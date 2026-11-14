Conheça cinco novelas turcas para maratonar neste final de semana

Histórias de amor, conflitos familiares, diferenças culturais e reviravoltas emocionantes são algumas das características que conquistaram o público das novelas turcas. Desde os anos 2000 até os dias atuais, as produções da Turquia vêm ganhando espaço entre os brasileiros, que encontram nas tramas uma oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a cultura do país que conecta a Europa e a Ásia.
Quer mergulhar nesse universo, mas não sabe por onde começar? HZ selecionou cinco novelas turcas para você conhecer e maratonar neste final de semana.
Uma das mais conhecidas no meio dos amantes de novelas turcas é “A Sonhadora” (‘Erkenci Kuş’ no original), produzida pela Gold Film em 2018. Na trama, a protagonista Sanem é uma jovem aspirante a escritora que enfrenta a pressão de seus pais para conseguir um emprego estável ou aceitar um casamento arranjado com seu vizinho Muzaffer.
Para evitar o casamento, ela consegue um trabalho na agência de publicidade “Fikri Harika”, onde sua irmã, Leyla, trabalha. Na agência, Sanem conhece Can Divit, um fotógrafo famoso e aventureiro, que retorna à Turquia para assumir os negócios do pai doente, Aziz, dono da Fikri Harika. E eventualmente, um romance entre os dois se desenvolve em meio ao mundo corporativo. Com cerca de 161 capítulos, a novela pode ser assistida pelo Globoplay.
Uma das novelas mais famosas da década passada, e que ajudou a popularizar as novelas turcas no Brasil, foi “Sila: Prisioneira do Amor”. A novela exibida pelo canal Band em 2016 contou com 199 capítulos e hoje em dia pode ser vista pelo YouTube. A trama acompanha a protagonista que dá nome à obra, uma jovem que foi vendida pelo pai biológico ainda na infância a uma família rica de Istambul, onde cresceu com conforto e liberdade.
Anos mais tarde, seu pai reaparece com a mentira de que sua mãe biológica está morrendo e deseja vê-la. Na verdade, trata-se de uma armadilha para levá-la de volta à sua terra natal e forçá-la a se casar com Boran, o líder tradicional de uma tribo local, para pagar uma dívida de sangue e salvar a vida do seu irmão biológico, Azad. Presa a um mundo regido por tradições e leis, Sıla precisa lutar pela própria liberdade enquanto sua relação com Boran passa por intensos conflitos.
Outra história que ajudou a popularizar as produções turcas no Brasil, também apresenta um dos temas mais sensíveis e pesados em sua trama. Na novela de 2010, Fatmagul é uma jovem humilde, doce e trabalhadora que vive em uma pequena cidade costeira da Turquia. Durante o casamento de Selim, um jovem rico em sua cidade, a jovem infelizmente é vítima de um abuso sexual por quatro homens.
Kerim era um desses quatros criminosos, que por mais que não tenha participado, não impediu o crime. Para abafar o escândalo e proteger os rapazes poderosos da, a família de Fatmagul sofre pressões e aceita um acordo: Kerim se casaria com Fatmagül para encobrir o crime. Abandonada pelo noivo Mustafa, Fatmagül decide não se calar, lutando nos tribunais contra o preconceito e o poder dos agressores. Com mais de 150 episódios, a novela pode ser vista na Netflix e Amazon Prime.
Um dos sucessos mais recentes entre os fãs das novelas do país eurasiático está "Hercai: Amor e Vingança". Na trama, um homem busca vingança pela morte de seus pais tentando destruir por dentro a família responsável por sua perda. Porém, ele terá que lidar com o desafio de ser fiel aos seus planos depois que a surpresa de uma paixão mexe com seus sentimentos. Na novela turca, Miran tem como objetivo destruir a família responsável por acabar com a sua.
Para isso, ele arma um plano para se casar com a neta do cruel Nasuh Şadoğlu e acabar com o legado deles infiltrado na família e trazendo ruína a eles. Ele planeja casar-se com Reyyan e abandoná-la logo na manhã seguinte à cerimônia. O que ele não esperava que fosse um obstáculo é a paixão que ele acaba desenvolvendo pela jovem. A novela que começou em 2019 e terminou em 2021 está disponível no Globoplay e Amazon Prime, com mais de 200 capítulos.
Por fim, que tal também conhecer uma comédia turca? A novela "Dolunay - Lua Cheia" foi exibida em 2017 e está disponível no Globoplay e Amazon Prime com 81 capítulos. A trama acompanha a história de Nazli, uma jovem estudante de gastronomia que sonha em abrir seu próprio restaurante. Porém, nem tudo é tão simples, pois ela precisa ajudar nas despesas da casa que divide com a irmã Asuman e a amiga Fatos.
Precisando de dinheiro, aceita trabalhar como chef particular na mansão de Ferit Aslan, um empresário rico e disciplinado, o completo oposto da jovem. Na convivência diária, marcada por conflitos, uma afinidade começa a surgir, especialmente quando o sobrinho de Ferit, Bulut, único sobrevivente de um acidente que perdeu seus pais, cria um vínculo especial com Nazli. Na luta pela guarda do menino, ela se torna uma aliada fundamental e um romance inesperado começa a surgir.