Mascote? Cobra apelidada de 'Judith' é vista na Ufes e chama a atenção

"O campus de Goiabeiras está localizado em um ecossistema de mangue, mata e restinga que favorece o desenvolvimento de uma enorme diversidade de fauna e flora. Aproximadamente 60 tipos de aves, além de roedores, macacos, cobras, lagartos, entre outros animais, podem ser encontrados na região do campus de Goiabeiras, em Vitória.

Animais muito presentes no cotidiano do campus são o macaco sagui, a coruja, o pássaro quero-quero, a maritaca, os canários, pássaros Urutau e pica-pau-de-cabeça-amarela, além de guaxinim e gambá. Além deles, também já foram identificadas três espécies de caranguejos: o Uçá, o Chama-maré e o Aratu. É comum vê-los andando nas vias da Ufes, sem prejuízo para a comunidade universitária.

A Superintendência de Infraestrutura (SI) da Ufes informa que as jiboias não são venenosas e não oferecem risco. Em casos como este, de aparecimento de animais silvestres, a orientação é ligar para a equipe de resgate da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que recolhe o animal e faz o encaminhamento adequado de acordo com a espécie. O telefone para contato é o 9-9724-2788.

A SI informa ainda que mantém parceria com a Sociedade Protetora dos Animais do Espírito Santo (Sopaes) e a Polícia Ambiental. Além disso, muitos desses animais são monitorados pela SI e por pesquisadores da Universidade, principalmente do Departamento de Ciências Biológicas da Ufes. Alguns podem ser encaminhados ao Hospital Veterinário da Ufes, localizado no campus de Alegre, onde é ministrado o curso de Medicina Veterinária."