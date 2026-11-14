Diabetes mal controlado pode causar disfunção erétil, mas há tratamento

Falar sobre disfunção erétil ainda é tabu para muitos homens. Pesquisa Datafolha/Omens realizada em 2020 mostrou que, entre aqueles que já haviam enfrentado dificuldades de ereção, 60% não tinham conversado com ninguém além da parceira ou do parceiro sobre o assunto.
Entre os homens que tinham disfunção erétil, 64% não haviam procurado um especialista nos dois anos anteriores ao levantamento.
O silêncio pode atrasar o diagnóstico de condições de saúde associadas à impotência sexual, como o diabetes. A doença é caracterizada pela produção insuficiente de insulina ou pela dificuldade do organismo em utilizá-la adequadamente, o que leva ao aumento da glicose no sangue.
Tanto no tipo 1 como no tipo 2, quando permanece elevada por períodos prolongados, a glicose pode danificar vasos sanguíneos e nervos envolvidos na resposta sexual. Isso prejudica a circulação de sangue para o pênis e a transmissão dos estímulos nervosos necessários à ereção.
O Dia Mundial do Diabetes, neste sábado (14), chama a atenção para complicações como esta. Segundo uma revisão de estudos publicada em 2024 na revista BMC Public Health, que reuniu dados de 108 mil homens com diabetes em vários países, cerca de 66% apresentavam algum grau de disfunção erétil.
Como o diabetes afeta a ereção?
Em condições normais, estímulos enviados pelo cérebro promovem o relaxamento da musculatura dos corpos cavernosos, duas estruturas no interior do pênis. Com isso, elas se enchem de sangue e comprimem as veias responsáveis pela drenagem sanguínea, mantendo a rigidez do órgão.
Um dos efeitos do diabetes é o dano ao endotélio, camada de células que reveste internamente os vasos sanguíneos e produz óxido nítrico, substância que ajuda a dilatá-los e facilita a passagem do sangue. Com a produção dessa substância prejudicada, o fluxo sanguíneo para o pênis pode diminuir.
O excesso de glicose também pode provocar neuropatia diabética, que compromete os nervos responsáveis por transmitir os estímulos necessários à resposta sexual. Com isso, tanto a chegada de sangue ao pênis como os sinais nervosos que desencadeiam a ereção podem ser afetados.
Hipertensão, colesterol elevado e obesidade também podem agravar o comprometimento dos vasos. Esses fatores são frequentes entre pessoas com diabetes tipo 2, responsável por cerca de 90% dos casos da doença.
Nesse tipo, o organismo desenvolve resistência à insulina e, com o tempo, pode não produzir quantidade suficiente do hormônio. A combinação dessas condições ajuda a explicar por que a disfunção erétil nem sempre tem uma única causa.
Quando a dificuldade de ereção merece investigação?
Uma falha ocasional, provocada por cansaço, estresse, ansiedade ou consumo de álcool, não caracteriza disfunção erétil. O sinal de alerta é a dificuldade recorrente para conseguir ou manter uma ereção suficiente para a atividade sexual.
"Se começa a perturbar a qualidade de vida do indivíduo, tem que procurar auxílio médico", diz Ricardo Cohen, diretor do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.
No caso do diabetes tipo 2, a dificuldade de ereção pode ser um dos primeiros sinais da doença. Como a condição pode evoluir durante anos sem sintomas evidentes, alterações metabólicas e vasculares provocadas pelo excesso de glicose podem já estar em curso quando o problema sexual aparece.
Isso não significa que toda disfunção erétil esteja relacionada ao diabetes. Também pode ter origem hormonal ou psicológica, ser efeito colateral de medicamentos ou estar associada a alterações vasculares. Hipertensão e colesterol elevado, por exemplo, podem contribuir para a dificuldade de ereção.
Por isso a avaliação médica é tão importante para esclarecer a causa, afirma Cohen.
A investigação pode ser feita por um clínico geral ou urologista, que analisa o histórico de saúde, os medicamentos em uso e possíveis condições associadas. Também pode examinar os órgãos genitais, avaliar a circulação e a sensibilidade da região e solicitar exames de sangue.
Como tratar a disfunção erétil associada ao diabetes?
O primeiro passo é controlar o diabetes. Manter a glicemia dentro das metas recomendadas ajuda a evitar novos danos aos vasos sanguíneos e aos nervos.
O cuidado também inclui controlar a pressão arterial e o colesterol, praticar atividade física regularmente, manter uma alimentação equilibrada e emagrecer quando há sobrepeso ou obesidade. Na maior parte dos casos essas medidas são suficientes para recuperar a função sexual.
Mas há episódios em que a melhora é limitada, especialmente quando o diabetes já provocou danos vasculares ou neurológicos mais avançados. Nesses casos, o controle da glicemia continua fundamental, mas pode ser necessário associar tratamentos específicos para disfunção erétil.
Entre as opções estão medicamentos como Viagra (sildenafila) e tadalafila, que facilitam a entrada de sangue no pênis ao prolongar a ação de substâncias responsáveis pelo relaxamento dos corpos cavernosos. Eles não provocam ereção automática; é necessário haver estímulo sexual.
Quando os comprimidos não funcionam ou não podem ser usados (caso de pacientes que tomam nitratos), as alternativas incluem injeções de medicamentos diretamente no pênis e dispositivos a vácuo, que ajudam a levar sangue ao órgão. Em casos mais graves pode ser indicada uma prótese peniana.
A escolha do tratamento depende da avaliação médica. A automedicação deve ser evitada tanto pelos riscos associados ao uso desses remédios sem orientação como pela possibilidade de mascarar a causa da dificuldade de ereção.
"Não adianta o indivíduo tomar apenas medicamentos como Viagra. Ele pode até conseguir uma ereção, mas não estará tratando a raiz do problema, e sim um sintoma", afirma Cohen.