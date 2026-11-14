Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Dira Paes se desculpa após falas sobre representação do Nordeste em 'Lá Na Minha Terra'
Repercussão

Dira Paes se desculpa após falas sobre representação do Nordeste em 'Lá Na Minha Terra'

A atriz foi criticada nas redes sociais após defender como a novela representa a região em uma entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Novembro de 2026 às 09:41

Dira Paes
Dira Paes pediu desculpas pelas declarações feitas  Reprodução @Dirapaes
Dira Paes publicou um vídeo nesta sexta-feira (13) pedindo desculpas pelas declarações em defesa da representação do sertão nordestino na nova novela das seis da Globo, "Lá Na Minha Terra". A atriz vive a protagonista do folhetim, Rosenda.

"Desde que começou a novela, eu tenho experimentado sentimentos muito contraditórios", afirmou. "De um lado, a alegria de estar fazendo uma protagonista forte, com uma equipe incrível, e, do outro lado, a tristeza de ter dito uma coisa que fez mal para várias pessoas. Do fundo do meu coração, eu sinto muitíssimo por provocar esses sentimentos em todos vocês."

Desde que estreou, no último dia 9, a novela vem recebendo críticas de telespectadores pela forma como o Nordeste é retratado de forma estereotipada em comparação com São Paulo, que também faz parte da trama.

A atriz foi criticada nas redes sociais após defender como a novela representa a região em uma entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo. Na ocasião, ela afirmou que o sertão retratado na novela existe. Em sua resposta, Dira comentou que há casas no sertão que, se não tivessem antenas parabólicas, poderiam fazer as pessoas acreditar que aquelas residências "estariam no século 18".

No vídeo, ela comentou que não tinha a intenção de deixar as pessoas chateadas e que ficou triste com a repercussão da polêmica, não pela dimensão que a repercussão tomou, mas por ser uma pessoa do Norte do país que defende causas como respeito e dignidade.

"Tudo dói mais em mim porque eu sou essa pessoa. Então, representar o Norte, o Sertão e o Nordeste sempre foi e sempre será uma honra para mim", disse. "Saber valorizar a escuta também é muito preciso para mim. Então, fica o aprendizado, as lições e a necessidade de continuar aprendendo."

A atriz também agradeceu todo o carinho que recebeu dos fãs e dos conhecidos que ligaram e escreveram para ela, enviando mensagens de apoio.

Veja Também 

Bella Campos

Bella Campos confirma namoro com modelo Thalita Ferreira

Milena Moreira diz sofrer ataques racistas de fãs de Ana Paula Renault

Tia Milena denuncia ataques racistas de fãs de Ana Paula Renault

Imagem de destaque

'Fora do Brasil, enfrentava picos fortes de depressão', diz Anitta sobre vida no exterior

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Brasil é superado pelo Japão em Singapura
Brasil perde para o Japão em amistoso com polêmica de arbitragem
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 14/11/2026
As telenovas da Turquia vem conquistando os brasileiros
Conheça cinco novelas turcas para maratonar neste final de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.