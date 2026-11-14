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Nova relação

Bella Campos confirma namoro com modelo Thalita Ferreira

O namoro ganhou repercussão após as duas foram fotografadas de mãos dadas no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Novembro de 2026 às 09:27

Bella Campos
O namoro ganhou repercussão quando as duas foram fotografadas de mãos dadas no aeroporto Reprodução @Bellacampox
A atriz Bella Campos, 28, confirmou o relacionamento com a modelo Thalita Ferreira. A atriz falou sobre a nova relação "Estou feliz em conhecer uma pessoa que tem me trazido alegria e que soma à minha vida. A gente se acompanha, torce uma pela outra e compartilha momentos que nos enriquecem", afirmou.

A intérprete de Maria de Fátima no remake de "Vale Tudo" também comentou a companhia de Thalita durante compromissos profissionais no exterior em um comunicado enviado à imprensa. Segundo Bella, as duas têm agendas internacionais e a presença da modelo ajuda a tornar as viagens mais agradáveis. "É gostoso ter por perto um rosto familiar, alguém para se apoiar nesses momentos fora do Brasil. Tem sido bom viver isso", disse.

O namoro ganhou repercussão nesta sexta-feira (13), quando as duas foram fotografadas de mãos dadas no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Acompanhadas de malas, elas caminharam juntas pelo terminal e seguiram pela área de embarque e desembarque.

Thalita Ferreira trabalhava em uma pizzaria em São Paulo, quando foi descoberta no ano passado. Representada pela agência Evol MGMT, a modelo abriu o desfile da grife Saint Laurent na Paris Fashion Week em março .

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