Fuga de suspeitos de tráfico termina em tiroteio e carro em chamas em São Mateus

Uma perseguição policial terminou em tiroteio, colisão e um veículo incendiado na madrugada deste sábado (14) no município de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A ação resultou na apreensão de drogas e na prisão de três pessoas.





De acordo com a Polícia Militar (PM), a ocorrência teve início durante um patrulhamento no bairro Novo Horizonte, após uma denúncia de que ocupantes de um carro estariam traficando drogas próximo a um estabelecimento comercial.





Ao localizar o veículo suspeito, a guarnição deu ordem de parada, que foi desobedecida pelo condutor. Segundo a PM, durante a fuga, houve troca de tiros.





A perseguição terminou no bairro Boa Vista, onde o motorista perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste. O impacto provocou um incêndio no automóvel. No local, o Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro para dois dos ocupantes do carro.





Após a extinção do fogo, a PM encontrou porções de cocaína e crack no veículo.





O condutor do carro, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ficou ferido na batida e permanece sob cuidados médicos no hospital. Contra ele, a polícia identificou um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.





Os outros dois suspeitos foram detidos e encaminhados diretamente à Delegacia Regional de São Mateus.