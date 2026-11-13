Não é a 'Judith'? Jiboia é flagrada por estudantes no campus da Ufes

Uma jiboia chamou a atenção de estudantes e funcionários da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no campus de Goiabeiras, em Vitória, nesta sexta-feira (13). O animal foi visto entre a secretaria e o prédio dos departamentos do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE).





Apesar da semelhança com a famosa "Judith", cobra que ficou conhecida por aparecer em diferentes pontos da universidade, o estudante que fez o registro acredita que a serpente flagrada desta vez seja outra.





Pedro Henrique Almeida contou que estava a caminho da secretaria do centro quando foi avisado por uma funcionária sobre a presença do animal. "Saímos para ver e era uma jiboia. Só que essa não é a Judith. A Judith é outra muito maior do que essa", avaliou.





A presença do animal atraiu a atenção de servidores e alunos que estavam nas proximidades. O estudante contou que a jiboia chegou a se aproximar de aberturas do prédio dos departamentos, o que gerou preocupação sobre a possibilidade de entrar no imóvel.





A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória (Semmam) informou que chegou a receber um chamado pelo telefone 156. No entanto, o biólogo responsável não conseguiu retorno no telefone da pessoa que fez a solicitação para confirmar a localização exata do animal. Por conta disso, o resgate não foi realizado.





A pasta orientou que, caso a jiboia continue no local, os alunos ou funcionários registrem um novo chamado pelo 156, informando o ponto exato e um número de telefone atualizado para contato.





A Ufes informou que não foi notificada sobre a presença da cobra no local mencionado. Segundo a universidade, quando há necessidade de intervenção, o serviço de proteção ambiental da Prefeitura de Vitória é acionado para avaliar a situação e, se necessário, conduzir os animais de volta às áreas de manguezal do próprio campus.





A instituição reforçou que a presença de animais silvestres é considerada comum e natural em Goiabeiras, já que o campus abriga extensas áreas de mata e manguezal, habitat natural de espécies como aves, gambás e serpentes.