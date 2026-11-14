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Aos 22 anos

Morre motorista de carro que bateu em poste e pegou fogo na Vila Rubim, em Vitória

Daniel Casagrande Andrade, 22 anos, chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu

Publicado em 14 de Novembro de 2026 às 18:52

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

14 nov 2026 às 18:52

O motorista do carro que bateu em um poste e pegou fogo no início da manhã deste sábado (14), na Vila Rubim, em Vitória, não resistiu e morreu por volta das 11h. Daniel Casagrande Andrade, 22 anos, que era motorista de transporte escolar, chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), no mesmo município, onde faleceu.  


 As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. As chamas, que começaram após a colisão do carro de Daniel com o poste, foram controladas pelo Corpo de Bombeiros


Ainda de acordo com a PM, o veículo estava com o licenciamento atrasado e foi removido para um pátio, já que não tinha condições de circular.

Daniel Casagrande não resistiu e morreu no final da manhã deste sábado (14) Reprodução
Comoção

A morte de Daniel causou comoção em quem vivenciava o dia a dia com ele, já que o rapaz, morador de Campo Grande, em Cariacica, era motorista de transporte escolar -  a mesma profissõ do pai - e realizava, diariamente, o transporte de muitos alunos.

Meu Deus, que tristeza! Chorei como se fosse alguém da minha família, Daniel era muito Alegre e simpático com as crianças. As meninas estão profundamente tristes, vai deixar muitas saudades. Que Deus te receba de braços abertos😢

Relato em rede social Mãe de alunas transportadas por Daniel

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