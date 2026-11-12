Diabetes tipo 2: cuidados com alimentação e exercícios ajudam no controle da glicose

A diabetes mellitus, nome técnico e científico da doença, é uma condição metabólica em que o corpo não produz insulina suficiente ou não consegue usá-la de forma adequada. Como a insulina é o hormônio responsável por regular a glicose no sangue e garantir energia ao organismo, essa falha faz a glicemia subir. Com o tempo, as taxas elevadas podem provocar complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos e, nos casos mais graves e avançados, pode ser fatal.