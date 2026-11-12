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Letícia Gonçalves

O que muda no pagamento de honorários a procuradores do ES

Assembleia Legislativa aprovou projeto enviado pelo governador Ricardo Ferraço

Publicado em 12 de Novembro de 2026 às 15:23

Públicado em 

12 nov 2026 às 15:23
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Procuradora-Geral do Estado Carlos Alberto Silva

A gestão dos honorários sucumbenciais recebidos por procuradores do estado vai ser realizada diretamente pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE). É o que prevê, entre outros pontos, o Projeto de Lei Complementar 29/2026 aprovado pela Assembleia Legislativa no último dia nove. O texto é de autoria do governador Ricardo Ferraço (MDB).


Até então, a administração do dinheiro estava sob responsabilidade de uma entidade privada, a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (Apes).


Os procuradores são advogados do estado e, além do salário e outras verbas remuneratórias e indenizatórias, recebem honorários quando vencem ações na Justiça.


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“Honorário de sucumbência decorre de êxito em ações judiciais, não advém dos cofres públicos. (O recurso) ingressava em conta pública e a gente fazia o repasse para a associação fazer a gestão. Esse modelo era seguido por outros estados também”, contou à coluna o procurador-geral do estado, Iuri Carlyle do Amaral Almeida Madruga.


“O Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu, em março, que a gestão deve ser feita diretamente pelo órgão público, que é a PGE”, completou.


O STF também determinou que o valor dos honorários seja submetido ao teto constitucional imposto aos servidores públicos. O teto equivale ao salário de um ministro do próprio Supremo, que é de R$ 46.366,19.


Mas esse limite já era aplicado aos honorários no Espírito Santo. 


Isso quer dizer que, se a soma da remuneração com o valor dos honorários ultrapassar R$ 46,3 mil, tem que haver um desconto, o chamado abate-teto.


O corte, em todo o serviço público, não incide sobre décimo terceiro salário, férias e verbas indenizatórias.


O subsídio de um procurador do estado do Espírito Santo é de R$ 41.152,52.


O Portal da Transparência do governo estadual exibe os valores calculados a título de honorários de sucumbência para procuradores de maio a novembro de 2026.

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De acordo com esses dados, nesses meses o valor total dos honorários é de 

R$ 5.255.405,82 brutos ou R$ 3.810.169,21 líquidos, pois há desconto de Imposto de Renda.


A média para cada procurador ficou entre R$ 4 mil e R$ 4,5 mil líquidos por mês.


O projeto de lei complementar também registra que o teto constitucional deve ser aplicado e que a PGE deve criar a Comissão de Honorários Advocatícios, composta por no mínimo três procuradores da ativa.


O grupo vai ser responsável por operacionalizar, fiscalizar, requisitar dados e supervisionar a arrecadação e o rateio da verba honorária.

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Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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