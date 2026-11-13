Vocação logística do ES gera oportunidades e dita o ritmo do desenvolvimento do Estado

O Espírito Santo encontra-se em um momento de crescimento, impulsionado por investimentos que chegam de Norte a Sul, principalmente no setor da logística. Portos, galpões e obras de infraestrutura – combinados a uma localização geográfica privilegiada – têm tornado o cenário de negócios no Estado cada vez mais atrativo para empresas de diferentes segmentos.
Para discutir os desafios logísticos e as oportunidades que surgem em meio a este cenário, a Rede Gazeta recebeu entidades do setor e representantes da iniciativa privada para o painel Diálogos AG: Jogo do Desenvolvimento, realizado nesta sexta-feira (13).
Segundo o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni, o evento é uma oportunidade para discutir temas relevantes e falar sobre vocação logística do Espírito Santo.
“E falar sobre essa vocação é falar de competitividade, de infraestrutura e do futuro da nossa economia. Então, é importante estarmos aqui trazendo as pessoas e os setores responsáveis, que podem realmente transformar o nosso Estado em um parque logístico capaz de trazer resultados e aquecer ainda mais a economia”, destacou.
Além do painel, o evento contou ainda com o lançamento do programa especial Jogo do Desenvolvimento, produzido pela TV Gazeta, com o tema “Desafios Logísticos do ES”. O primeiro episódio do especial será exibido no sábado (14), às 9:30, e o segundo no sábado seguinte, dia 21, às 8:30.
Os representantes de diferentes setores econômicos presentes no evento destacaram que o momento que o Espírito Santo vive é de oportunidade, com o Estado preparado para se tornar um grande hub logístico, com influência nacional e até mundial. Para o diretor executivo do Sicoob Central ES, Nailson Dalla Bernardina, a participação no projeto ganha ainda mais importância no atual cenário, que demanda união e incentivo entre os diversos segmentos.
“A gente está muito feliz em participar desse projeto. O Sicoob está presente em todos os municípios do estado do Espírito Santo e a gente acredita que discussões propositivas, como o planejamento de desenvolvimento pro Estado, o avanço das cadeias produtivas e a possibilidade de transformar o Espírito Santo, cada vez mais, nesse polo logístico.
Além disso, também trabalhamos para desenvolver várias cadeias produtivas, agregando valor à nossa economia e gerando melhoria de renda para a população”, pontuou.
Um dos principais vetores do desenvolvimento e da logística capixabas é o Portocel, em Aracruz, que nos últimos anos tem diversificado sua capacidade de movimentação de carga e crescido junto com o Estado.
A gerente de Estratégia, Gestão e Novos Negócios da Portocel, Valéria Becalli Provete, destacou que o atendimento ao comércio exterior, favorecido pelo empreendimento, é uma das principais vertentes de crescimento econômico do Estado.
“O Portocel hoje se posiciona como uma alternativa logística viável para atender uma variedade de cargas muito mais ampla. Isso está permitindo entregar para o mercado soluções antes não desenvolvidas, através da opção de Aracruz, com um porto que já está lá instalado há 40 anos, além dos portos que estão recebendo investimentos nesse momento. Eu diria que o principal ponto de atenção, neste momento, é a gente garantir as conexões do porto com os principais mercados e isso se dá através de acesso rodoviário ferroviário”, ressaltou.
Com os investimentos em logística que chegam ao Estado, empresas e empreendedores que são atraídos pelo ambiente de negócios capixaba buscam fornecedores e parcerias locais, gerando ainda mais oportunidades.
“A LeCard é uma empresa genuinamente capixaba, mas atende o Brasil inteiro, e o nosso foco é levar benefício para o colaborador. Sabemos o desafio do país e sabemos que o desafio é, principalmente, retenção de mão-de-obra. Ao levar um bom benefício para os colaboradores, você consegue fortalecer a cadeia e aumentar o desenvolvimento. Então, para quem quer investir aqui, é importante saber que pode encontrar um parceiro ideal para levar os melhores benefícios para os colaboradores”, afirmou o diretor comercial da LeCard, Victor Lessa.
Com os novos investimentos em portos, as exportações por via marítima se tornam um dos principais caminhos para o desenvolvimento do Espírito Santo nos próximos anos. Segundo o diretor do Centro de Estudos em Direito Marítimo da USP, Wagner Menezes, falar de investir em logística vai muito além dos portos e galpões.
“Também é preciso implementar um modelo de governança e disponibilizar mecanismos seguros em um ambiente favorável para negócios. Isso só vai acontecer se houver respeito às normas jurídicas. Isso envolve não só o direito tributário, mas também o ambiental, que lida com a sustentabilidade, e o direito contratual, que é o fornecimento de mecanismos seguros para a solução de controvérsias. Tudo isso gera segurança jurídica, que é esse complexo de atividades que deve se pautar pelo respeito ao direito. E é por isso que é importante estar reunindo todos esses setores aqui hoje, para termos essa discussão juntos”, enfatizou.
Além disso, o sócio da Allemand Consultoria e Advocacia e presidente da Câmara Cindes/Findes de Conciliação, Mediação e Arbitragem, Luiz Cláudio Allemand, ressaltou que o Espírito Santo, como hub logístico natural, precisa otimizar sua infraestrutura pensando em atender a demanda de exportações pelo mar.
“O Espírito Santo é um hub logístico natural, mas nós precisamos fazer o nosso dever de casa e acertar alguns detalhes de infraestrutura. Nós saímos da erradicação do café, das grandes indústrias, estamos saindo do Fundap e agora dos incentivos fiscais. Agora, nós precisamos voltar os olhos para o mar. As empresas capixabas precisam começar a olhar para toda a infraestrutura logística e a atividade econômica que está acontecendo, porque estão surgindo uma série de oportunidades que nós não podemos perder”, pontuou.
Para o diretor executivo na Sertrading e presidente do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex), Sidemar Acosta, os investimentos no potencial de exportação e logística não são apenas um reflexo do passado recente e do presente, mas também uma alavanca para colocar o Estado em outro patamar no futuro.
“O Espírito Santo tem uma oportunidade muito grande de falar sobre logística e dessa visão de médio a longo prazo, porque nós estamos vivendo o melhor momento no Estado, com uma carteira de investimento altíssima e investimentos que vão nos tornar referência. Nós podemos ser um grande hub nacional e internacional, porque a gente tem condições de ter um ecossistema muito bem estruturado para fazer as cargas que chegam aqui entrarem no continente e serem distribuídas de maneira inteligente”, destacou.