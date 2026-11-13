Apartamentos usados pelo tráfico são descobertos em Itaoca, Itapemirim

Dois apartamentos utilizados como base para o tráfico de drogas foram descobertos durante uma operação das polícias Civil e Militar no bairro Itaoca, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na quinta-feira (12). Dois homens, de 23 e 43 anos, foram presos, e um adolescente foi apreendido.





Os policiais foram ao local para cumprir um mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Criminal de Guarapari. Ao perceber a chegada das equipes, um dos suspeitos foi visto jogando uma bolsa com drogas pela janela. Os agentes realizaram buscas nos dois apartamentos, que, segundo as investigações, eram utilizados pelo grupo para diferentes atividades ligadas ao tráfico.





De acordo com a Polícia Civil, um dos imóveis era utilizado para fracionar e preparar os entorpecentes para a venda, enquanto o outro servia para armazenar as drogas e registrar a movimentação do comércio ilegal.





Durante a operação, foram apreendidos 78 pinos de cocaína, totalizando mais de 100 gramas, duas balanças de precisão, materiais utilizados para embalar entorpecentes, uma máquina de cartão, além de aparelhos celulares e um caderno com anotações relacionadas à movimentação do tráfico de drogas.





Os dois homens presos e o adolescente apreendido foram encaminhados à Delegacia Regional de Itapemirim, juntamente com todo o material apreendido.