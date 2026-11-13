'ES precisa criar zona para portos inspirada em modelo internacional', diz especialista da USP

Os desafios, as transformações e as oportunidades estratégicas para transformar o Espírito Santo no principal hub logístico e comercial do país foram o centro da conversa na edição desta sexta-feira (13) do Diálogos.ag, evento promovido pela Rede Gazeta. O tema desta vez foi "Espírito Santo: parque logístico do Brasil".
O painel contou com as participações de Wagner Menezes, professor da Universidade de São Paulo (USP) e especialista em direito do mar; Anderson Abreu, diretor executivo do ParkLog ES; Alexandre Billot Mori, gerente executivo de operações portuárias da Portocel; e Romeu Scheibe Neto, superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Espírito Santo. A mediação foi do colunista de A Gazeta Abdo Filho.
Ao longo do painel, os especialistas afirmaram que o caminho para consolidar o Espírito Santo como o parque logístico do Brasil passa pela integração entre poder público e setor privado, pela modernização regulatória e pelo fortalecimento dos modais rodoviário, ferroviário e portuário.
Durante a conversa, o especialista em direito do mar e professor da USP Wagner Menezes apresentou uma proposta para alavancar o setor e transformar o Espírito Santo em um hub marítimo nacional.
Para concretizar essa vocação, Menezes defendeu a criação de uma Zona Especial Logística, inspirada no modelo de desenvolvimento adotado por Singapura, bem como nos paradigmas operacionais de grandes centros portuários globais como Roterdã (Holanda) e Xangai (China).
Segundo o especialista da USP, o Estado é o único que reúne condições geográficas, estruturais e ambiente empresarial aptos a transformar o papel do Brasil no mercado global de navegação.
“Se existe algum lugar com capacidade de transformar o comércio mundial no Brasil hoje, é o Estado do Espírito Santo. São Paulo não tem ambiente estrutural para isso. Itajaí (SC) e Paranaguá (PR) também enfrentam severas limitações. O Espírito Santo possui uma posição estratégica voltada tanto para o mundo quanto para o interior do país, mas precisa superar a condição de mero corredor de passagem de cargas”, aponta.
Na avaliação do professor, a criação dessa zona passa pela criação de uma estrutura de governança para reunir governo estadual, prefeituras, Receita Federal, órgãos reguladores e o setor privado. O objetivo é planejar o Estado como uma plataforma logística integrada com segurança jurídica e desburocratização alfandegária.
Wagner ressaltou que portos de grande calado e com malha rodoviária disponível não garantem atração de navios se não houver um ecossistema industrial de suporte. Ele propôs a atração de uma fábrica de contêineres, a criação de um centro tecnológico marítimo de inovação naval e a concessão de incentivos para indústrias de suporte náutico.
Outro ponto de destaque do evento foi o detalhamento do que está previsto e do andamento das obras de duplicação da BR 262 no Espírito Santo, apresentado pelo superintendente do Dnit no Estado, Romeu Sheibe Neto.
Romeu explicou que a BR 262, projetada na década de 1950, apresenta um padrão geométrico incompatível com o volume e o peso dos veículos atuais. Após o cancelamento das obras em 2018 pelo Tribunal de Contas da União (TCU) devido a falhas no planejamento orçamentário original e à ocorrência de três leilões de concessão privada sem interessados, o governo federal assumiu o risco de engenharia dos trechos mais complexos.
Após a realização de projetos e estudos pelo órgão, nos próximos meses a BR 262 vai começar a avançar. A duplicação dos primeiros 120 km da rodovia, de Viana a Conceição do Castelo, foi dividida em três lotes.
O mais avançado é o lote 2, de Marechal Floriano a Domingos Martins. O edital desse trecho será publicado em dezembro. Os demais segmentos serão publicados nos próximos meses. A ideia é que as obras sejam realizadas em várias frentes ao mesmo tempo.
O investimento total para a duplicação do trecho é de R$ 8 bilhões, sendo que R$ 2,3 bilhões foram destinados do Acordo de Mariana para a realização da obra.
“Eu espero ver, em 10 anos, a rodovia 262 duplicada, a 259 duplicada e a 447 ligando o Terminal Vila Velha, conseguindo dar a condição necessária para o porto operar na melhor forma possível”, apontou.
Em relação à BR 447, rodovia de conexão entre as BRs 101 e 262 e o Terminal de Vila Velha (TVV/Capuaba), o superintendente anunciou o encerramento do processo social que envolvia a desapropriação e indenização de 370 famílias de baixa renda.
Com as indenizações pagas e a desocupação final das áreas prevista para a próxima terça-feira (17), o trecho de ligação entre a antiga Braspérola e a Rodovia Leste-Oeste (com 90% das obras prontas) deverá ser concluído e inaugurado em julho de 2027.
Durante o painel, Anderson Abreu detalhou a estrutura de governança do projeto Parklog ES e a importância das conexões ferroviárias para integrar o Espírito Santo à produção do Brasil Central, assunto também lembrado por Alexandre Billot. Abreu falou sobre a vantagem do Estado por ter um dos ambientes de negócios mais privilegiados do Brasil.
Sobre a reforma tributária, lembrou que a medida impõe um novo desafio, que traz a necessidade de o Estado ser mais competitivo e eficiente. No campo da logística e do desenvolvimento dos portos, apontou outros desafios.
"O porto precisa de acessos terrestres, tanto ferrovia quanto rodovia. Outros desafios são do capital humano, da mão de obra, da habitação e dos licenciamentos municipais, estaduais e federais", ressaltou.
Abreu destacou também a mobilização capixaba durante o processo de renovação da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), operada pela VLI. Diante da inviabilidade econômica do projeto da Serra do Tigre, em Minas Gerais, o Estado articulou a inclusão do Contorno Ferroviário de Belo Horizonte nas obrigações da concessão.
O contorno prevê eliminar mais de 13 passagens em nível na região urbana de Betim (MG), permitindo que os trens aumentem a velocidade média para 60 km/h. A previsão é que a obra conecte a produção de grãos do Leste de Goiás e do Noroeste de Minas Gerais diretamente à Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), canalizando a carga do Brasil Central para os portos capixabas e aproveitando o calado de 17 metros previsto para os novos terminais.
Durante sua fala, Alexandre Billot Mori lembrou que a infraestrutura portuária capixaba foi historicamente marcada por terminais de uso privativo vocacionados para indústrias específicas — como Portocel, em Aracruz (voltado à celulose), e os terminais da Vale (minério e siderurgia).
Com a mudança nos marcos regulatórios, esses terminais ganharam autorização para diversificar as cargas, o que começou a ser feito em Portocel nos últimos anos, aumentando a movimentação no terminal. O executivo projeta que o porto deve dobrar de tamanho nos próximos 10 anos.
"Estamos discutindo a renovação da FCA, que é fundamental para que toda essa infraestrutura portuária que está sendo constituída consiga entregar a eficiência que está posta. Porque sem a ferrovia chegando ao porto, não consigo enxergar casos de sucesso no longo prazo", observa.
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