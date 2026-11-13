Entenda o formato da Billie Jean King Cup, competição que terá confronto do Brasil no ES

Brasil e Canadá disputam uma série de até cinco partidas, em dois dias de competição, em quadra de saibro descoberta e com jogos de melhor de três sets. São quatro jogos de simples e um de duplas, e a seleção que conquistar três vitórias primeiro garante o resultado do confronto.





A programação começa na sexta-feira, dia 20 de novembro, às 14h, com duas partidas de simples. No sábado, dia 21, a partir das 13h, estão previstos outros dois jogos individuais e, caso seja necessário para definir o vencedor, a partida de duplas. A ordem dos confrontos e as tenistas escaladas para cada partida serão definidas por sorteio oficial na véspera da competição, dia19 de novembro.





O duelo em Vitória vale pelos playoffs da Billie Jean King Cup, e o Brasil busca uma vitória para garantir vaga nos Qualifiers de 2027, etapa que reúne seleções na disputa por um lugar na fase final mundial. Quem perder retorna à disputa dos grupos regionais na próxima temporada.





A equipe também tenta superar um retrospecto desfavorável: as brasileiras nunca venceram as canadenses nos 12 confrontos anteriores entre os países pela Billie Jean King Cup.