente a caminho de aeroportos dos Estados Unidos.
A plataforma disse que nenhuma nova aeronave está decolando neste momento.
Vários aeroportos dos Estados Unidos confirmaram que voos foram suspensos após o anúncio da FAA. Entre os aeroportos que divulgaram comunicados estão os de Atlanta, Reagan (na região de Washington), Miami, Baltimore-Washington, Houston, Los Angeles, Las Vegas, Nova York (JFK) e Filadélfia.
Um passageiro que está dentro de um avião no Aeroporto Internacional de Los Angeles (LAX) afirmou que aeronaves que acabaram de pousar não estão recebendo autorização para deixar a pista e seguir até os portões de desembarque.
O passageiro, que viajou de Newark, disse à CBS News, parceira da BBC nos Estados Unidos, que o avião não consegue se deslocar até o portão porque outra aeronave, que estava programada para decolar, não recebeu autorização para partir.
Outro passageiro que havia acabado de pousar em Austin contou à emissora que ele e os demais viajantes foram orientados a "aguardar" dentro da aeronave, sem poder desembarcar.
A suspensão nacional foi anunciada depois que a FAA interrompeu o tráfego aéreo em Chicago devido a problemas de comunicação entre os controladores de voo.
A última vez que os Estados Unidos haviam determinado uma suspensão nacional de voos foi em janeiro de 2023, quando uma falha atingiu o sistema de notificações para pilotos.
*Esta reportagem está sendo atualizada.
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, durante cerimônia de posse do diretor-geral da PF, na sede da corporação, em Brasília.
Julgamento no STF tem quatro votos pelo fim da escala 6x1
Renato Casagrande e Sérgio Vidigal
Casagrande e Vidigal apoiam federação entre PSB e PDT
Praia do Canto aérea
Superluxo em Vitória: 160 anúncios, apenas 36 imóveis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.