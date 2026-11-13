ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Capixaba
  • Economia
  • 'ES precisa criar zona para portos inspirada em modelo internacional', diz especialista da USP
Diálogos.ag

'ES precisa criar zona para portos inspirada em modelo internacional', diz especialista da USP

Professor Wagner Menezes propôs, durante evento da Rede Gazeta, o desenvolvimento de programa inspirado no que já foi feito em Singapura para transformar o Estado em hub marítimo brasileiro

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 16:40

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

13 nov 2026 às 16:40
Diálagos.ag. Espírito Santo: parque Logístico do Brasil
Debatedores durante o Diálogos.ag, cujo tema foi "Espírito Santo: parque Logístico do Brasil" Ricardo Medeiros

Os desafios, as transformações e as oportunidades estratégicas para transformar o Espírito Santo no principal hub logístico e comercial do país foram o centro da conversa na edição desta sexta-feira (13) do Diálogos.ag, evento promovido pela Rede Gazeta. O tema desta vez foi "Espírito Santo: parque logístico do Brasil".


O painel contou com as participações de Wagner Menezes, professor da Universidade de São Paulo (USP) e especialista em direito do mar; Anderson Abreu, diretor executivo do ParkLog ES; Alexandre Billot Mori, gerente executivo de operações portuárias da Portocel; e Romeu Scheibe Neto, superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Espírito Santo. A mediação foi do colunista de A Gazeta Abdo Filho.


Ao longo do painel, os especialistas afirmaram que o caminho para consolidar o Espírito Santo como o parque logístico do Brasil passa pela integração entre poder público e setor privado, pela modernização regulatória e pelo fortalecimento dos modais rodoviário, ferroviário e portuário.


Durante a conversa, o especialista em direito do mar e professor da USP Wagner Menezes apresentou uma proposta para alavancar o setor e transformar o Espírito Santo em um hub marítimo nacional. 


Para concretizar essa vocação, Menezes defendeu a criação de uma Zona Especial Logística, inspirada no modelo de desenvolvimento adotado por Singapura, bem como nos paradigmas operacionais de grandes centros portuários globais como Roterdã (Holanda) e Xangai (China).


Segundo o especialista da USP, o Estado é o único que reúne condições geográficas, estruturais e ambiente empresarial aptos a transformar o papel do Brasil no mercado global de navegação.


“Se existe algum lugar com capacidade de transformar o comércio mundial no Brasil hoje, é o Estado do Espírito Santo. São Paulo não tem ambiente estrutural para isso. Itajaí (SC) e Paranaguá (PR) também enfrentam severas limitações. O Espírito Santo possui uma posição estratégica voltada tanto para o mundo quanto para o interior do país, mas precisa superar a condição de mero corredor de passagem de cargas”, aponta.


Na avaliação do professor, a criação dessa zona passa pela criação de uma estrutura de governança para reunir governo estadual, prefeituras, Receita Federal, órgãos reguladores e o setor privado. O objetivo é planejar o Estado como uma plataforma logística integrada com segurança jurídica e desburocratização alfandegária.


Wagner ressaltou que portos de grande calado e com malha rodoviária disponível não garantem atração de navios se não houver um ecossistema industrial de suporte. Ele propôs a atração de uma fábrica de contêineres, a criação de um centro tecnológico marítimo de inovação naval e a concessão de incentivos para indústrias de suporte náutico.

Melhorias em rodovias

Outro ponto de destaque do evento foi o detalhamento do que está previsto e do andamento das obras de duplicação da BR 262 no Espírito Santo, apresentado pelo superintendente do Dnit no Estado, Romeu Sheibe Neto.


Romeu explicou que a BR 262, projetada na década de 1950, apresenta um padrão geométrico incompatível com o volume e o peso dos veículos atuais. Após o cancelamento das obras em 2018 pelo Tribunal de Contas da União (TCU) devido a falhas no planejamento orçamentário original e à ocorrência de três leilões de concessão privada sem interessados, o governo federal assumiu o risco de engenharia dos trechos mais complexos.


Após a realização de projetos e estudos pelo órgão, nos próximos meses a BR 262 vai começar a avançar. A duplicação dos primeiros 120 km da rodovia, de Viana a Conceição do Castelo, foi dividida em três lotes. 


O mais avançado é o lote 2, de Marechal Floriano a Domingos Martins. O edital desse trecho será publicado em dezembro. Os demais segmentos serão publicados nos próximos meses. A ideia é que as obras sejam realizadas em várias frentes ao mesmo tempo.


O investimento total para a duplicação do trecho é de R$ 8 bilhões, sendo que R$ 2,3 bilhões foram destinados do Acordo de Mariana para a realização da obra.


“Eu espero ver, em 10 anos, a rodovia 262 duplicada, a 259 duplicada e a 447 ligando o Terminal Vila Velha, conseguindo dar a condição necessária para o porto operar na melhor forma possível”, apontou.


Em relação à BR 447, rodovia de conexão entre as BRs 101 e 262 e o Terminal de Vila Velha (TVV/Capuaba), o superintendente anunciou o encerramento do processo social que envolvia a desapropriação e indenização de 370 famílias de baixa renda.


Com as indenizações pagas e a desocupação final das áreas prevista para a próxima terça-feira (17), o trecho de ligação entre a antiga Braspérola e a Rodovia Leste-Oeste (com 90% das obras prontas) deverá ser concluído e inaugurado em julho de 2027.

Conexões ferroviárias

Durante o painel, Anderson Abreu detalhou a estrutura de governança do projeto Parklog ES e a importância das conexões ferroviárias para integrar o Espírito Santo à produção do Brasil Central, assunto também lembrado por Alexandre Billot. Abreu falou sobre a vantagem do Estado por ter um dos ambientes de negócios mais privilegiados do Brasil.


Sobre a reforma tributária, lembrou que a medida impõe um novo desafio, que traz a necessidade de o Estado ser mais competitivo e eficiente. No campo da logística e do desenvolvimento dos portos, apontou outros desafios.


"O porto precisa de acessos terrestres, tanto ferrovia quanto rodovia. Outros desafios são do capital humano, da mão de obra, da habitação e dos licenciamentos municipais, estaduais e federais", ressaltou.


Abreu destacou também a mobilização capixaba durante o processo de renovação da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), operada pela VLI. Diante da inviabilidade econômica do projeto da Serra do Tigre, em Minas Gerais, o Estado articulou a inclusão do Contorno Ferroviário de Belo Horizonte nas obrigações da concessão.


O contorno prevê eliminar mais de 13 passagens em nível na região urbana de Betim (MG), permitindo que os trens aumentem a velocidade média para 60 km/h. A previsão é que a obra conecte a produção de grãos do Leste de Goiás e do Noroeste de Minas Gerais diretamente à Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), canalizando a carga do Brasil Central para os portos capixabas e aproveitando o calado de 17 metros previsto para os novos terminais.

Diversificação portuária

Durante sua fala, Alexandre Billot Mori lembrou que a infraestrutura portuária capixaba foi historicamente marcada por terminais de uso privativo vocacionados para indústrias específicas — como Portocel, em Aracruz (voltado à celulose), e os terminais da Vale (minério e siderurgia).


Com a mudança nos marcos regulatórios, esses terminais ganharam autorização para  diversificar as cargas, o que começou a ser feito em Portocel nos últimos anos, aumentando a movimentação no terminal. O executivo projeta que o porto deve dobrar de tamanho nos próximos 10 anos.


"Estamos discutindo a renovação da FCA, que é fundamental para que toda essa infraestrutura portuária que está sendo constituída consiga entregar a eficiência que está posta. Porque sem a ferrovia chegando ao porto, não consigo enxergar casos de sucesso no longo prazo", observa.

Leia mais

'ES precisa criar zona para portos inspirada em modelo internacional', diz especialista da USP

Primeira fase de obras da BR 262 terá custo de R$ 1,5 bi; edital sai em dezembro

Sicoob planeja ter agências em todas as cidades do ES até o fim do ano

População vai poder opinar sobre novos empreendimentos no Aeroporto de Vitória

Veja detalhes dos novos projetos no Aeroporto de Vitória que vão gerar 8 mil empregos

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Espírito Santo Logística Rede Gazeta A Gazeta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carlo Ancelotti, treinador da Seleção brasileira
Ancelotti diz que período de testes acaba nos jogos contra Japão e Singapura
Raphinha, atacante da Seleção Brasileira
Raphinha demonstra incômodo com polêmica em meio a lesões
Idoso é encontrado morto com mãos e pés amarrados dentro de carro em Iúna
Filha é condenada a 25 anos de prisão por planejar morte do pai no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.