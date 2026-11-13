Editora criada por capixaba lança livro infantil sobre futebol feminino na Flinc, em Vitória

Uma editora independente fundada por uma capixaba em São Paulo desembarca em Vitória neste fim de semana para apresentar uma novidade ao público. A Bebel Books participa da 2ª Festa Literária Internacional Capixaba (Flinc), nos dias 14 e 15 de novembro, no Cais das Artes, com o lançamento da HQ Time dos Sonhos, que conta a história de meninas que se unem para formar um time de futebol e conquistar espaço no esporte.





O lançamento apresentado na Flinc é Time dos Sonhos, uma história em quadrinhos infantojuvenil criada por PriWi, responsável pelo roteiro e pela arte, e Angélica Kalil, que assina o roteiro e a pesquisa.





A trama acompanha sete meninas, com idades entre 12 e 15 anos, que têm um sonho em comum: formar um time de futebol society para disputar campeonatos na vizinhança. Ao longo da história, elas descobrem a importância da amizade, da união e da construção de suas próprias identidades.





As personagens Ada, Olympe, Bartolina, Qiu, Bell, Dandara e Tarsila receberam nomes em homenagem a mulheres que marcaram diferentes áreas de atuação, mas que nem sempre tiveram o devido reconhecimento nos registros históricos.





A narrativa também resgata a trajetória do futebol feminino no Brasil, onde as mulheres foram proibidas de praticar o esporte por quase 40 anos. A pesquisa que embasa a HQ percorre diferentes períodos dessa história e homenageia atletas que ajudaram a abrir caminhos para as gerações seguintes.