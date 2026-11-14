Consulta pública discute redução de 5,52% nas tarifas da Cesan

A Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP) abriu uma consulta pública para discutir uma proposta de redução de 5,52% nas tarifas de água e esgoto da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan). A medida está relacionada à reforma tributária e, caso seja aprovada, deverá entrar em vigor em janeiro de 2027. A população pode enviar sugestões até o dia 22 de novembro.





A proposta prevê a retirada das parcelas referentes ao PIS/Pasep e à Cofins, tributos atualmente incluídos nas tarifas e que serão substituídos gradualmente pelo novo sistema de tributação do consumo. Segundo a ARSP, o objetivo é evitar que valores associados aos tributos substituídos continuem sendo cobrados dos consumidores.





A discussão acontece pouco mais de dois meses após as tarifas de água e esgoto da Cesan terem sido reajustadas em 6,99%, em setembro deste ano. Apesar da proposta de redução, a agência esclarece que o percentual de 5,52% se refere às tarifas antes da incidência dos novos tributos. Por isso, a mudança não representa necessariamente uma queda equivalente no valor final das faturas.