Bella Campos confirma namoro com modelo Thalita Ferreira





A intérprete de Maria de Fátima no remake de "Vale Tudo" também comentou a companhia de Thalita durante compromissos profissionais no exterior em um comunicado enviado à imprensa. Segundo Bella, as duas têm agendas internacionais e a presença da modelo ajuda a tornar as viagens mais agradáveis. "É gostoso ter por perto um rosto familiar, alguém para se apoiar nesses momentos fora do Brasil. Tem sido bom viver isso", disse.