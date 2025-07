Noroeste do ES

Polícia investiga morte de mulher achada machucada em rodovia de Boa Esperança

Caso ocorreu na madrugada da última sexta-feira (18), quando Nailde Ferreira de Souza Silva, de 58 anos, foi encontrada com ferimentos pelo corpo na rodovia ES 315

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar a morte de Nailde Ferreira de Souza Silva, de 58 anos, encontrada caída às margens da rodovia ES 315, no trecho que dá acesso ao distrito de Santo Antônio do Pouso Alegre, em Boa Esperança , no Noroeste do Espírito Santo , na madrugada da última sexta-feira (18). >

Segundo a corporação, a vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhada ao Hospital Estadual Dr. Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus, onde faleceu no mesmo dia. No boletim de atendimento do Centro Integrado de Operações e Defesa Social (Ciodes), no qual o hospital aciona a perícia para o recolhimento do corpo, é mencionado politraumatismo como possível causa da morte da vítima, ou seja, múltiplas lesões.>