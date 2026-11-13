Canal da Costa: valão da Avenida Carioca também vai receber cobertura

A Prefeitura de Vila Velha vai cobrir o trecho do Canal da Costa, na região da Avenida Carioca. A informação foi confirmada pela reportagem de A Gazeta em contato com a secretária municipal de Obras, Menara Magnago. A intervenção vai conectar as obras do Parque Linear até o Terminal de Vila Velha.
A prefeitura captou R$ 143,2 milhões junto ao governo federal, por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), para intervenções de mobilidade urbana na região da Terceira Ponte. Após a destinação dos recursos para as obras já em andamento, restaram R$ 60 milhões para o projeto de continuidade da cobertura do Canal da Costa. Menara, porém, ressalta que esse valor não representa o custo estimado da intervenção. O montante necessário ainda será calculado após a conclusão dos estudos.
Não necessariamente essa obra custará R$ 60 milhões. Como ainda está em fase de projeto, não temos o custo final.
Menara Magnago, secretária de Obras de Vila Velha
Inicialmente, o trecho não fazia parte do projeto de cobertura do canal. Inicialmente, o tamponamento seria restrito à área do Parque Linear, como confirmado por A Gazeta em janeiro deste ano. As obras já estão em andamento, da Rua João Joaquim da Mota, próxima ao 38º Batalhão de Infantaria, até a Avenida Champagnat, com cerca de 707 metros de extensão.
No mapa abaixo, é possível ver, em amarelo, a parte do Canal Costa que seria coberta inicialmente para a construção do Parque Linear. Em laranja, está o trecho do valão a céu aberto que também receberá tamponamento, conforme anunciado agora pela Prefeitura de Vila Velha.
A continuidade do tamponamento no valão da Avenida Carioca não deverá seguir exatamente o modelo adotado no Parque Linear. De acordo com Menara, o desnível existente na região próxima ao Shopping Praia da Costa exige uma solução de engenharia diferente.
Uma das possibilidades estudadas é a implantação de uma cobertura suspensa, que poderá incluir uma ciclovia. A proposta também precisa considerar a manutenção e a limpeza do canal.
A secretária afirma que a prefeitura estuda utilizar placas removíveis em determinados pontos, permitindo o acesso à estrutura para serviços de manutenção. Ela também cita a implantação de uma comporta nas proximidades do Canal Bigossi, o que permitirá controlar o fluxo de água e realizar a limpeza do canal.
A previsão da administração municipal é que os estudos técnicos para essa obra levem pelo menos mais quatro meses. A complexidade está relacionada, entre outros fatores, à necessidade de avaliar a estrutura da ponte e o peso que poderá ser acrescentado com a nova cobertura.
Apesar da ampliação da área coberta, a estrutura não deverá funcionar como pista para circulação de veículos. Segundo Menara, o trecho da Terceira Ponte próximo ao Shopping Praia da Costa não foi construído para suportar o peso adicional do tráfego.
Para permitir a passagem de automóveis sobre a cobertura, seria necessária uma intervenção de macrodrenagem no fundo do canal, o que exigiria a interdição total da Terceira Ponte durante o período de obras.
A secretária afirma que o impacto no trânsito seria muito grande, considerando a importância da ponte para o deslocamento entre Vila Velha e Vitória. Por isso, a prefeitura não considera viável executar esse tipo de intervenção.
Menara também esclarece que as desapropriações previstas nas proximidades da Avenida Carioca para a implantação de corredores exclusivos de ônibus são independentes do projeto de cobertura do canal. As áreas serão utilizadas para ampliar as faixas de circulação sem necessidade de intervenções na estrutura da ponte.
A segunda etapa do projeto de tamponamento deverá avançar após a conclusão do Parque Linear, cuja entrega foi reprogramada para fevereiro de 2027, conforme informou anteriormente a Prefeitura de Vila Velha.