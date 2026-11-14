Colisão entre carro e moto deixa duas pessoas feridas na ES 060, em Itapemirim

Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão entre uma motocicleta e um carro na manhã deste sábado (14), na Rodovia ES-060 , na altura do acesso à localidade de Gomes, em Itapemirim.





Segundo a Polícia Militar (PM), o motociclista tentava ingressar na rodovia quando colidiu na lateral traseira de um carro que trafegava no sentido Marataízes.





Durante o atendimento, os militares constataram que o motociclista não possuía habilitação. A motocicleta foi apreendida e removida ao pátio credenciado. Ainda s egundo a PM, o motorista do carro deixou o local sem prestar socorro.





As vítimas foram socorridas por uma equipe de resgate do município e encaminhados ao Hospital Menino Jesus.