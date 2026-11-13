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Em Vila Velha

Canal da Costa: valão da Avenida Carioca também vai receber cobertura

Depois da obra para o Parque Linear, Prefeitura de Vila Velha estuda ampliar o tamponamento do valão em direção ao Terminal de Vila Velha

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 15:38

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

13 nov 2026 às 15:38
Obras de tamponamento do Canal da Costa
Prefeitura de Vila Velha fará cobertura do Canal da Costa no trecho da Avenida Carioca. Fernando Madeira

A Prefeitura de Vila Velha vai cobrir o trecho do Canal da Costa, na região da Avenida Carioca. A informação foi confirmada pela reportagem de A Gazeta em contato com a secretária municipal de Obras, Menara Magnago. A intervenção vai conectar as obras do Parque Linear até o Terminal de Vila Velha.


A prefeitura captou R$ 143,2 milhões junto ao governo federal, por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), para intervenções de mobilidade urbana na região da Terceira Ponte. Após a destinação dos recursos para as obras já em andamento, restaram R$ 60 milhões para o projeto de continuidade da cobertura do Canal da Costa. Menara, porém, ressalta que esse valor não representa o custo estimado da intervenção. O montante necessário ainda será calculado após a conclusão dos estudos.

Não necessariamente essa obra custará R$ 60 milhões. Como ainda está em fase de projeto, não temos o custo final.

Menara Magnago, secretária de Obras de Vila Velha

Inicialmente, o trecho não fazia parte do projeto de cobertura do canal. Inicialmente, o tamponamento seria restrito à área do Parque Linear, como confirmado por A Gazeta em janeiro deste ano.  As obras já estão em andamento, da Rua João Joaquim da Mota, próxima ao 38º Batalhão de Infantaria, até a Avenida Champagnat, com cerca de 707 metros de extensão. 


No mapa abaixo, é possível ver, em amarelo, a parte do Canal Costa que seria coberta inicialmente para a construção do Parque Linear. Em laranja, está o trecho do valão a céu aberto que também receberá tamponamento, conforme anunciado agora pela Prefeitura de Vila Velha.

Mapa de tamponamento do Canal da Costa no Parque Linear e na Avenida Carioca
Mapa mostra cobertura do Canal da Costa para a obra do Parque Linear e a projeção do valão na Avenida Carioca Arte AG
Cobertura poderá ter ciclovia

A continuidade do tamponamento no valão da Avenida Carioca não deverá seguir exatamente o modelo adotado no Parque Linear. De acordo com Menara, o desnível existente na região próxima ao Shopping Praia da Costa exige uma solução de engenharia diferente.


Uma das possibilidades estudadas é a implantação de uma cobertura suspensa, que poderá incluir uma ciclovia. A proposta também precisa considerar a manutenção e a limpeza do canal.


A secretária afirma que a prefeitura estuda utilizar placas removíveis em determinados pontos, permitindo o acesso à estrutura para serviços de manutenção. Ela também cita a implantação de uma comporta nas proximidades do Canal Bigossi, o que permitirá controlar o fluxo de água e realizar a limpeza do canal.


A previsão da administração municipal é que os estudos técnicos para essa obra levem pelo menos mais quatro meses. A complexidade está relacionada, entre outros fatores, à necessidade de avaliar a estrutura da ponte e o peso que poderá ser acrescentado com a nova cobertura.

Cobertura não será utilizada para carros

Apesar da ampliação da área coberta, a estrutura não deverá funcionar como pista para circulação de veículos. Segundo Menara, o trecho da Terceira Ponte próximo ao Shopping Praia da Costa não foi construído para suportar o peso adicional do tráfego.


Para permitir a passagem de automóveis sobre a cobertura, seria necessária uma intervenção de macrodrenagem no fundo do canal, o que exigiria a interdição total da Terceira Ponte durante o período de obras.


A secretária afirma que o impacto no trânsito seria muito grande, considerando a importância da ponte para o deslocamento entre Vila Velha e Vitória. Por isso, a prefeitura não considera viável executar esse tipo de intervenção.


Menara também esclarece que as desapropriações previstas nas proximidades da Avenida Carioca para a implantação de corredores exclusivos de ônibus são independentes do projeto de cobertura do canal. As áreas serão utilizadas para ampliar as faixas de circulação sem necessidade de intervenções na estrutura da ponte.


A segunda etapa do projeto de tamponamento deverá avançar após a conclusão do Parque Linear, cuja entrega foi reprogramada para fevereiro de 2027, conforme informou anteriormente a Prefeitura de Vila Velha.

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