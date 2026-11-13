Canal da Costa: valão da Avenida Carioca também vai receber cobertura

A continuidade do tamponamento no valão da Avenida Carioca não deverá seguir exatamente o modelo adotado no Parque Linear. De acordo com Menara, o desnível existente na região próxima ao Shopping Praia da Costa exige uma solução de engenharia diferente.





Uma das possibilidades estudadas é a implantação de uma cobertura suspensa, que poderá incluir uma ciclovia. A proposta também precisa considerar a manutenção e a limpeza do canal.





A secretária afirma que a prefeitura estuda utilizar placas removíveis em determinados pontos, permitindo o acesso à estrutura para serviços de manutenção. Ela também cita a implantação de uma comporta nas proximidades do Canal Bigossi, o que permitirá controlar o fluxo de água e realizar a limpeza do canal.





A previsão da administração municipal é que os estudos técnicos para essa obra levem pelo menos mais quatro meses. A complexidade está relacionada, entre outros fatores, à necessidade de avaliar a estrutura da ponte e o peso que poderá ser acrescentado com a nova cobertura.