Ufes reforça cuidados contra a Covid-19 diante de alta de casos no ES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) divulgou, nesta sexta-feira (13), orientações à comunidade universitária diante do aumento de casos de Covid-19 no Estado. Entre as recomendações estão o reforço da vacinação, a realização de testes e o afastamento inicial de cinco dias das atividades presenciais em caso de diagnóstico positivo para a doença.
O Espírito Santo está entre as 19 unidades da Federação que registraram aumento de casos da doença nas últimas seis semanas, segundo o Ministério da Saúde. Diante desse cenário, a Ufes reforçou a importância da vacinação, principalmente para pessoas que fazem parte dos grupos prioritários, como gestantes e idosos.
Segundo a universidade, estudantes, professores e servidores técnico-administrativos que testarem positivo para Covid-19 devem cumprir um afastamento inicial de cinco dias, contados a partir do primeiro dia de sintomas. O retorno às atividades presenciais depende da melhora do quadro.
A instituição também divulgou orientações específicas para os integrantes da comunidade universitária:
- Professores e servidores técnico-administrativos: devem comunicar o diagnóstico à chefia imediata e apresentar o atestado médico e o resultado do teste por meio da plataforma SouGov.
- Estudantes: devem informar o diagnóstico aos professores e coordenadores dos respectivos cursos.
- Cuidados após o afastamento: seguir as orientações médicas, manter o uso de máscaras e evitar contato com pessoas vulneráveis, como crianças, idosos, gestantes e imunossuprimidos, até o décimo dia.
A Ufes destacou ainda que a adoção das medidas preventivas é fundamental para reduzir o risco de transmissão da doença e proteger a comunidade universitária.