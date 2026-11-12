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Desenvolvimento

População vai poder opinar sobre novos empreendimentos no Aeroporto de Vitória

Moradores, lideranças comunitárias e empreendedores locais serão chamados para debater, avaliar e sugerir adequações aos projetos, que somam investimentos de R$ 1,7 bilhão

Publicado em 12 de Novembro de 2026 às 16:30

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

12 nov 2026 às 16:30
Projeção do Hospital Lumina Smart, na área do Aeroporto de Vitória Divulgação

O avanço do pacote imobiliário e comercial anunciado para a área do Aeroporto de Vitória com investimentos que chegam a R$ 1,7 bilhão ainda vai passar por uma etapa de validação urbana e participação social.


Foram quatro empreendimentos anunciados para a área nesta quinta-feira (12): open mall, hospital e senior living, centro de eventos e centro automotivo. Para o avanço dos dois primeiros projetos – que também envolvem o maior montante dos investimentos (R$ 1,3 bilhão) – ainda será necessário fazer audiências públicas.


Dessa forma, moradores, lideranças comunitárias e empreendedores locais terão espaço garantido para debater, avaliar e sugerir adequações nos projetos. 

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Segundo o secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória, Tullio Ponzi, por serem projetos maiores, o Open Mall e o hospital vão ter que passar por audiência pública. A previsão é publicar o aviso já no Diário Oficial do município desta sexta-feira (13) e realizar os encontros nos próximos dias.


Com aporte estimado em R$ 700 milhões, o Open Mall é o maior investimento individual do pacote. Projetado sob o conceito de uso misto, o empreendimento ocupará uma área de 140 mil metros quadrados ao longo da Avenida Adalberto Simão Nader. 


Já o hospital Lumina Smart receberá um investimento de R$ 620 milhões e vai ficar em uma área de 53 mil m², entre a Avenida Dante Michelini e a entrada para a Avenida Adalberto Simão Nader.


Ainda estão previstos para a área um centro automotivo e um novo centro de eventos, ambos com projeto já avançado na prefeitura.


A garantia da participação da população no processo foi lembrada durante o anúncio dos novos investimentos no aeroporto, realizado pela Zurich Airport, concessionária do terminal. O evento contou com a presença da prefeita de Vitória, Cris Samorini, e de secretários municipais. 


Moradores e lideranças de bairros como Mata da Praia, Morada de Camburi, Goiabeiras, Bairro República e Maria Ortiz também marcaram presença na solenidade.


O processo de licenciamento condiciona a implantação dos complexos à apresentação detalhada de Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV) e à aprovação comunitária das medidas de mitigação e compensação urbana.


"A prefeitura não vai tirar nenhuma obrigação de debater com vocês para que conheçam os impactos na região e as oportunidades geradas. Teremos critério rigoroso de avaliação para que nada aconteça sem o pleno conhecimento da sociedade", afirmou a prefeita.


A convocação das audiências públicas visa permitir que os moradores compreendam o funcionamento dos novos polos de comércio, saúde, serviços e entretenimento, além de opinar sobre os fluxos de acesso e os benefícios locais gerados.

Lançamento dos novos empreendimentos no Aeroporto de Vitória
Cerimônia de lançamento dos novos empreendimentos no Aeroporto de Vitória, com a prefeita Cris Samorini Divulgação/Zurich
Impactos

Para embasar as discussões com a comunidade sobre os novos empreendimentos, a Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec) e de equipes técnicas de Meio Ambiente, Obras e Mobilidade, realizou mais de 18 meses de diagnósticos em campo. As análises de engenharia urbana focaram em duas frentes críticas para a região do entorno do aeroporto: o sistema de drenagem pluvial e a circulação viária.


Cris Samoniri acrescenta que, após as análises, ficou determinado que, como contrapartida aos investimentos realizados na região, está prevista a construção de novas faixas de rolamento para conter impactos no trânsito, por exemplo.

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