Dira Paes se desculpa após falas sobre representação do Nordeste em 'Lá Na Minha Terra'

Dira Paes publicou um vídeo nesta sexta-feira (13) pedindo desculpas pelas declarações em defesa da representação do sertão nordestino na nova novela das seis da Globo, "Lá Na Minha Terra". A atriz vive a protagonista do folhetim, Rosenda.
"Desde que começou a novela, eu tenho experimentado sentimentos muito contraditórios", afirmou. "De um lado, a alegria de estar fazendo uma protagonista forte, com uma equipe incrível, e, do outro lado, a tristeza de ter dito uma coisa que fez mal para várias pessoas. Do fundo do meu coração, eu sinto muitíssimo por provocar esses sentimentos em todos vocês."
Desde que estreou, no último dia 9, a novela vem recebendo críticas de telespectadores pela forma como o Nordeste é retratado de forma estereotipada em comparação com São Paulo, que também faz parte da trama.
A atriz foi criticada nas redes sociais após defender como a novela representa a região em uma entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo. Na ocasião, ela afirmou que o sertão retratado na novela existe. Em sua resposta, Dira comentou que há casas no sertão que, se não tivessem antenas parabólicas, poderiam fazer as pessoas acreditar que aquelas residências "estariam no século 18".
No vídeo, ela comentou que não tinha a intenção de deixar as pessoas chateadas e que ficou triste com a repercussão da polêmica, não pela dimensão que a repercussão tomou, mas por ser uma pessoa do Norte do país que defende causas como respeito e dignidade.
"Tudo dói mais em mim porque eu sou essa pessoa. Então, representar o Norte, o Sertão e o Nordeste sempre foi e sempre será uma honra para mim", disse. "Saber valorizar a escuta também é muito preciso para mim. Então, fica o aprendizado, as lições e a necessidade de continuar aprendendo."
A atriz também agradeceu todo o carinho que recebeu dos fãs e dos conhecidos que ligaram e escreveram para ela, enviando mensagens de apoio.