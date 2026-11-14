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Festa Literária

Editora lança história em quadrinhos sobre futebol feminio na Flinc, em Vitória

Com mais de 100 títulos publicados, editora independente participa da Flinc com novidades sobre futebol feminino, diversidade e literatura infantil
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 14 de Novembro de 2026 às 06:00

HQ sobre futebol feminino será lançada na Festa Literária de Vitória
HQ sobre futebol feminino será lançada na Festa Literária de Vitória Reprodução HQ Time dos Sonhos

Uma editora independente fundada por uma capixaba em São Paulo desembarca em Vitória neste fim de semana para apresentar uma novidade ao público. A Bebel Books participa da 2ª Festa Literária Internacional Capixaba (Flinc), nos dias 14 e 15 de novembro, no Cais das Artes, com o lançamento da HQ Time dos Sonhos, que conta a história de meninas que se unem para formar um time de futebol e conquistar espaço no esporte. 


O lançamento apresentado na Flinc é Time dos Sonhos, uma história em quadrinhos infantojuvenil criada por PriWi, responsável pelo roteiro e pela arte, e Angélica Kalil, que assina o roteiro e a pesquisa.


A trama acompanha sete meninas, com idades entre 12 e 15 anos, que têm um sonho em comum: formar um time de futebol society para disputar campeonatos na vizinhança. Ao longo da história, elas descobrem a importância da amizade, da união e da construção de suas próprias identidades.


As personagens Ada, Olympe, Bartolina, Qiu, Bell, Dandara e Tarsila receberam nomes em homenagem a mulheres que marcaram diferentes áreas de atuação, mas que nem sempre tiveram o devido reconhecimento nos registros históricos.


A narrativa também resgata a trajetória do futebol feminino no Brasil, onde as mulheres foram proibidas de praticar o esporte por quase 40 anos. A pesquisa que embasa a HQ percorre diferentes períodos dessa história e homenageia atletas que ajudaram a abrir caminhos para as gerações seguintes.

HQ Time dos Sonhos
HQ Time dos Sonhos Reprodução

Entre as jogadoras lembradas estão Sissi, Formiga, Marta, Grazi, Lorena e Kátia Cilene. A publicação também conta com posfácio da pesquisadora e historiadora do futebol Aira Bonfim e texto de quarta capa assinado por Sissi, primeira camisa 10 da Seleção Brasileira.


A obra chega em um momento de expectativa para o futebol feminino, já que o Brasil será sede da Copa do Mundo da modalidade em 2027. A proposta é aproximar diferentes gerações da história das mulheres no esporte, com uma linguagem visual que mistura referências do futebol, humor e elementos do universo adolescente. 

Sobre a Bebel Books

Com mais de 100 títulos publicados, a editora aposta em obras que exploram quadrinhos, ilustração e outras linguagens gráficas, frequentemente abordando temas como diversidade, direitos das mulheres e questões sociais.


Entre os títulos publicados estão Adjetivo Feminino, de Marina Jerusalinsky; Pequeno Manual de Defesa Pessoal, de Helô D'Angelo; e a coletânea Boy Dodói: histórias reais e ilustradas sobre masculinidade tóxica. A editora também recebeu reconhecimento no Troféu Angelo Agostini 2026, com Bebel premiada na categoria de melhor editora.


Além da HQ Time dos Sonhos, a editora levará outros titulos à Festa Literária Internacional Capixaba.

Flinc reúne literatura, música e diversas atrações em Vitória

A apresentação de Time dos Sonhos integra a programação da 2ª Festa Literária Internacional Capixaba (Flinc), que acontece neste sábado (14) e domingo (15), no Cais das Artes, na Enseada do Suá, em Vitória.


Com entrada gratuita, o festival reúne escritores, artistas, editoras e leitores em dois dias de atividades. Entre os destaques estão a filósofa e escritora Djamila Ribeiro, que participa de um bate-papo no sábado, às 17h, e os escritores Dora Freind, Geovani Martins e Jeovanna Vieira, que também integram a programação.


O evento terá ainda feira de livros, espaço para autores independentes, lançamentos, atividades infantis, apresentações artísticas e debates sobre literatura e outras linguagens.

Serviço

2ª Festa Literária Internacional Capixaba (Flinc)

Quando: 14 e 15 de novembro, a partir das 10h

Onde: Cais das Artes, Enseada do Suá, Vitória

Entrada: gratuita

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