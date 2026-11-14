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Feminicídio

Acusado de matar ex-companheira em Boa Esperança vai a júri popular

Nailde Ferreira de Souza Silva, de 58 anos, foi encontrada ferida às margens de rodovia em 2025; perícia apontou morte por espancamento

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 21:07

Pedro Nunes

Pedro Nunes

Publicado em 

13 nov 2026 às 21:07

Um homem de 52 anos acusado de matar a ex-companheira será levado a júri popular pelo crime ocorrido em julho de 2025, na zona rural de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo. A decisão, proferida na segunda-feira (9), também manteve a prisão preventiva de Júlio Pereira Gomes, acusado do assassinato de Nailde Ferreira de Souza Silva, de 58 anos.


Segundo o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), Júlio foi pronunciado por feminicídio, com a circunstância de uso de recurso que teria dificultado a defesa da vítima. A data do julgamento ainda será definidaNa decisão, o juiz Ivo Nascimento Barbosa considerou que o laudo cadavérico e os depoimentos das testemunhas apresentam indícios suficientes para levar o acusado ao Tribunal do Júri.


O crime aconteceu na madrugada de 18 de julho de 2025, na ES 315, em um trecho conhecido como Curva da Jaqueira. Nailde foi encontrada caída às margens da rodovia, com um corte profundo na cabeça, fratura no braço esquerdo e outras lesões graves. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus.


Inicialmente tratado como um possível acidente de trânsito, o caso passou a ser investigado como homicídio após a perícia apontar que a mulher morreu em decorrência de traumatismo cranioencefálico provocado por espancamento. Durante as investigações, câmeras de monitoramento registraram o casal em uma motocicleta, ambos usando capacete, mas os equipamentos não foram encontrados posteriormente.


Durante o interrogatório, Júlio negou as agressões e afirmou que Nailde caiu da motocicleta durante o trajeto de volta da rodoviária. Segundo ele, tentou ajudá-la, mas não conseguiu levantá-la e saiu em busca de socorro.


A Justiça também negou ao acusado o direito de recorrer da decisão em liberdade. Entre os motivos apresentados estão o risco de fuga, a existência de uma condenação e de um mandado de prisão por homicídio no Mato Grosso, além do uso de identidade falsa perante as autoridades após o crime.


A Gazeta tenta contato com a defesa de Júlio Pereira Gomes para comentar a decisão. O espaço permanece aberto para manifestação.

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