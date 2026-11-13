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Empreendedorismo feminino

Claudia Raia, Aline Midlej e Rita Batista vêm ao ES para evento de empreendedorismo feminino

Evento terá palestras com nomes conhecidos da TV e do empreendedorismo, como Lara Santana, Roberta Miranda e Naty Finanças
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 16:35

Evento reúne artistas, jornalistas e referências do empreendedorismo feminino
Evento reúne artistas, jornalistas e referências do empreendedorismo feminino Marcio Farias / Divulgação Globo / Reginaldo Teixeira

O time de palestrantes do EmpoderaDonas 2026 acaba de ganhar mais nomes de peso. Claudia Raia, Aline Midlej e Rita Batista estão confirmadas para a terceira edição do evento, que acontece nos dias 18 e 19 de novembro no Centro de Convenções de Vitória. Criado com objetivo de debater o empreendedorismo feminino, o EmpoderaDonas acontece a partir das 11h e conta com inscrições gratuitas ao público, mediante doação de 1kg de alimento não perecível.


Conhecida como um dos maiores nomes da arte brasileira, além da TV, cinema e teatro musical, a atriz e empresária Claudia Raia vai palestrar no dia 18 (quarta-feira) às 14h30 no palco “Inspiradoras”, com a apresentação do “Nas Raias do Empreendedorismo". Já as jornalistas Aline Midlej e Rita Batista estarão no "A Gazeta apresenta – O Lugar de Toda Mulher: Ocupar, Inspirar e Transformar", iniciativa do evento junto ao "Todas Elas" da Rede Gazeta, que acontece na quinta-feira (19) às 14h, também no palco "Inspiradonas".


O projeto "Todas Elas" foi criado em 2019 pela Rede Gazeta e é uma iniciativa voltada ao protagonismo feminino capixaba, debatendo direitos, representatividade e combate à violência contra a mulher no ES. Já o "EmpoderaDonas" foi criado em 2023 pelo programa do Sebrae, Sebrae Delas, e a primeira edição em Vitória surgiu como um espaço para fortalecer o empreendedorismo feminino no Espírito Santo.


Outros nomes conhecidos pelo grande público da terceira edição do EmpoderaDonas estão a capixaba Lara Santana, a cantora Roberta Miranda, a atriz Roberta Rodrigues e a educadora Nath FinançasO evento recebe ainda Adriana Barbosa (fundadora da Feira Preta), Andreza Maia (especialista em inovação inclusiva e cofundadora da Futuros Possíveis), Karine Oliveira (fundadora da Wakanda Educação Empreendedora) e mais. 

SERVIÇO

Evento: EmpoderaDonas 2026
Data: 18 e 19 de novembro
Local: Centro de Convenções de Vitória
Inscrições: gratuitas, pelo site https://empoderadonas.com.br/
Programação: https://empoderadonas.com.br/programacao/
Entrada sujeita à lotação do espaço. É necessário levar 1 kg de alimento não perecível.

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