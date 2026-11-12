População vai poder opinar sobre novos empreendimentos no Aeroporto de Vitória

Segundo o secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória, Tullio Ponzi, por serem projetos maiores, o Open Mall e o hospital vão ter que passar por audiência pública. A previsão é publicar o aviso já no Diário Oficial do município desta sexta-feira (13) e realizar os encontros nos próximos dias.





Com aporte estimado em R$ 700 milhões, o Open Mall é o maior investimento individual do pacote. Projetado sob o conceito de uso misto, o empreendimento ocupará uma área de 140 mil metros quadrados ao longo da Avenida Adalberto Simão Nader.





Já o hospital Lumina Smart receberá um investimento de R$ 620 milhões e vai ficar em uma área de 53 mil m², entre a Avenida Dante Michelini e a entrada para a Avenida Adalberto Simão Nader.





Ainda estão previstos para a área um centro automotivo e um novo centro de eventos, ambos com projeto já avançado na prefeitura.





A garantia da participação da população no processo foi lembrada durante o anúncio dos novos investimentos no aeroporto, realizado pela Zurich Airport, concessionária do terminal. O evento contou com a presença da prefeita de Vitória, Cris Samorini, e de secretários municipais.





Moradores e lideranças de bairros como Mata da Praia, Morada de Camburi, Goiabeiras, Bairro República e Maria Ortiz também marcaram presença na solenidade.





O processo de licenciamento condiciona a implantação dos complexos à apresentação detalhada de Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV) e à aprovação comunitária das medidas de mitigação e compensação urbana.





"A prefeitura não vai tirar nenhuma obrigação de debater com vocês para que conheçam os impactos na região e as oportunidades geradas. Teremos critério rigoroso de avaliação para que nada aconteça sem o pleno conhecimento da sociedade", afirmou a prefeita.





A convocação das audiências públicas visa permitir que os moradores compreendam o funcionamento dos novos polos de comércio, saúde, serviços e entretenimento, além de opinar sobre os fluxos de acesso e os benefícios locais gerados.