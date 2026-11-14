Paolla Oliveira conhece fantasia para estreia como rainha de bateria da Imperatriz





Vieira também publicou um registro do encontro. O carnavalesco disse estar ansioso para apresentar o projeto à atriz. "Hoje, a Paolla Oliveira vai conhecer o figurino que rabisquei para ela vestir no Carnaval e reinar junto da Swing da Leopoldina comandada pelo parceiro Lolo! Penso, desde agora, que 'já deu bom'", escreveu.