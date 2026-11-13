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Futebol Feminino

Editora criada por capixaba lança livro infantil sobre futebol feminino na Flinc, em Vitória

A Bebel Books já publicou mais de 100 títulos; em Vitória, editora apresenta o quadrinho “Time dos Sonhos”, sobre meninas que sonham em jogar bola

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 15:26

Publicado em 

13 nov 2026 às 15:26
Ilustradora PriWi (e) e a jornalista e pesquisadora Angélica Kalil contam a história do futebol feminino no Brasil em HQ
Ilustradora PriWi (e) e a jornalista e pesquisadora Angélica Kalil contam a história do futebol feminino no Brasil em HQ Bebel Books/Divulgação

Uma editora independente fundada por uma capixaba em São Paulo desembarca em Vitória neste fim de semana para apresentar uma novidade ao público. A Bebel Books participa da 2ª Festa Literária Internacional Capixaba (Flinc), nos dias 14 e 15 de novembro, no Cais das Artes, com o lançamento da HQ Time dos Sonhos, que conta a história de meninas que se unem para formar um time de futebol e conquistar espaço no esporte. 


O lançamento apresentado na Flinc é Time dos Sonhos, uma história em quadrinhos infantojuvenil criada por PriWi, responsável pelo roteiro e pela arte, e Angélica Kalil, que assina o roteiro e a pesquisa.


A trama acompanha sete meninas, com idades entre 12 e 15 anos, que têm um sonho em comum: formar um time de futebol society para disputar campeonatos na vizinhança. Ao longo da história, elas descobrem a importância da amizade, da união e da construção de suas próprias identidades.


As personagens Ada, Olympe, Bartolina, Qiu, Bell, Dandara e Tarsila receberam nomes em homenagem a mulheres que marcaram diferentes áreas de atuação, mas que nem sempre tiveram o devido reconhecimento nos registros históricos.


A narrativa também resgata a trajetória do futebol feminino no Brasil, onde as mulheres foram proibidas de praticar o esporte por quase 40 anos. A pesquisa que embasa a HQ percorre diferentes períodos dessa história e homenageia atletas que ajudaram a abrir caminhos para as gerações seguintes.

Livro é destinado ao público infantojuvenil, mas não se limita aos mais jovens
Livro é destinado ao público infantojuvenil, mas não se limita aos mais jovens Bebel Books / Divulgação

Entre as jogadoras lembradas estão Sissi, Formiga, Marta, Grazi, Lorena e Kátia Cilene. A publicação também conta com posfácio da pesquisadora e historiadora do futebol Aira Bonfim e texto de quarta capa assinado por Sissi, primeira camisa 10 da Seleção Brasileira.


A obra chega em um momento de expectativa para o futebol feminino, já que o Brasil será sede da Copa do Mundo da modalidade em 2027. A proposta é aproximar diferentes gerações da história das mulheres no esporte, com uma linguagem visual que mistura referências do futebol, humor e elementos do universo adolescente. 

Sobre a Bebel Books

Com mais de 100 títulos publicados, a editora aposta em obras que exploram quadrinhos, ilustração e outras linguagens gráficas, frequentemente abordando temas como diversidade, direitos das mulheres e questões sociais.


Entre os títulos publicados estão Adjetivo Feminino, de Marina Jerusalinsky; Pequeno Manual de Defesa Pessoal, de Helô D'Angelo; e a coletânea Boy Dodói: histórias reais e ilustradas sobre masculinidade tóxica. A editora também recebeu reconhecimento no Troféu Angelo Agostini 2026, com Bebel premiada na categoria de melhor editora.


Além da HQ Time dos Sonhos, a editora levará outros titulos à Festa Literária Internacional Capixaba.

Flinc reúne literatura, música e diversas atrações em Vitória

A apresentação de Time dos Sonhos integra a programação da 2ª Festa Literária Internacional Capixaba (Flinc), que acontece neste sábado (14) e domingo (15), no Cais das Artes, na Enseada do Suá, em Vitória.


Com entrada gratuita, o festival reúne escritores, artistas, editoras e leitores em dois dias de atividades. Entre os destaques estão a filósofa e escritora Djamila Ribeiro, que participa de um bate-papo no sábado, às 17h, e os escritores Dora Freind, Geovani Martins e Jeovanna Vieira, que também integram a programação.


O evento terá ainda feira de livros, espaço para autores independentes, lançamentos, atividades infantis, apresentações artísticas e debates sobre literatura e outras linguagens.

Serviço

2ª Festa Literária Internacional Capixaba (Flinc)

Quando: 14 e 15 de novembro, a partir das 10h

Onde: Cais das Artes, Enseada do Suá, Vitória

Entrada: gratuita

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