Dira Paes se desculpa após falas sobre representação do Nordeste em 'Lá Na Minha Terra'





"Desde que começou a novela, eu tenho experimentado sentimentos muito contraditórios", afirmou. "De um lado, a alegria de estar fazendo uma protagonista forte, com uma equipe incrível, e, do outro lado, a tristeza de ter dito uma coisa que fez mal para várias pessoas. Do fundo do meu coração, eu sinto muitíssimo por provocar esses sentimentos em todos vocês."