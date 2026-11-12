Veja detalhes dos novos projetos no Aeroporto de Vitória que vão gerar 8 mil empregos

Um shopping a céu aberto, hospital com tecnologia de ponta e espaço de senior living, um novo centro de eventos e um hub automotivo. Esses são os quatro novos projetos que a área do Aeroporto de Vitória vai ganhar nos próximos anos.





Somados, os novos empreendimentos chegam a um investimento de R$ 1,7 bilhão e potencial de geração de até 8 mil empregos.





A expansão dos projetos imobiliários do aeroporto foi anunciada nesta quinta-feira (12) em solenidade no saguão do terminal, com a participação do CEO da Zurich Airport, Ricardo Gesse, e também da prefeita de Vitória, Cris Samorini.





Para a concessionária, os novos empreendimentos vão transformar a área do aeroporto em um polo de negócios, serviços, lazer e inovação. A previsão é que as obras comecem no primeiro semestre de 2027.





De acordo com Gesse, o plano de desenvolvimento imobiliário ocupa 1 milhão de metros quadrados do sítio aeroportuário — o equivalente a 20% da área total, que soma 5 milhões de metros quadrados.





"Todos esses investimentos realmente são muito significativos e vão promover desenvolvimento. Há ainda uma série de ritos que têm de acontecer para esses investimentos começarem realmente a ser construídos. Mas já estão num caminho muito bom para, no ano que vem, já começar a movimentação", afirmou Gesse.





A prefeita Cris Samorini destaca o impacto dos investimentos no dia a dia da população. “Vitória vive um momento de confiança. Quando empresas escolhem investir R$ 1,7 bilhão na nossa cidade, estão dizendo que acreditam no nosso povo e no nosso futuro. São oportunidades de emprego, famílias com mais renda e serviços de saúde,comércio e lazer mais perto de quem vive aqui."





O secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Tullio Ponzi, aponta a

localização do aeroporto, dentro da Capital, como o grande diferencial do projeto.





“Vitória passa a ter a sua 'aerotrópole', perto de onde as pessoas vivem e trabalham.

Tratar esse entorno como um distrito planejado, com regras urbanísticas claras e

integração com os bairros, é o que garante segurança para quem investe e qualidade

de vida para quem mora e trabalha na região."