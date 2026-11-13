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Troca de energia

EDP negocia compra da Luz e Força Santa Maria no ES

Caso a operação seja concretizada, grupo português poderá assumir o controle total da distribuição de energia no Estado

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 14:59

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

13 nov 2026 às 14:59
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
EDP negocia compra da Luz e Força Santa Maria, distribuidoria de energia de Colatina.
 Fernando Madeira

A EDP está em negociação para comprar a Empresa Luz e Força Santa Maria, distribuidora de energia elétrica com sede em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A informação foi divulgada pelo jornal Valor Econômico, que afirmou que conversas ainda estão em andamento e não há confirmação de um acordo entre as empresas, mas que a cifra da transação gira em torno de R$ 250 milhões.


Caso a negociação avance, a EDP, companhia portuguesa, passará a controlar as duas concessionárias responsáveis pela distribuição de energia elétrica no Estado. Atualmente, o serviço é dividido entre a EDP, que opera na área da antiga Escelsa, e a Luz e Força Santa Maria, que atende aa municípios das regiões Norte e Noroeste capixabas.


A EDP foi procurada para comentar sobre as negociações, mas informou que não irá se manifestar sobre o assunto.  O espaço segue aberto. A Força e Luz também foi demandada e disse que optou por não se manifestar sobre esse assunto.


A EDP atende aproximadamente 1,82 milhão de unidades consumidoras no Espírito Santo. Já a Luz e Força Santa Maria tem cerca de 128 mil clientes, distribuídos em 11 municípios e em uma área de quase 5 mil quilômetros quadrados. Somadas, as operações representam aproximadamente 1,95 milhão de unidades consumidoras no Estado.


Uma eventual mudança no controle da Luz e Força Santa Maria dependerá das aprovações regulatórias e concorrenciais aplicáveis. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) é responsável pela regulação dos serviços de distribuição de energia no país.

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