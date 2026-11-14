Bella Campos confirma namoro com modelo Thalita Ferreira

A atriz Bella Campos, 28, confirmou o relacionamento com a modelo Thalita Ferreira. A atriz falou sobre a nova relação "Estou feliz em conhecer uma pessoa que tem me trazido alegria e que soma à minha vida. A gente se acompanha, torce uma pela outra e compartilha momentos que nos enriquecem", afirmou.
A intérprete de Maria de Fátima no remake de "Vale Tudo" também comentou a companhia de Thalita durante compromissos profissionais no exterior em um comunicado enviado à imprensa. Segundo Bella, as duas têm agendas internacionais e a presença da modelo ajuda a tornar as viagens mais agradáveis. "É gostoso ter por perto um rosto familiar, alguém para se apoiar nesses momentos fora do Brasil. Tem sido bom viver isso", disse.
O namoro ganhou repercussão nesta sexta-feira (13), quando as duas foram fotografadas de mãos dadas no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Acompanhadas de malas, elas caminharam juntas pelo terminal e seguiram pela área de embarque e desembarque.
Thalita Ferreira trabalhava em uma pizzaria em São Paulo, quando foi descoberta no ano passado. Representada pela agência Evol MGMT, a modelo abriu o desfile da grife Saint Laurent na Paris Fashion Week em março .