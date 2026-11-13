Claudia Raia, Aline Midlej e Rita Batista vêm ao ES para evento de empreendedorismo feminino

O time de palestrantes do EmpoderaDonas 2026 acaba de ganhar mais nomes de peso. Claudia Raia, Aline Midlej e Rita Batista estão confirmadas para a terceira edição do evento, que acontece nos dias 18 e 19 de novembro no Centro de Convenções de Vitória. Criado com objetivo de debater o empreendedorismo feminino, o EmpoderaDonas acontece a partir das 11h e conta com inscrições gratuitas ao público, mediante doação de 1kg de alimento não perecível.





Conhecida como um dos maiores nomes da arte brasileira, além da TV, cinema e teatro musical, a atriz e empresária Claudia Raia vai palestrar no dia 18 (quarta-feira) às 14h30 no palco “Inspiradoras”, com a apresentação do “Nas Raias do Empreendedorismo". Já as jornalistas Aline Midlej e Rita Batista estarão no "A Gazeta apresenta – O Lugar de Toda Mulher: Ocupar, Inspirar e Transformar", iniciativa do evento junto ao "Todas Elas" da Rede Gazeta, que acontece na quinta-feira (19) às 14h, também no palco "Inspiradonas".





O projeto "Todas Elas" foi criado em 2019 pela Rede Gazeta e é uma iniciativa voltada ao protagonismo feminino capixaba, debatendo direitos, representatividade e combate à violência contra a mulher no ES. Já o "EmpoderaDonas" foi criado em 2023 pelo programa do Sebrae, Sebrae Delas, e a primeira edição em Vitória surgiu como um espaço para fortalecer o empreendedorismo feminino no Espírito Santo.





Outros nomes conhecidos pelo grande público da terceira edição do EmpoderaDonas estão a capixaba Lara Santana, a cantora Roberta Miranda, a atriz Roberta Rodrigues e a educadora Nath Finanças. O evento recebe ainda Adriana Barbosa (fundadora da Feira Preta), Andreza Maia (especialista em inovação inclusiva e cofundadora da Futuros Possíveis), Karine Oliveira (fundadora da Wakanda Educação Empreendedora) e mais.