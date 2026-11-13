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Festa temática

Menino de 3 anos ganha 'festa do caminhão de lixo' com garis em Vitória

Coletores chegaram com bolo e doces para fazer a festa surpresa para Antony Andrade

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 17:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2026 às 17:02

O pequeno Antony Andrade comemorou o aniversário de 3 anos ao lado de vários garis no bairro de Santo André, em Vitória. Quem organizou a festa foi a avó dele, Sheila Amorim, que atendeu ao pedido do neto para ter "um aniversário de caminhão do lixo".


Foi assim que a família de Antony planejou um café da manhã com bolo e doce na porta de casa. Enquanto o aniversariante ficava animado ao se vestir de gari para a festa temática, um caminhão de coleta chegou à rua buzinando e anunciando a surpresa.


Assim que o caminhão parou, os garis desceram para entregar o bolo à criança, que correu para assoprar a vela perto dos funcionários e da mãe, Gabriela Andrade. A comemoração foi acompanhada de perto por outros vizinhos do bairro.


"Ele falou que queria uma festa do caminhão do lixo. Depois disso, pensei em fazer um café da manhã para os garis e preparei tudo. Sempre que o caminhão do lixo passa, o Antony se mexe, ri e grita para cumprimentar os garis", contou a avó Sheila.

Antony Andrade faz festa de 3 anos com o tema de garis no Espírito Santo

O pequeno Antony não foi o único a se empolgar com a festa. Os garis, que participaram da surpresa, também demonstraram a felicidade de fazer parte do momento. Para Jasson Xavier, coletor de Vitória que entregou o bolo à criança, o encontro deixou o dia mais leve.


"Quando a gente recebe o carinho dessas crianças, nosso dia fica até mais leve. Nós encontramos algumas dificuldades no nosso trabalho, é verdade, mas quando a gente recebe esse tipo de carinho e esse privilégio de participar de uma festa como essa, é fenomenal", disse Jasson.


Por curiosidade, a data da festa também marca o Dia Mundial da Gentileza, celebrado nesta sexta-feira, 13 de novembro, que busca enfatizar a importância de gestos de empatia e afeto ao próximo.

Antony Andrade faz festa de 3 anos com o tema de garis no Espírito Santo

Segundo Sheila, a comemoração também serviu para agradecer o serviço prestado diariamente pelos coletores.


"O trabalho dos garis é fundamental para a gente. Enquanto nós estamos dormindo, eles estão acordados e na rua para limpar a sujeira que nós deixamos. Eles merecem o nosso respeito", afirmou a avó.


(Com informações de Tiago Taam, do g1 ES)

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