Entenda o formato da Billie Jean King Cup, competição que terá confronto do Brasil no ES

Vitória vai receber, nos dias 20 e 21 de novembro, um confronto internacional de tênis feminino. Brasil e Canadá se enfrentam pela Billie Jean King Cup, considerada a Copa do Mundo da modalidade. Mas, para quem não acompanha o esporte de perto, fica a dúvida: como funciona a competição e o que está em jogo para a equipe brasileira?
Diferentemente dos torneios tradicionais do circuito profissional, em que as tenistas disputam partidas individuais ou em duplas para avançar em uma chave, a Billie Jean King Cup é uma competição entre países. As atletas representam suas seleções, e o resultado de cada partida soma pontos para definir qual equipe vence o confronto.
O torneio reúne mais de 140 países e é organizado em diferentes níveis: grupos regionais, playoffs, qualificatórias e finais. A disputa passou por uma mudança de formato em 2025, quando a fase final foi reduzida de 12 para oito seleções. A partir de 2026, os confrontos dos playoffs e das qualificatórias voltaram a ser disputados no sistema de duelos entre dois países, com uma seleção jogando em casa e a outra como visitante.
Brasil e Canadá disputam uma série de até cinco partidas, em dois dias de competição, em quadra de saibro descoberta e com jogos de melhor de três sets. São quatro jogos de simples e um de duplas, e a seleção que conquistar três vitórias primeiro garante o resultado do confronto.
A programação começa na sexta-feira, dia 20 de novembro, às 14h, com duas partidas de simples. No sábado, dia 21, a partir das 13h, estão previstos outros dois jogos individuais e, caso seja necessário para definir o vencedor, a partida de duplas. A ordem dos confrontos e as tenistas escaladas para cada partida serão definidas por sorteio oficial na véspera da competição, dia19 de novembro.
O duelo em Vitória vale pelos playoffs da Billie Jean King Cup, e o Brasil busca uma vitória para garantir vaga nos Qualifiers de 2027, etapa que reúne seleções na disputa por um lugar na fase final mundial. Quem perder retorna à disputa dos grupos regionais na próxima temporada.
A equipe também tenta superar um retrospecto desfavorável: as brasileiras nunca venceram as canadenses nos 12 confrontos anteriores entre os países pela Billie Jean King Cup.
O capitão Luiz Peniza convocou cinco tenistas para representar o Brasil em Vitória. Entre os destaques está Luisa Stefani, atual número 3 do ranking mundial de duplas. Medalhista olímpica de bronze em Tóquio 2020 ao lado de Laura Pigossi, a paulista chega como uma das principais referências da equipe. Pigossi também tem experiência em grandes competições e é presença frequente na seleção.
A convocação ainda reúne Gabriela Cé, Luiza Fullana e a jovem Nauhany Silva, conhecida como Naná, que está entre as melhores tenistas do ranking mundial juvenil. Do outro lado, o Canadá também terá nomes importantes, como Bianca Andreescu e Gabriela Dabrowski, parceira de Stefani no circuito de duplas.