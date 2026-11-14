Recuperação da minilipo: veja os cuidados antes de retomar a rotina

A lipoaspiração foi a segunda cirurgia estética mais realizada no mundo em 2025, segundo levantamento da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), divulgado em 2026. Entre quem considera uma intervenção para tratar gordura localizada, uma dúvida frequente é como conciliar a recuperação com o trabalho, os compromissos e os exercícios. Na minilipo, esse planejamento depende das áreas tratadas, das condições clínicas e das tarefas de cada pessoa.