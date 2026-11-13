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Atlas/Bloomberg: 52% acham errada a decisão de Flávio Bolsonaro de deixar o país

Para 51%, o senador já pretendia deixar o país para evitar ser preso

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 19:33

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 nov 2026 às 19:33

Para a maior parte dos brasileiros (52%), a decisão do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de deixar o país foi errada por desrespeitar a Justiça e fugir de investigação em curso. Segundo a pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta sexta-feira (13), 46,1% avaliam como acertada a fuga dele do Brasil para evitar perseguição política.

Flávio foi para os Estados Unidos no dia 27 de outubro, dois dias depois de perder as eleições para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao deixar o Brasil, o senador descumpriu uma ordem judicial que determinava a entrega de passaportes e a proibição de sair do país.

A mesma pesquisa questionou os respondentes sobre os motivos de Flávio para não entregar os passaportes e sair do Brasil. Para 51%, o senador já pretendia deixar o país para evitar ser preso em investigação de lavagem de dinheiro.

A pretensão de sair do Brasil por considerar que seria perseguido politicamente é o motivo apontado por 41,6% dos entrevistados. Já 4,2% disseram outros motivos e 3,2% não souberam responder.

Segundo a pesquisa, 51,4% dos entrevistados acreditam que o senador está envolvido em esquemas investigados de lavagem de dinheiro com advogado Willer Tomaz. Outros 32,8% não consideram que há ligação dele com o caso e 15,8% não souberam responder.

O levantamento mostra ainda que 45% das pessoas consideram muito grave a conduta de Flávio de descumprir a determinação da Polícia Federal e deixar o Brasil. Outras 9,6% acham a ação grave; 6,2%, pouco grave; 32,6%, nada grave e 6,5% não souberam responder.

Para 39,5%, a imagem de Flávio piorou muito depois do episódio; 4,7% avaliam que piorou pouco; 35,5% consideram que nem melhorou nem piorou; 18,3% acham que melhorou muito e para 2% melhorou um pouco.

O ex-presidenciável está sendo investigado em dois inquéritos no Supremo Tribunal Federal (STF), por suspeita de lavagem de dinheiro em sua relação com o advogado Willer Tomaz e por pedidos de recurso financeiro para o banqueiro Daniel Vorcaro para produção de "Dark Horse". Em 2027, Flávio ficará sem foro privilegiado pela primeira vez em 24 anos.

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