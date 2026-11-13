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Tênis

Entenda o formato da Billie Jean King Cup, competição que terá confronto do Brasil no ES

Seleção brasileira enfrenta o Canadá nos dias 20 e 21 de novembro, em Vitória, pelos playoffs do torneio mundial de tênis feminino por equipes

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 15:31

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

13 nov 2026 às 15:31
Tênis
Laura Pigossi e Luisa Stefani estão nas semifinais do torneio de duplas! Gaspar Nóbrega/COB

Vitória vai receber, nos dias 20 e 21 de novembro, um confronto internacional de tênis feminino. Brasil e Canadá se enfrentam pela Billie Jean King Cup, considerada a Copa do Mundo da modalidade. Mas, para quem não acompanha o esporte de perto, fica a dúvida: como funciona a competição e o que está em jogo para a equipe brasileira?


Diferentemente dos torneios tradicionais do circuito profissional, em que as tenistas disputam partidas individuais ou em duplas para avançar em uma chave, a Billie Jean King Cup é uma competição entre países. As atletas representam suas seleções, e o resultado de cada partida soma pontos para definir qual equipe vence o confronto.


O torneio reúne mais de 140 países e é organizado em diferentes níveis: grupos regionais, playoffs, qualificatórias e finais. A disputa passou por uma mudança de formato em 2025, quando a fase final foi reduzida de 12 para oito seleções. A partir de 2026, os confrontos dos playoffs e das qualificatórias voltaram a ser disputados no sistema de duelos entre dois países, com uma seleção jogando em casa e a outra como visitante.

Laura Pigossi subiu para o 113° lugar do ranking mundial após vitórias nas competições
Laura Pigossi subiu para o 113° lugar do ranking mundial após vitórias nas competições Copa Colsanitas/Divulgação
Como funciona o confronto em Vitória?

Brasil e Canadá disputam uma série de até cinco partidas, em dois dias de competição, em quadra de saibro descoberta e com jogos de melhor de três sets. São quatro jogos de simples e um de duplas, e a seleção que conquistar três vitórias primeiro garante o resultado do confronto.


A programação começa na sexta-feira, dia 20 de novembro, às 14h, com duas partidas de simples. No sábado, dia 21, a partir das 13h, estão previstos outros dois jogos individuais e, caso seja necessário para definir o vencedor, a partida de duplas. A ordem dos confrontos e as tenistas escaladas para cada partida serão definidas por sorteio oficial na véspera da competição, dia19 de novembro.


O duelo em Vitória vale pelos playoffs da Billie Jean King Cup, e o Brasil busca uma vitória para garantir vaga nos Qualifiers de 2027, etapa que reúne seleções na disputa por um lugar na fase final mundial. Quem perder retorna à disputa dos grupos regionais na próxima temporada.


A equipe também tenta superar um retrospecto desfavorável: as brasileiras nunca venceram as canadenses nos 12 confrontos anteriores entre os países pela Billie Jean King Cup.

Luisa Stefani
Luisa Stefani Tênis Brasil / Divulgação
Quem são as brasileiras convocadas?

O capitão Luiz Peniza convocou cinco tenistas para representar o Brasil em Vitória. Entre os destaques está Luisa Stefani, atual número 3 do ranking mundial de duplas. Medalhista olímpica de bronze em Tóquio 2020 ao lado de Laura Pigossi, a paulista chega como uma das principais referências da equipe. Pigossi também tem experiência em grandes competições e é presença frequente na seleção.


A convocação ainda reúne Gabriela Cé, Luiza Fullana e a jovem Nauhany Silva, conhecida como Naná, que está entre as melhores tenistas do ranking mundial juvenil. Do outro lado, o Canadá também terá nomes importantes, como Bianca Andreescu e Gabriela Dabrowski, parceira de Stefani no circuito de duplas.

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