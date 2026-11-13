Não é a 'Judith'? Jiboia é flagrada por estudantes no campus da Ufes

Uma jiboia chamou a atenção de estudantes e funcionários da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no campus de Goiabeiras, em Vitória, nesta sexta-feira (13). O animal foi visto entre a secretaria e o prédio dos departamentos do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE).
Apesar da semelhança com a famosa "Judith", cobra que ficou conhecida por aparecer em diferentes pontos da universidade, o estudante que fez o registro acredita que a serpente flagrada desta vez seja outra.
Pedro Henrique Almeida contou que estava a caminho da secretaria do centro quando foi avisado por uma funcionária sobre a presença do animal. "Saímos para ver e era uma jiboia. Só que essa não é a Judith. A Judith é outra muito maior do que essa", avaliou.
A presença do animal atraiu a atenção de servidores e alunos que estavam nas proximidades. O estudante contou que a jiboia chegou a se aproximar de aberturas do prédio dos departamentos, o que gerou preocupação sobre a possibilidade de entrar no imóvel.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória (Semmam) informou que chegou a receber um chamado pelo telefone 156. No entanto, o biólogo responsável não conseguiu retorno no telefone da pessoa que fez a solicitação para confirmar a localização exata do animal. Por conta disso, o resgate não foi realizado.
A pasta orientou que, caso a jiboia continue no local, os alunos ou funcionários registrem um novo chamado pelo 156, informando o ponto exato e um número de telefone atualizado para contato.
A Ufes informou que não foi notificada sobre a presença da cobra no local mencionado. Segundo a universidade, quando há necessidade de intervenção, o serviço de proteção ambiental da Prefeitura de Vitória é acionado para avaliar a situação e, se necessário, conduzir os animais de volta às áreas de manguezal do próprio campus.
A instituição reforçou que a presença de animais silvestres é considerada comum e natural em Goiabeiras, já que o campus abriga extensas áreas de mata e manguezal, habitat natural de espécies como aves, gambás e serpentes.
Judith é o apelido dado por estudantes da Ufes a uma jiboia que se tornou conhecida pelas aparições no campus de Goiabeiras. Em novembro de 2022, A Gazeta noticiou que a serpente havia sido avistada nas proximidades do prédio de Pedagogia. Desde então, novos registros de jiboias na universidade têm chamado a atenção dos estudantes.
Para a estudante de Biologia Amanda Ton, encontrar Judith pelos caminhos da universidade é motivo de alegria. Ela conta que já avistou uma jiboia que identificou como Judith em uma passarela nos fundos do campus, seguindo em direção ao CCJE.
"Para mim, sempre foi incrível saber que tem uma jiboia tão frequente na Ufes e que ela tem até nome. Quando encontrei a Judith, ela estava toda esticadinha, parecia até que tinha acabado de comer. Foi muito tranquilo, a gente respeitou o espaço dela e ficou mais longe", relatou.
Amanda destaca que a presença de animais silvestres faz parte da realidade da universidade, localizada em uma região próxima ao manguezal de Vitória. Além das serpentes, é possível encontrar gambás, sapos e diferentes espécies de aves no campus.
A estudante também reforça a importância de manter distância ao encontrar uma serpente, especialmente quando não se tem experiência com animais silvestres. "Se você não conhece, se não tem o costume de manejar esses animais, o certo é se afastar e observar de longe", orientou.
Segundo Pedro Henrique Almeida, que registrou a aparição desta sexta-feira (13), Judith costuma ser vista principalmente nas proximidades do Centro de Educação Física. Por isso, a presença de uma jiboia aparentemente menor na região do CCJE surpreendeu os estudantes.
Ainda não há confirmação de que a serpente vista nesta sexta-feira seja a Judith.