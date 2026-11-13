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Duplicação

Primeira fase de obras da BR 262 terá custo de R$ 1,5 bi; edital sai em dezembro

Projetos dos demais lotes estão sendo finalizados; editais já serão lançados nos próximos meses

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 16:37

Publicado em 

13 nov 2026 às 16:37
BR 262, será duplicada com recursos federais Arquivo A Gazeta

Considerado fundamental para o desenvolvimento econômico e infraestrutura do Espírito Santo, o projeto de duplicação da BR 262 está avançando. A duplicação do trecho inicial de 120 quilômetros foi dividida em três segmentos em razão da complexidade das obras. O primeiro deles já teve projeto finalizado, com edital previsto para ser publicado em dezembro.


Durante o painel Diálogos.ag sobre logística, realizado na Rede Gazeta, o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Espírito Santo, Romeu Scheibe Neto, explicou que o lote 2, que vai de Marechal Floriano a Pedra Azul, teve projeto executivo aprovado em 26 de outubro. O investimento estimado para as obras no trecho será de R$ 1,5 bilhão. 


Os demais lotes estão com projetos sendo finalizados; os respectivos editais já serão lançados nos próximos meses. A ideia é que as frentes de trabalho ocorram de forma simultânea nos trechos.


Scheibe explicou que o lote 2 será lançado primeiro por se tratar de um trecho onde a duplicação ocorrerá de modo paralelo à pista existente, com alternância de lados ao longo do traçado. Essa intervenção apresenta menores entraves operacionais.


O projeto, no total, tem montante estimado em R$ 8 bilhões e está previsto para ser executado em oito anos. A duplicação da BR 262 já tem garantidos R$ 2,3 bilhões, oriundos do acordo de reparação de Mariana (MG), valor depositado que vem gerando rendimentos no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), segundo o superintendente. 


A parcela complementar, de R$ 5,7 bilhões, dependerá de alocações anuais na ordem de R$ 700 milhões no Orçamento Geral da União (OGU). "Para garantir a continuidade dos repasses anuais de R$ 700 milhões no Orçamento Geral da União, é indispensável a atuação conjunta e unificada da bancada federal, do governo do Estado e do setor produtivo."


Sobre o prazo de obras após o início, o Dnit explicou que, depois da publicação do edital, a legislação estabelece um prazo de 45 dias úteis para o recebimento das propostas e o julgamento. Dessa etapa, é assinado o contrato com a empresa selecionada.


"Após a assinatura, vamos iniciar o detalhamento técnico e executivo, cujo prazo previsto é de até 12 meses. Uma vez aprovada a solução definitiva, a empresa será autorizada a iniciar a execução, com prazo inicial previsto de 60 meses para a conclusão dos trabalhos", pontuou Scheibe.


Durante todo esse período de contratação e detalhamento técnico, o órgão vai conduzir os processos de desapropriação.

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 No evento Diálagos.ag,, Romeu Scheibe detalhou prazos e etapas do projeto Ricardo Medeiros

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