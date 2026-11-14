Colisão entre carro e moto deixa duas pessoas feridas na ES 060, em Itapemirim

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Uma colisão envolvendo um Chevrolet Onix e uma carreta na BR 262, na altura do km 90, na região de Pedra Azul, em Domingos Martins, deixou pai e filha feridos na tarde deste sábado (14), por volta das 14h30.
Segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, para possibilitar a retirada segura do condutor do automóvel foi necessário remover uma das portas do veículo, permitindo o desencarceramento da vítima.
O motorista, que relatava dores na região das costas, recebeu atendimento pré-hospitalar da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo posteriormente encaminhado para avaliação médica. A passageira, filha do condutor, também recebeu atendimento da equipe de resgate dos bombeiros, sendo conduzida ao Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante. Ela apresentava queixas de dores na região abdominal.
Além das equipes do Corpo de Bombeiros, a ocorrência contou com o apoio do Samu e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que assumiu a responsabilidade pela segurança e pelos procedimentos relativos à ocorrência na rodovia após a conclusão dos trabalhos de resgate.
Um carro bateu em um poste e pegou fogo no início da manhã deste sábado (14), na Vila Rubim, em Vitória. O motorista, identificado como Daniel Casagrande Andrade, 22 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), também na Capital, mas não resistiu e morreu.
As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.
Ainda de acordo com a PM, o veículo estava com o licenciamento atrasado e foi removido para um pátio, já que não tinha condições de circular.
Um ônibus teve o trajeto interrompido após parte do asfalto ceder na Rua Aurora Nunes de Oliveira, no bairro Linhares V, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (13). O incidente aconteceu na mesma via onde um caminhão de coleta de lixo ficou parcialmente afundado após o asfalto ceder, na manhã do mesmo dia.
A Secretaria de Obras de Linhares informou que a empresa terceirizada responsável pelos reparos está com equipes mobilizadas desde sexta-feira (13). No entanto, devido ao volume de chuva, será necessário aguardar a drenagem da água para iniciar os trabalhos com segurança.
Um caminhão de coleta de lixo afundou após o asfalto ceder na Rua Aurora Nunes de Oliveira, no bairro Linhares V, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no final da manhã desta sexta-feira (13).
Segundo a Prefeitura de Linhares, a rua passou recentemente por obras de macrodrenagem. O caminhão foi retirado do buraco ainda no final da manhã, e os resíduos transportados pelo veículo foram transferidos para outro caminhão. A limpeza do chorume, líquido resultante da decomposição do lixo, estava prevista para ser realizada com o auxílio de um caminhão-pipa.
Um adolescente de 15 anos foi encaminhado à internação provisória na quinta-feira (12), por atos infracionais análogos à tortura e à extorsão, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Ele foi localizado em um imóvel no bairro Sayonara durante uma operação da Polícia Civil.
Segundo a corporação, a ação tinha como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão domiciliar e de internação provisória. As investigações apontam que, em 10 de outubro deste ano, o adolescente e outro menor sequestraram e agrediram um jovem de 16 anos por um longo período. Após as agressões, a vítima precisou de atendimento hospitalar.
"A apuração aponta que os adolescentes teriam cometido as agressões com o objetivo de obrigar a vítima a pagar uma suposta dívida relacionada a drogas", explicou o chefe da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.
O mandado de internação foi expedido pela 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares. Após ser localizado, o adolescente foi encaminhado à unidade Norte do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), em Linhares.
Parte do muro e do telhado de uma residência no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, desabou durante o temporal que atingiu a cidade na noite de quinta-feira (12). Segundo a Defesa Civil Municipal, um casal morava no imóvel e conseguiu sair antes que a situação se agravasse, mas ficou desalojado.
A mulher não ficou ferida, enquanto o homem sofreu escoriações leves. Ele recebeu atendimento e passa bem. De acordo com a Defesa Civil, o casal foi encaminhado à Casa de Acolhida, mantida pela prefeitura, onde recebe abrigo e assistência.
Em nota, o órgão informou que continua acompanhando a situação. Uma vistoria no imóvel foi agendada para a manhã desta sexta-feira (13), para avaliar as condições da residência.
Dois grandes blocos de rocha se desprenderam durante uma detonação no km 212 da BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, na quinta-feira (12). Por conta do incidente, o trecho teve a pista estreitada e assim permanecerá até a próxima terça-feira (17).
A concessionária Ecovias Capixaba explicou que as detonações fazem parte das obras de duplicação do trecho da rodovia e que o bloqueio parcial foi mantido por medida de segurança.
Para fazer a remoção do material sem colocar em risco os motoristas, será necessária uma nova ação de desmonte, que está em fase de planejamento e deve ser realizada na terça-feira (17). Até lá, a empresa informou que manterá equipes de plantão no trecho, reforço na sinalização e isolamento da área com barreiras de proteção.
Um homem identificado como Marcelo de Araújo foi encontrado morto com uma perfuração de faca no tórax, em uma cama de um imóvel abandonado, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O corpo foi localizado pela Polícia Militar na manhã de quinta-feira (12). No mesmo dia, um suspeito do crime, identificado como Celso Grilo Debacker, foi preso pela Polícia Civil.
Os militares foram acionados para verificar a ocorrência no bairro Vila de Itapemirim. Após a localização do corpo, a Polícia Civil iniciou diligências na região e em pontos estratégicos da cidade. Segundo a corporação, os investigadores identificaram o suspeito por meio de imagens de videomonitoramento de estabelecimentos vizinhos e depoimentos de testemunhas.
A investigação aponta que o crime teria sido motivado por vingança. De acordo com a Polícia Civil, na noite anterior, a vítima e o suspeito discutiram enquanto consumiam entorpecentes. Em determinado momento, Marcelo teria dado dois tapas no rosto de Celso.
Ainda segundo a apuração policial, durante a madrugada, o suspeito foi até o imóvel abandonado onde a vítima estava e cometeu o crime. Celso foi conduzido à Delegacia Regional de Itapemirim e autuado em flagrante por homicídio. A autoridade policial também solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Um homem de 30 anos que estava foragido da Justiça foi preso na tarde de quinta-feira (12) enquanto trabalhava como pedreiro em uma obra dentro de um condomínio residencial de luxo às margens da Rodovia do Contorno, na Serra.
O suspeito, que não teve o nome divulgado, era alvo de um mandado de prisão temporária por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ação foi realizada por uma equipe do Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar, em atuação integrada com o Ministério Público do Espírito Santo (MPES).
O mandado foi expedido pela 7ª Vara Criminal de Vila Velha. Segundo a PM, após levantamentos, as equipes confirmaram a presença do investigado no condomínio. Ele foi localizado no segundo pavimento de uma residência em construção, abordado pelos militares e encaminhado à 3ª Delegacia Regional da Serra.
Texto produzido por Kamila Rossi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Rodrigo Lira.