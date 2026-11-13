Irmãos são condenados após agredirem homem e chamá-lo de 'macaco' em Vitória

Uma noite de diversão em um quiosque na Praia de Camburi, em Vitória, terminou com um homem agredido, com o tendão do joelho rompido e sendo alvo de ofensas racistas. O caso aconteceu em setembro de 2024, após uma confusão envolvendo dois irmãos que haviam abordado a companheira da vítima. Mais de dois anos depois, Frederico Falquetto Camporez e Henrique Falquetto Camporez foram condenados por injúria racial e lesão corporal, mas continuam em liberdade.





A sentença foi proferida na segunda-feira (9) pela juíza Gisele Souza de Oliveira, da 4ª Vara Criminal de Vitória. Cada um dos irmãos recebeu pena de três anos de reclusão e três meses de detenção, além de multa. A pena de reclusão foi substituída por medidas alternativas, enquanto a execução da detenção foi suspensa. A defesa informou que vai recorrer da decisão.





Segundo o processo, a confusão aconteceu por volta de 0h48 do dia 22 de setembro de 2024, em um quiosque da Avenida Dante Michelini. Na ocasião, a vítima havia ido ao estabelecimento encontrar a companheira e amigos.





Conforme a denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), os irmãos se aproximaram da mulher e passaram a abordá-la insistentemente, mesmo após ela informar que estava comprometida. Diante da negativa, começaram a ofendê-la verbalmente.





Ao saber do ocorrido, o companheiro da mulher se aproximou dos dois para questionar o comportamento. Foi nesse momento que a discussão se transformou em agressão física. Segundo os autos, o homem foi empurrado, caiu no chão e rompeu o tendão do joelho, ficando impossibilitado de se levantar.





Mesmo caído, ele continuou sendo agredido com chutes na barriga, na cabeça e na boca. Durante o ataque, também foi alvo de ofensas racistas, sendo chamado de "macaco", "feijão", "preto" e "pobre".





Em depoimento à Justiça, a vítima contou que precisou passar por uma cirurgia e ficou meses sem conseguir andar, o que também o impediu de trabalhar como produtor rural. Ele relatou gastos de aproximadamente R$ 8 mil com a cirurgia e outros R$ 3 mil com fisioterapia e exames, além de ter desenvolvido depressão após o episódio.