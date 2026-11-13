Aliado de Euclério é eleito presidente da Câmara de Cariacica

A Câmara de Cariacica elegeu, na tarde desta sexta-feira (13), a Mesa Diretora que conduzirá os trabalhos da Casa pelo próximo biênio, de janeiro de 2027 a dezembro de 2028. O presidente eleito é o vereador Renato Machado (PSD). Aliado do prefeito Euclério Sampaio (MDB), ele substituirá o atual presidente, Lelo Couto (MDB), a partir de 1º de janeiro, data da posse da próxima Mesa Diretora.





Na realidade, Machado foi não só apoiado como escolhido por Euclério. Ele e os outros membros da chapa são integrantes da base. O candidato à presidência do grupo foi definido pelo prefeito em almoço com seus 16 aliados na última segunda-feira (9).





Machado foi eleito à frente da única chapa inscrita, com o apoio de 15 colegas. A Câmara de Cariacica tem 19 vereadores. A chapa única foi eleita com os votos dos 16 aliados presentes à sessão especial realizada às 16 horas, nesta sexta-feira (os mesmos que participaram do referido almoço com o prefeito há poucos dias).





Os outros três vereadores, alijados do processo, nem sequer compareceram à sessão: Açucena (PT), Fernando Santório (PP) e Cesinha (Republicanos).





Açucena é a única parlamentar que faz oposição declarada a Euclério desde o início do mandato. Santório era aliado, mas, desde as eleições gerais, ele e Euclério se afastaram politicamente. Esses dois vereadores se elegeram para a Assembleia Legislativa e se despedirão da Câmara em fevereiro.





Já César Lucas, o Cesinha, foi de um dos principais apoiadores e líder do prefeito na Câmara, até o início deste ano, a apoiador de Lorenzo Pazolini (Republicanos), adversário político de Euclério, na campanha ao Governo do Estado. Euclério foi um dos maiores apoiadores do atual governador, Ricardo Ferraço (MDB), derrotado por Pazolini na corrida ao Palácio Anchieta. Desde então, Cesinha passou a ser tratado publicamente pelo prefeito como "traidor" e adversário político.





Açucena, Santório e Cesinha não participaram do almoço com Euclério na última segunda-feira, no qual foram definidas a chapa e a estratégia do grupo para não dar espaço à oposição.





Cesinha até ensaiou montar e registrar chapa própria à presidência. Para isso, precisaria do apoio de pelo menos cinco colegas. A base de Euclério nem deu tempo para isso. Na tarde de segunda-feira mesmo, os 16 aliados apresentaram projeto de resolução para mudar os prazos para realização dessa eleição da Mesa no meio do mandato.





Com a mudança na Lei Orgânica Municipal de Cariacica, aprovada a jato em sessão extraordinária na tarde de terça-feira (10), o presidente, Lelo Couto (outro grande aliado de Euclério), adquiriu a prerrogativa de convocar essa eleição a qualquer tempo nos últimos 60 dias do ano. Outra regra incluída estabeleceu que as chapas precisariam ser inscritas até três dias úteis antes da votação.





Ainda na terça, Lelo convocou a sessão especial extraordinária, visando à eleição da Mesa, para esta sexta-feira. Portanto, os vereadores só tiveram até as 18 horas de terça para inscrever chapa. A única inscrita, assim, foi a da situação, encabeçada por Renato Machado.





A manobra foi completada nesta sexta-feira. Foi uma vitória política para Euclério, que não só segue tendo maioria esmagadora no plenário (situação que se mantém desde o início de seu primeiro governo, em 2021) como segue controlando indiretamente os rumos do Legislativo Municipal.





A votação foi aberta e nominal.





Em seu terceiro mandato na Câmara, Renato Machado a pesidirá pela primeira vez. Ele é tão ligado a Euclério que já foi até assessor parlamentar do atual prefeito nos tempos de Assembleia Legislativa.





Em discurso da tribuna logo após a eleição, o futuro presidente puxou uma salva de palmas para Euclério e disse que o prefeito chegou a passar pessoalmente na Câmara nesta tarde. No momento do discurso, Euclério já havia se retirado.





Machado disse ter realizado um sonho e prometeu entregar à cidade a nova sede da Câmara Municipal de Cariacica, antiquíssimo projeto. A sede atual, em Campo Grande, de fato está em péssimas condições.



Machado é o atual 1º vice-presidente de Lelo Couto. Na próxima Mesa, os dois aliados de Euclério inverterão as posições.





Veja como ficou a Mesa Diretora eleita para o biênio 2027-2028:





TITULARES





. Presidente: Renato Machado (PSD)

. Primeiro Secretário: Paulo Foto (PP)

. Segundo Secretário: Edgar do Esporte (União)





SUPLENTES





. Primeiro Vice-Presidente: Lelo Couto (MDB)

. Segundo Vice-Presidente: Jades Amorim (MDB)

. Terceiro Secretário: Marcelo Zonta (PSB)



