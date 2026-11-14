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Acidente

Carro bate em poste e pega fogo na Vila Rubim, em Vitória

Publicado em

14 nov 2026 às 11:08

Um carro bateu em um poste e pegou fogo no início da manhã deste sábado (14), na Vila Rubim, em Vitória. O motorista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital. Não há informações sobre o estado de saúde dele.


As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. Segundo a Polícia Militar, não foi possível realizar o teste do bafômetro no motorista.


Ainda de acordo com a PM, o veículo estava com o licenciamento atrasado e foi removido para um pátio, já que não tinha condições de circular.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Norte do ES

Após caminhão, ônibus afunda em rua de Linhares

Publicado em 14/11/2026 às 10:30

Um ônibus teve o trajeto interrompido após parte do asfalto ceder na Rua Aurora Nunes de Oliveira, no bairro Linhares V, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (13).  O incidente aconteceu na mesma via onde um caminhão de coleta de lixo ficou parcialmente afundado após o asfalto ceder, na manhã do mesmo dia.


A Secretaria de Obras de Linhares informou que a empresa terceirizada responsável pelos reparos está com equipes mobilizadas desde sexta-feira (13). No entanto, devido ao volume de chuva, será necessário aguardar a drenagem da água para iniciar os trabalhos com segurança.

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Asfalto cedeu

Caminhão de lixo afunda após asfalto ceder em Linhares

Publicado em 13/11/2026 às 20:10
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Caminhão de lixo afunda após asfalto ceder em Linhares Crédito: Redes Sociais 

Um caminhão de coleta de lixo afundou após o asfalto ceder na Rua Aurora Nunes de Oliveira, no bairro Linhares V, em Linhares, no Norte do Espírito Santo no final da manhã desta sexta-feira (13). 


Segundo a Prefeitura de Linhares, a rua passou recentemente por obras de macrodrenagem. O caminhão foi retirado do buraco ainda no final da manhã, e os resíduos transportados pelo veículo foram transferidos para outro caminhão. A limpeza do chorume, líquido resultante da decomposição do lixo, estava prevista para ser realizada com o auxílio de um caminhão-pipa.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Crime

Adolescente é internado suspeito de tortura e extorsão em Sooretama

Publicado em 13/11/2026 às 13:56

Um adolescente de 15 anos foi encaminhado à internação provisória na quinta-feira (12), por atos infracionais análogos à tortura e à extorsão, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Ele foi localizado em um imóvel no bairro Sayonara durante uma operação da Polícia Civil.


Segundo a corporação, a ação tinha como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão domiciliar e de internação provisória. As investigações apontam que, em 10 de outubro deste ano, o adolescente e outro menor sequestraram e agrediram um jovem de 16 anos por um longo período. Após as agressões, a vítima precisou de atendimento hospitalar.


"A apuração aponta que os adolescentes teriam cometido as agressões com o objetivo de obrigar a vítima a pagar uma suposta dívida relacionada a drogas", explicou o chefe da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.


O mandado de internação foi expedido pela 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares. Após ser localizado, o adolescente foi encaminhado à unidade Norte do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), em Linhares.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Veja vídeo

Temporal derruba parte de casa e deixa casal desalojado em Linhares

Publicado em 13/11/2026 às 13:40

Parte do muro e do telhado de uma residência no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, desabou durante o temporal que atingiu a cidade na noite de quinta-feira (12). Segundo a Defesa Civil Municipal, um casal morava no imóvel e conseguiu sair antes que a situação se agravasse, mas ficou desalojado.


A mulher não ficou ferida, enquanto o homem sofreu escoriações leves. Ele recebeu atendimento e passa bem. De acordo com a Defesa Civil, o casal foi encaminhado à Casa de Acolhida, mantida pela prefeitura, onde recebe abrigo e assistência.


Em nota, o órgão informou que continua acompanhando a situação. Uma vistoria no imóvel foi agendada para a manhã desta sexta-feira (13), para avaliar as condições da residência.

Incidente aconteceu na noite de quinta-feira (12)
Casal que morava no imóvel conseguiu deixar o local, mas ficou desalojado. Eles foram encaminhados para uma Casa de Acolhida do município Defesa Civil Municipal de Linhares
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Norte do ES

BR 101 tem estreitamento em Ibiraçu após rochas caírem na rodovia

Publicado em 13/11/2026 às 12:53
Acidente interdita trânsito na BR 101, em Ibiraçu
BR 101, em Ibiraçu Julio Teixeira

Dois grandes blocos de rocha se desprenderam durante uma detonação no km 212 da BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, na quinta-feira (12). Por conta do incidente, o trecho teve a pista estreitada e assim permanecerá até a próxima terça-feira (17).


A concessionária Ecovias Capixaba explicou que as detonações fazem parte das obras de duplicação do trecho da rodovia e que o bloqueio parcial foi mantido por medida de segurança.


Para fazer a remoção do material sem colocar em risco os motoristas, será necessária uma nova ação de desmonte, que está em fase de planejamento e deve ser realizada na terça-feira (17). Até lá, a empresa informou que manterá equipes de plantão no trecho, reforço na sinalização e isolamento da área com barreiras de proteção.


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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Violência

Homem é encontrado morto a facadas em cama; suspeito é preso em Itapemirim

Publicado em 13/11/2026 às 11:59

Um homem identificado como Marcelo de Araújo foi encontrado morto com uma perfuração de faca no tórax, em uma cama de um imóvel abandonado, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O corpo foi localizado pela Polícia Militar na manhã de quinta-feira (12). No mesmo dia, um suspeito do crime, identificado como Celso Grilo Debacker, foi preso pela Polícia Civil.


Os militares foram acionados para verificar a ocorrência no bairro Vila de Itapemirim. Após a localização do corpo, a Polícia Civil iniciou diligências na região e em pontos estratégicos da cidade. Segundo a corporação, os investigadores identificaram o suspeito por meio de imagens de videomonitoramento de estabelecimentos vizinhos e depoimentos de testemunhas.


A investigação aponta que o crime teria sido motivado por vingança. De acordo com a Polícia Civil, na noite anterior, a vítima e o suspeito discutiram enquanto consumiam entorpecentes. Em determinado momento, Marcelo teria dado dois tapas no rosto de Celso.


Ainda segundo a apuração policial, durante a madrugada, o suspeito foi até o imóvel abandonado onde a vítima estava e cometeu o crime. Celso foi conduzido à Delegacia Regional de Itapemirim e autuado em flagrante por homicídio. A autoridade policial também solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Próximo à Rodovia do Contorno

Foragido da Justiça é preso trabalhando em condomínio de luxo na Serra

Publicado em 13/11/2026 às 11:22
Homem era alvo de mandado de prisão temporária por tráfico de drogas
Homem era alvo de mandado de prisão temporária por tráfico de drogas. Imagem editada pela polícia Divulgação

Um homem de 30 anos que estava foragido da Justiça foi preso na tarde de quinta-feira (12) enquanto trabalhava como pedreiro em uma obra dentro de um condomínio residencial de luxo às margens da Rodovia do Contorno, na Serra. 


O suspeito, que não teve o nome divulgado, era alvo de um mandado de prisão temporária por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ação foi realizada por uma equipe do Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar, em atuação integrada com o Ministério Público do Espírito Santo (MPES).


O mandado foi expedido pela 7ª Vara Criminal de Vila Velha. Segundo a PM, após levantamentos, as equipes confirmaram a presença do investigado no condomínio. Ele foi localizado no segundo pavimento de uma residência em construção, abordado pelos militares e encaminhado à 3ª Delegacia Regional da Serra.


Texto produzido por Kamila Rossi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Rodrigo Lira.

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Kamila Rossi

Residente / [email protected]
Kamila Rossi
Inauguração

Quadra, playground e deques: Vitória entrega obras da orla de Andorinhas no domingo (15)

Publicado em 13/11/2026 às 11:15
A Prefeitura de Vitória vai inaugurar, no domingo (15), as obras de reurbanização da orla de Andorinhas. O espaço passará a contar com playground infantil, áreas de convivência, campo de futebol society, academia popular, deques  para contemplação da paisagem e arquibancadas alagáveis.  

A obra integra o programa "Vitória de Frente para o Mar" e cria uma nova relação entre moradores com as belezas naturais da região. A requalificação abrange uma área de 47 mil metros quadrados que inclui também os bairros Santa Luiza e Pontal de Camburi. 

A cerimônia de inauguração está prevista para as 10h. 

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Redação A Gazeta

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Desacatou PMs

Homem passa o dia jogando pedra contra casa da ex e acaba preso em Vila Velha

Publicado em 13/11/2026 às 10:22

Um homem de 48 anos foi preso após ameaçar a ex-companheira e jogar pedras contra a casa dela, na Praia de Itaparica, em Vila Velha, na noite de quinta-feira (12). Durante a abordagem, ele também xingou os policiais militares. O nome do suspeito não será divulgado para não expor a vítima.


A Polícia Militar foi acionada por volta das 22h30. Aos agentes, a mulher, também de 48 anos, contou que o ex-companheiro estava desde o meio-dia em frente à residência, jogando pedras, fazendo ameaças de morte e proferindo xingamentos. Ela também relatou que sofria agressões e insultos frequentes.


Os policiais tentaram abordar o suspeito, mas ele resistiu e passou a xingar os militares. O homem foi algemado e colocado no compartimento da viatura, onde continuou a desacatar os agentes e a dar chutes até a chegada à Delegacia Regional de Vila Velha.


O pai da vítima contou à TV Gazeta que o casal sempre teve um relacionamento conturbado, já que os dois são usuários de drogas. "A gente não quer isso para ninguém, imagine para uma filha. Luto há mais de 20 anos, internei ela muitas vezes. É muito difícil tirar (das drogas), a gente acaba perdendo a esperança, você não consegue viver", desabafou.


Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por injúria, ameaça e dano, no contexto da Lei Maria da Penha, além de resistência à ação policial. Em seguida, foi encaminhado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Tempo

Cidades do ES recebem alerta de tempestade e queda de granizo

Publicado em 13/11/2026 às 09:49

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade, classificado como perigo potencial, para todos os municípios do Espírito Santo. O aviso começou às 9h08 desta sexta-feira (13) e é válido até as 23h59 do mesmo dia.


A previsão é de chuva de até 50 milímetros por dia, ventos intensos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Segundo o Inmet, o risco de alagamentos é considerado baixo. 

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
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