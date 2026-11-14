Carro bate em poste e pega fogo na Vila Rubim, em Vitória

Um carro bateu em um poste e pegou fogo no início da manhã deste sábado (14), na Vila Rubim, em Vitória. O motorista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital. Não há informações sobre o estado de saúde dele.





As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. Segundo a Polícia Militar, não foi possível realizar o teste do bafômetro no motorista.





Ainda de acordo com a PM, o veículo estava com o licenciamento atrasado e foi removido para um pátio, já que não tinha condições de circular.