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Injúria racial

Irmãos são condenados após agredirem homem e chamá-lo de 'macaco' em Vitória

Vítima teve o tendão do joelho rompido e ficou meses sem andar após agressão em quiosque da Praia de Camburi; defesa vai recorrer

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 17:16

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

13 nov 2026 às 17:16
Fachada da sede do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES)
Fachada da sede do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) Carlos Alberto Silva

Uma noite de diversão em um quiosque na Praia de Camburi, em Vitória, terminou com um homem agredido, com o tendão do joelho rompido e sendo alvo de ofensas racistas. O caso aconteceu em setembro de 2024, após uma confusão envolvendo dois irmãos que haviam abordado a companheira da vítima. Mais de dois anos depois, Frederico Falquetto Camporez e Henrique Falquetto Camporez foram condenados por injúria racial e lesão corporal, mas continuam em liberdade.


A sentença foi proferida na segunda-feira (9) pela juíza Gisele Souza de Oliveira, da 4ª Vara Criminal de Vitória. Cada um dos irmãos recebeu pena de três anos de reclusão e três meses de detenção, além de multa. A pena de reclusão foi substituída por medidas alternativas, enquanto a execução da detenção foi suspensa. A defesa informou que vai recorrer da decisão.


Segundo o processo, a confusão aconteceu por volta de 0h48 do dia 22 de setembro de 2024, em um quiosque da Avenida Dante Michelini. Na ocasião, a vítima havia ido ao estabelecimento encontrar a companheira e amigos.


Conforme a denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), os irmãos se aproximaram da mulher e passaram a abordá-la insistentemente, mesmo após ela informar que estava comprometida. Diante da negativa, começaram a ofendê-la verbalmente.


Ao saber do ocorrido, o companheiro da mulher se aproximou dos dois para questionar o comportamento. Foi nesse momento que a discussão se transformou em agressão física. Segundo os autos, o homem foi empurrado, caiu no chão e rompeu o tendão do joelho, ficando impossibilitado de se levantar.


Mesmo caído, ele continuou sendo agredido com chutes na barriga, na cabeça e na boca. Durante o ataque, também foi alvo de ofensas racistas, sendo chamado de "macaco", "feijão", "preto" e "pobre".


Em depoimento à Justiça, a vítima contou que precisou passar por uma cirurgia e ficou meses sem conseguir andar, o que também o impediu de trabalhar como produtor rural. Ele relatou gastos de aproximadamente R$ 8 mil com a cirurgia e outros R$ 3 mil com fisioterapia e exames, além de ter desenvolvido depressão após o episódio.

Defesa vai recorrer da condenação

Em posicionamento enviado a A Gazeta, a defesa de Frederico e Henrique afirmou que respeita a decisão judicial, mas discorda da condenação e vai recorrer ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).


Os irmãos negam ter cometido ofensas racistas e sustentam que participaram de uma briga que não iniciaram. Durante o processo, alegaram ter agido em legítima defesa. Henrique admitiu ter abordado a companheira da vítima, mas afirmou que ela teria iniciado as ofensas. Frederico, por sua vez, declarou que entrou na confusão para defender o irmão.


Os advogados também questionam as provas utilizadas na condenação. Segundo a defesa, não há imagens da confusão, apesar de os registros terem sido solicitados logo após o ocorrido, e pessoas apontadas como testemunhas presenciais não foram ouvidas.


"A defesa entende que a prova produzida não autoriza a condenação. Essas questões serão levadas ao Tribunal", informou.


A Justiça, porém, rejeitou a tese de legítima defesa. Na sentença, a magistrada considerou que os relatos das vítimas, associados às demais provas e ao laudo de lesões corporais, demonstraram a responsabilidade dos irmãos pelas agressões.


A juíza também concluiu que as ofensas racistas não foram apenas palavras proferidas durante uma discussão, mas expressões utilizadas de forma consciente para humilhar a vítima em razão de sua cor.


"Não se tratou de mero descontrole verbal inserido em um contexto de briga, mas do uso consciente e deliberado de expressões estigmatizantes para aviltar, subjugar e ofender a dignidade da vítima em razão de sua cor", destacou a magistrada na decisão.


Por meio dos advogados, Frederico e Henrique afirmaram que repudiam qualquer forma de racismo, que não possuem antecedentes criminais e que confiam na revisão do caso pelo Tribunal.

Condenação e indenização

Pela condenação, cada irmão foi condenado a três anos de reclusão por injúria racial e três meses de detenção por lesão corporal, além do pagamento de 15 dias-multa. O regime inicial estabelecido foi o aberto.


A pena de reclusão foi substituída por duas medidas: o pagamento individual de cinco salários mínimos à vítima e a prestação de serviços comunitários em entidades que atendam adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social.


Já a execução da pena de detenção foi suspensa por dois anos, mediante o cumprimento de condições que serão definidas pela Justiça.


Além disso, os irmãos foram condenados a pagar, de forma conjunta, uma indenização de R$ 10 mil por danos morais à vítima. Eventuais valores pagos como prestação pecuniária deverão ser descontados desse montante.


Segundo a defesa, Frederico e Henrique respondem ao processo em liberdade desde 2024, por decisão do TJES, e cumpriram todas as condições impostas pela Justiça. O monitoramento eletrônico foi encerrado em abril de 2025, por determinação judicial, e a sentença revogou as medidas cautelares que ainda estavam em vigor.


Os advogados afirmaram que nenhuma pena será executada antes do julgamento dos recursos. A sentença é de primeira instância e ainda cabe recurso.

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