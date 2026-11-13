Vocação logística do ES gera oportunidades e dita o ritmo do desenvolvimento do Estado

O Espírito Santo encontra-se em um momento de crescimento, impulsionado por investimentos que chegam de Norte a Sul, principalmente no setor da logística. Portos, galpões e obras de infraestrutura – combinados a uma localização geográfica privilegiada – têm tornado o cenário de negócios no Estado cada vez mais atrativo para empresas de diferentes segmentos.





Para discutir os desafios logísticos e as oportunidades que surgem em meio a este cenário, a Rede Gazeta recebeu entidades do setor e representantes da iniciativa privada para o painel Diálogos AG: Jogo do Desenvolvimento, realizado nesta sexta-feira (13).





Segundo o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni, o evento é uma oportunidade para discutir temas relevantes e falar sobre vocação logística do Espírito Santo.





“E falar sobre essa vocação é falar de competitividade, de infraestrutura e do futuro da nossa economia. Então, é importante estarmos aqui trazendo as pessoas e os setores responsáveis, que podem realmente transformar o nosso Estado em um parque logístico capaz de trazer resultados e aquecer ainda mais a economia”, destacou.