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Mascote? Cobra apelidada de 'Judith' é vista na Ufes e chama a atenção

Jiboia estava atravessando passarela nesta quinta-feira (17); Universidade afirmou que animal não oferece nenhum risco aos alunos
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

18 nov 2022 às 18:53

Publicado em 18 de Novembro de 2022 às 18:53

Você já ouviu falar da "Judith"? Esse foi o nome dado por alunos da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) a uma jiboia que passeia pelo campus de Goiabeiras, em Vitória. Segundo os estudantes, ela rasteja por lá há pelo menos dois anos. Na quinta-feira (17), o animal foi visto perto do prédio do curso de Pedagogia. Apesar de chamar atenção pelo tamanho, o animal é inofensivo (mas não é bom se aproximar!). 
Érica de Gois Ferreira é aluna de Geografia e contou que a cobra estava perto da parede do prédio tentando entrar em um buraco. "Teve uma hora que ela tentou subir na parede como se fosse uma árvore, mas desistiu. Várias pessoas estavam tirando foto, não vi ninguém manuseando, mas falaram de situações de pessoas que queriam atacar e jogar pedras", contou a jovem.
Os alunos foram procurar alguém que pudesse ajudar e chamaram o biólogo e professor Caio Marinho Mello, que trabalha com répteis.
"Fui dar uma olhada e tinha muita gente em volta. Rolou boato de que tinha gente até jogando pedra no animal, então pensei que o melhor era tirar ela dali", lembrou o professor.
Mascote? Cobra apelidada de 'Judith' é vista na Ufes e chama a atenção
Eles colocaram o animal em uma caixa de contenção e levaram para uma área mais afastada, de mata. "Ela tinha em torno de um metro e 10. O pessoal começou a aglomerar em volta dela, isso para o animal é ruim, acaba estressando muito o bicho. Tinha gente querendo tirar selfie com ela. É um bicho que não tem comportamento de atacar, mas se ele se sentir acuado pode tentar se defender", ponderou o professor.
Ele explicou que o ideal é não se aproximar e deixar ele seguir o caminho dele sossegado. "Não jogue pedra e nem mexa no animal", orientou. 

Queridinha dos alunos

Estudantes contaram que algumas pessoas começaram a chamar a cobra de "Judith" e o nome pegou. "Eu ouvi a primeira vez ontem mas parece que já chamam ela assim, agora aderi esse nome também. A jiboia não é uma cobra perigosa para a gente, mas as pessoas se assustam e acabam cometendo esses ataques. A oportunidade de falar sobre isso é boa para conscientização", ressaltou Érica.

Veja o que diz a Ufes na íntegra

"O campus de Goiabeiras está localizado em um ecossistema de mangue, mata e restinga que favorece o desenvolvimento de uma enorme diversidade de fauna e flora. Aproximadamente 60 tipos de aves, além de roedores, macacos, cobras, lagartos, entre outros animais, podem ser encontrados na região do campus de Goiabeiras, em Vitória. 

Animais muito presentes no cotidiano do campus são o macaco sagui, a coruja, o pássaro quero-quero, a maritaca, os canários, pássaros Urutau e pica-pau-de-cabeça-amarela, além de guaxinim e gambá. Além deles, também já foram identificadas três espécies de caranguejos: o Uçá, o Chama-maré e o Aratu. É comum vê-los andando nas vias da Ufes, sem prejuízo para a comunidade universitária. 

A Superintendência de Infraestrutura (SI) da Ufes informa que as jiboias não são venenosas e não oferecem risco. Em casos como este, de aparecimento de animais silvestres, a orientação é ligar para a equipe de resgate da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que recolhe o animal e faz o encaminhamento adequado de acordo com a espécie. O telefone para contato é o 9-9724-2788. 

A SI informa ainda que mantém parceria com a Sociedade Protetora dos Animais do Espírito Santo (Sopaes) e a Polícia Ambiental. Além disso, muitos desses animais são monitorados pela SI e por pesquisadores da Universidade, principalmente do Departamento de Ciências Biológicas da Ufes. Alguns podem ser encaminhados ao Hospital Veterinário da Ufes, localizado no campus de Alegre, onde é ministrado o curso de Medicina Veterinária."

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