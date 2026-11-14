Morre motorista de carro que bateu em poste e pegou fogo na Vila Rubim, em Vitória

O motorista do carro que bateu em um poste e pegou fogo no início da manhã deste sábado (14), na Vila Rubim, em Vitória, não resistiu e morreu por volta das 11h. Daniel Casagrande Andrade, 22 anos, que era motorista de transporte escolar, chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), no mesmo município, onde faleceu.





As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. As chamas, que começaram após a colisão do carro de Daniel com o poste, foram controladas pelo Corpo de Bombeiros.





Ainda de acordo com a PM, o veículo estava com o licenciamento atrasado e foi removido para um pátio, já que não tinha condições de circular.