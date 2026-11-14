Como evitar que o pré-diabetes evolua para diabetes? Conheça os cuidados

Segundo a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), o rastreamento deve começar aos 35 anos para todos os adultos, mesmo sem fatores de risco. Antes disso, a partir dos 18 anos, a investigação é indicada para quem tem sobrepeso ou obesidade associados a pelo menos um fator de risco. Quando os resultados são normais, os exames podem ser repetidos a cada três anos; quem tem pré-diabetes ou vários fatores de risco deve refazê-los pelo menos uma vez por ano.