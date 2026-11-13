'ES precisa criar zona para portos inspirada em modelo internacional', diz especialista da USP

Os desafios, as transformações e as oportunidades estratégicas para transformar o Espírito Santo no principal hub logístico e comercial do país foram o centro da conversa na edição desta sexta-feira (13) do Diálogos.ag, evento promovido pela Rede Gazeta. O tema desta vez foi "Espírito Santo: parque logístico do Brasil".





O painel contou com as participações de Wagner Menezes, professor da Universidade de São Paulo (USP) e especialista em direito do mar; Anderson Abreu, diretor executivo do ParkLog ES; Alexandre Billot Mori, gerente executivo de operações portuárias da Portocel; e Romeu Scheibe Neto, superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Espírito Santo. A mediação foi do colunista de A Gazeta Abdo Filho.





Ao longo do painel, os especialistas afirmaram que o caminho para consolidar o Espírito Santo como o parque logístico do Brasil passa pela integração entre poder público e setor privado, pela modernização regulatória e pelo fortalecimento dos modais rodoviário, ferroviário e portuário.





Durante a conversa, o especialista em direito do mar e professor da USP Wagner Menezes apresentou uma proposta para alavancar o setor e transformar o Espírito Santo em um hub marítimo nacional.





Para concretizar essa vocação, Menezes defendeu a criação de uma Zona Especial Logística, inspirada no modelo de desenvolvimento adotado por Singapura, bem como nos paradigmas operacionais de grandes centros portuários globais como Roterdã (Holanda) e Xangai (China).





Segundo o especialista da USP, o Estado é o único que reúne condições geográficas, estruturais e ambiente empresarial aptos a transformar o papel do Brasil no mercado global de navegação.





“Se existe algum lugar com capacidade de transformar o comércio mundial no Brasil hoje, é o Estado do Espírito Santo. São Paulo não tem ambiente estrutural para isso. Itajaí (SC) e Paranaguá (PR) também enfrentam severas limitações. O Espírito Santo possui uma posição estratégica voltada tanto para o mundo quanto para o interior do país, mas precisa superar a condição de mero corredor de passagem de cargas”, aponta.





Na avaliação do professor, a criação dessa zona passa pela criação de uma estrutura de governança para reunir governo estadual, prefeituras, Receita Federal, órgãos reguladores e o setor privado. O objetivo é planejar o Estado como uma plataforma logística integrada com segurança jurídica e desburocratização alfandegária.





Wagner ressaltou que portos de grande calado e com malha rodoviária disponível não garantem atração de navios se não houver um ecossistema industrial de suporte. Ele propôs a atração de uma fábrica de contêineres, a criação de um centro tecnológico marítimo de inovação naval e a concessão de incentivos para indústrias de suporte náutico.