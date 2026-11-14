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Fuga de suspeitos de tráfico termina em tiroteio e carro em chamas em São Mateus

Após perseguição e acidente, polícia encontrou cocaína e crack em veículo

Publicado em 14 de Novembro de 2026 às 19:48

Ghenis Carlos

Ghenis Carlos

Publicado em 

14 nov 2026 às 19:48

Uma perseguição policial terminou em tiroteio, colisão e um veículo incendiado na madrugada deste sábado (14) no município de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A ação resultou na apreensão de drogas e na prisão de três pessoas. 


De acordo com a Polícia Militar (PM), a ocorrência teve início durante um patrulhamento no bairro Novo Horizonte, após uma denúncia de que ocupantes de um carro estariam traficando drogas próximo a um estabelecimento comercial.


Ao localizar o veículo suspeito, a guarnição deu ordem de parada, que foi desobedecida pelo condutor. Segundo a PM, durante a fuga, houve troca de tiros.


A perseguição terminou no bairro Boa Vista, onde o motorista perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste. O impacto provocou um incêndio no automóvel. No local, o Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro para dois dos ocupantes do carro.


Após a extinção do fogo, a PM encontrou porções de cocaína e crack no veículo.


O condutor do carro, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ficou ferido na batida e permanece sob cuidados médicos no hospital. Contra ele, a polícia identificou um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.


Os outros dois suspeitos foram detidos e encaminhados diretamente à Delegacia Regional de São Mateus.

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Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão entre uma motocicleta e um automóvel na manhã deste sábado (14), na rodovia ES-060.

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