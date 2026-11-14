Conheça cinco novelas turcas para maratonar neste final de semana

Uma das novelas mais famosas da década passada, e que ajudou a popularizar as novelas turcas no Brasil, foi “Sila: Prisioneira do Amor”. A novela exibida pelo canal Band em 2016 contou com 199 capítulos e hoje em dia pode ser vista pelo YouTube. A trama acompanha a protagonista que dá nome à obra, uma jovem que foi vendida pelo pai biológico ainda na infância a uma família rica de Istambul, onde cresceu com conforto e liberdade.





Anos mais tarde, seu pai reaparece com a mentira de que sua mãe biológica está morrendo e deseja vê-la. Na verdade, trata-se de uma armadilha para levá-la de volta à sua terra natal e forçá-la a se casar com Boran, o líder tradicional de uma tribo local, para pagar uma dívida de sangue e salvar a vida do seu irmão biológico, Azad. Presa a um mundo regido por tradições e leis, Sıla precisa lutar pela própria liberdade enquanto sua relação com Boran passa por intensos conflitos.