Paolla Oliveira conhece fantasia para estreia como rainha de bateria da Imperatriz

Paolla Oliveira conheceu nesta quinta-feira (12) o desenho da fantasia que usará no Carnaval de 2027, quando estreará como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense. O figurino foi criado pelo carnavalesco Leandro Vieira para a atriz desfilar à frente da Swing da Leopoldina, comandada pelo mestre Lolo.
A escola divulgou uma imagem de Paolla segurando a pasta com o croqui, mas não revelou detalhes da roupa. "A gente sabe que tá todo mundo querendo saber o que tem dentro dessa pasta... Em fevereiro, a gente descobre", escreveu a agremiação nas redes sociais.
Vieira também publicou um registro do encontro. O carnavalesco disse estar ansioso para apresentar o projeto à atriz. "Hoje, a Paolla Oliveira vai conhecer o figurino que rabisquei para ela vestir no Carnaval e reinar junto da Swing da Leopoldina comandada pelo parceiro Lolo! Penso, desde agora, que 'já deu bom'", escreveu.
A atriz ocupará o posto que foi de IZA até o início deste ano. A cantora, no entanto, continuará ligada à escola como rainha da agremiação. Ela também já conheceu o desenho da fantasia que usará no desfile de 2027, em encontro realizado na terça-feira (10).
Paolla volta ao posto de rainha de bateria depois de deixar a Grande Rio, em 2025, após sete anos à frente dos ritmistas da escola de Duque de Caxias. Ela foi substituída por Virginia Fonseca, que deixou o cargo neste ano, quando Anitta assumiu a função.
A Imperatriz Leopoldinense levará à Marquês de Sapucaí o enredo "A Memória do Rei e o Sumiço de Dona Júlia". A escola de Ramos está entre as agremiações do Grupo Especial que desfilarão na segunda-feira, 8 de fevereiro, pelo Carnaval de 2027.