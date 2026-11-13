ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Vitor Vogas

Aliado de Euclério é eleito presidente da Câmara de Cariacica

Chapa única foi eleita com 16 dos 19 votos possíveis. Candidato à presidência do grupo foi definido pelo prefeito com aliados em almoço na última segunda-feira (9). Vitória política para Euclério, que segue sem preocupações no Legislativo

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 17:07

Públicado em 

13 nov 2026 às 17:07
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas Vitor Vogas
Euclério Sampaio
Euclério Sampaio Vitor Jubini

A Câmara de Cariacica elegeu, na tarde desta sexta-feira (13), a Mesa Diretora que conduzirá os trabalhos da Casa pelo próximo biênio, de janeiro de 2027 a dezembro de 2028. O presidente eleito é o vereador Renato Machado (PSD). Aliado do prefeito Euclério Sampaio (MDB), ele substituirá o atual presidente, Lelo Couto (MDB), a partir de 1º de janeiro, data da posse da próxima Mesa Diretora.


Na realidade, Machado foi não só apoiado como escolhido por Euclério. Ele e os outros membros da chapa são integrantes da base. O candidato à presidência do grupo foi definido pelo prefeito em almoço com seus 16 aliados na última segunda-feira (9). 


Machado foi eleito à frente da única chapa inscrita, com o apoio de 15 colegas. A Câmara de Cariacica tem 19 vereadores. A chapa única foi eleita com os votos dos 16 aliados presentes à sessão especial realizada às 16 horas, nesta sexta-feira (os mesmos que participaram do referido almoço com o prefeito há poucos dias).


Os outros três vereadores, alijados do processo, nem sequer compareceram à sessão: Açucena (PT), Fernando Santório (PP) e Cesinha (Republicanos).


Açucena é a única parlamentar que faz oposição declarada a Euclério desde o início do mandato. Santório era aliado, mas, desde as eleições gerais, ele e Euclério se afastaram politicamente. Esses dois vereadores se elegeram para a Assembleia Legislativa e se despedirão da Câmara em fevereiro. 


Já César Lucas, o Cesinha, foi de um dos principais apoiadores e líder do prefeito na Câmara, até o início deste ano, a apoiador de Lorenzo Pazolini (Republicanos), adversário político de Euclério, na campanha ao Governo do Estado. Euclério foi um dos maiores apoiadores do atual governador, Ricardo Ferraço (MDB), derrotado por Pazolini na corrida ao Palácio Anchieta. Desde então, Cesinha passou a ser tratado publicamente pelo prefeito como "traidor" e adversário político. 


Açucena, Santório e Cesinha não participaram do almoço com Euclério na última segunda-feira, no qual foram definidas a chapa e a estratégia do grupo para não dar espaço à oposição. 


Cesinha até ensaiou montar e registrar chapa própria à presidência. Para isso, precisaria do apoio de pelo menos cinco colegas. A base de Euclério nem deu tempo para isso. Na tarde de segunda-feira mesmo, os 16 aliados apresentaram projeto de resolução para mudar os prazos para realização dessa eleição da Mesa no meio do mandato. 


Com a mudança na Lei Orgânica Municipal de Cariacica, aprovada a jato em sessão extraordinária na tarde de terça-feira (10), o presidente, Lelo Couto (outro grande aliado de Euclério), adquiriu a prerrogativa de convocar essa eleição a qualquer tempo nos últimos 60 dias do ano. Outra regra incluída estabeleceu que as chapas precisariam ser inscritas até três dias úteis antes da votação.


Ainda na terça, Lelo convocou a sessão especial extraordinária, visando à eleição da Mesa, para esta sexta-feira. Portanto, os vereadores só tiveram até as 18 horas de terça para inscrever chapa. A única inscrita, assim, foi a da situação, encabeçada por Renato Machado. 


A manobra foi completada nesta sexta-feira. Foi uma vitória política para Euclério, que não só segue tendo maioria esmagadora no plenário (situação que se mantém desde o início de seu primeiro governo, em 2021) como segue controlando indiretamente os rumos do Legislativo Municipal. 


A votação foi aberta e nominal. 


Em seu terceiro mandato na Câmara, Renato Machado a pesidirá pela primeira vez. Ele é tão ligado a Euclério que já foi até assessor parlamentar do atual prefeito nos tempos de Assembleia Legislativa. 


Em discurso da tribuna logo após a eleição, o futuro presidente puxou uma salva de palmas para Euclério e disse que o prefeito chegou a passar pessoalmente na Câmara nesta tarde. No momento do discurso, Euclério já havia se retirado. 


Machado disse ter realizado um sonho e prometeu entregar à cidade a nova sede da Câmara Municipal de Cariacica, antiquíssimo projeto. A sede atual, em Campo Grande, de fato está em péssimas condições.

Machado é o atual 1º vice-presidente de Lelo Couto. Na próxima Mesa, os dois aliados de Euclério inverterão as posições. 


Veja como ficou a Mesa Diretora eleita para o biênio 2027-2028: 


TITULARES


. Presidente: Renato Machado (PSD)

. Primeiro Secretário: Paulo Foto (PP)

. Segundo Secretário: Edgar do Esporte (União)


SUPLENTES


. Primeiro Vice-Presidente: Lelo Couto (MDB)

. Segundo Vice-Presidente: Jades Amorim (MDB)

. Terceiro Secretário: Marcelo Zonta (PSB)


Leia mais colunas de Vitor Vogas

Aliado de Euclério é eleito presidente da Câmara de Cariacica

Os bastidores da eleição pelo comando da Câmara da Serra

MPES pretende criar cargos e expandir sua estrutura

Impasse, dedo na cara, boicote ao orçamento e “terror”: o clima na Câmara de Vitória

Disputa na Câmara de Vitória: muito mais que a presidência da Mesa

Vitor Vogas

Vitor Vogas Vitor Vogas

Vitor Vogas é jornalista com atuação na imprensa capixaba há quase 20 anos. Cobriu várias eleições. De 2008 a 2021, trabalhou na Rede Gazeta, como repórter e colunista de Política. Também foi comentarista da CBN. Em 2026, após passagens por veículos da Rede Capixaba e do Grupo Sim, voltou a assinar esta coluna. Aqui, diariamente, você encontra informações de bastidores e análises em profundidade sobre o cenário político do Espírito Santo.

Tópicos Relacionados

Câmara de Cariacica Euclério Sampaio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presidente Odorico Roman, vice Rafael Lima e executivo Paulo Pelaipe e Renato convivem com série de transfer bans
Grêmio sofre quinto transfer ban e se isola como time mais punido do Brasil
Carlo Ancelotti, treinador da Seleção brasileira
Ancelotti diz que período de testes acaba nos jogos contra Japão e Singapura
Raphinha, atacante da Seleção Brasileira
Raphinha demonstra incômodo com polêmica em meio a lesões

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.