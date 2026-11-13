Ufes reforça cuidados contra a Covid-19 diante de alta de casos no ES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) divulgou, nesta sexta-feira (13), orientações à comunidade universitária diante do aumento de casos de Covid-19 no Estado. Entre as recomendações estão o reforço da vacinação, a realização de testes e o afastamento inicial de cinco dias das atividades presenciais em caso de diagnóstico positivo para a doença.





O Espírito Santo está entre as 19 unidades da Federação que registraram aumento de casos da doença nas últimas seis semanas, segundo o Ministério da Saúde. Diante desse cenário, a Ufes reforçou a importância da vacinação, principalmente para pessoas que fazem parte dos grupos prioritários, como gestantes e idosos.





Segundo a universidade, estudantes, professores e servidores técnico-administrativos que testarem positivo para Covid-19 devem cumprir um afastamento inicial de cinco dias, contados a partir do primeiro dia de sintomas. O retorno às atividades presenciais depende da melhora do quadro.





A instituição também divulgou orientações específicas para os integrantes da comunidade universitária:



