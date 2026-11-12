Veja detalhes dos novos projetos no Aeroporto de Vitória que vão gerar 8 mil empregos

Um shopping a céu aberto, hospital com tecnologia de ponta e espaço de senior living, um novo centro de eventos e um hub automotivo. Esses são os quatro novos projetos que a área do Aeroporto de Vitória vai ganhar nos próximos anos.
Somados, os novos empreendimentos chegam a um investimento de R$ 1,7 bilhão e potencial de geração de até 8 mil empregos.
A expansão dos projetos imobiliários do aeroporto foi anunciada nesta quinta-feira (12) em solenidade no saguão do terminal, com a participação do CEO da Zurich Airport, Ricardo Gesse, e também da prefeita de Vitória, Cris Samorini.
Para a concessionária, os novos empreendimentos vão transformar a área do aeroporto em um polo de negócios, serviços, lazer e inovação. A previsão é que as obras comecem no primeiro semestre de 2027.
De acordo com Gesse, o plano de desenvolvimento imobiliário ocupa 1 milhão de metros quadrados do sítio aeroportuário — o equivalente a 20% da área total, que soma 5 milhões de metros quadrados.
"Todos esses investimentos realmente são muito significativos e vão promover desenvolvimento. Há ainda uma série de ritos que têm de acontecer para esses investimentos começarem realmente a ser construídos. Mas já estão num caminho muito bom para, no ano que vem, já começar a movimentação", afirmou Gesse.
A prefeita Cris Samorini destaca o impacto dos investimentos no dia a dia da população. “Vitória vive um momento de confiança. Quando empresas escolhem investir R$ 1,7 bilhão na nossa cidade, estão dizendo que acreditam no nosso povo e no nosso futuro. São oportunidades de emprego, famílias com mais renda e serviços de saúde,comércio e lazer mais perto de quem vive aqui."
O secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Tullio Ponzi, aponta a
localização do aeroporto, dentro da Capital, como o grande diferencial do projeto.
“Vitória passa a ter a sua 'aerotrópole', perto de onde as pessoas vivem e trabalham.
Tratar esse entorno como um distrito planejado, com regras urbanísticas claras e
integração com os bairros, é o que garante segurança para quem investe e qualidade
de vida para quem mora e trabalha na região."
Open Mall Vix Village
O shopping a céu aberto previsto para a região que fica próximo da pista que leva ao terminal de passageiros, norteando a Avenida Adalberto Simão Nader, tem investimento projetado de R$ 700 milhões em área de 143 mil m², sendo o maior investimento individual do pacote. Será um destino de comércio, gastronomia e experiências ao ar livre, integrado ao novo polo de serviços e negócios.
Liderado pelo empresário Nelson Saldanha, o espaço foi concebido como um complexo aberto voltado ao convívio urbano. A estrutura contará com cerca de 150 operações de tamanhos variados, reunindo varejo, polo gastronômico e restaurantes, áreas corporativas e espaços abertos dedicados ao lazer da população.
Antes do início das obras, o projeto ainda vai passar por audiência pública para ser apresentado à população da Capital.
Lumina Smart Hospital & Senior Living
A partir de um investimento de R$ 620 milhões, o polo de saúde e bem-estar vai ficar em uma área de 53 mil m² e reunirá atendimento hospitalar, inovação e residências
voltadas à qualidade de vida da população idosa. A previsão é de que seja instalado na área entre a Avenida Dante Michelini e a entrada para a Avenida Adalberto Simão Nader.
Estão sendo planejados 492 leitos de hospital, 32 salas de cirurgia e 172 consultórios. Já no senior living – hospedagem hospitalar para idosos – estão previstos 269 apartamentos. O projeto insere Vitória na rota do turismo de saúde de alta complexidade.
O hospital será construído com arquitetura voltada para alta tecnologia predial e robótica médica, alinhado ao conceito de smart hospital 5.0. O objetivo é posicionar Vitória como um polo de atração e destino migratório para o mercado de saúde de alta renda (premium), aproveitando os indicadores econômicos da cidade e a localização estratégica ao lado do aeroporto.
O empreendedor Minoru Tokuda explica que cerca de 25.000 m² da infraestrutura técnica e de apoio do hospital serão alocados no subsolo. Na superfície, o projeto contempla apenas duas torres (destinadas a leitos de internação e hotelaria) cercadas por 70% de áreas livres e arborizadas. O projeto também vai passar por audiência pública.
Águia Branca Auto Center
Com investimento de R$ 70 milhões e ocupando um terreno de 65,4 mil m² na região da saída do aeroporto, próximo à Avenida Adalberto Simão Nader, o Águia Branca Auto Center é a aposta do Grupo Águia Branca para transformar a área em um hub automotivo. O empreendimento vai concentrar marcas, serviços e experiências ligadas à mobilidade em um único endereço.
O projeto traz para a Capital um formato diferenciado no cenário nacional: um hub integrado de concessionárias e serviços automotivos. Além de showrooms modernos para a comercialização de veículos, o complexo contará com circuitos estruturados para a realização de test drives e uma infraestrutura completa de atendimento e pós-venda.
Vitória Expo
Atendendo a uma histórica demanda do setor produtivo e de turismo do Espírito Santo, o Vitória Expo será o novo centro de convenções e feiras da Capital. O projeto receberá R$ 30 milhões em investimentos.
Localizado na nova via de acesso do sítio aeroportuário (logo após a Igreja Fonte de Vida), o complexo terá 12,5 mil metros quadrados de área construída e capacidade para acolher simultaneamente até 10 mil pessoas. Sua estrutura modular permitirá abrigar desde reuniões corporativas de pequeno e médio porte até feiras comerciais e grandes congressos nacionais.
O complexo do aeroporto também recebeu investimentos em infraestrutura, como a
implantação de um novo sistema viário, com aporte de R$ 10 milhões, e a construção
de um novo estacionamento com 427 vagas.
No anúncio desta quinta-feira, a Zurich lembrou ainda da série de empreendimentos que já foram entregues ou em desenvolvimento no sítio aeroportuário, entre eles unidades da Leroy Merlin, Assaí Atacadista, Escola Americana de Vitória, igrejas, posto de combustível e o Car Shopping, que está em construção. Atualmente, o complexo conta com 17 projetos entre empreendimentos entregues, em obras e em desenvolvimento, o que já gerou um investimento de R$ 300 milhões.
Leia mais