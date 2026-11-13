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Saúde

Ufes reforça cuidados contra a Covid-19 diante de alta de casos no ES

Universidade recomenda vacinação, testes e afastamento inicial de cinco dias para estudantes e servidores diagnosticados com a doença

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 20:52

Redação A Gazeta

Redação A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2026 às 20:52
Em 2020, 122 projetos de pesquisa desenvolvidos na Ufes eram relacionados à Covid
Ufes adotou o estudo remoto em setembro de 2020 Supec/ Ufes

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) divulgou, nesta sexta-feira (13), orientações à comunidade universitária diante do aumento de casos de Covid-19 no EstadoEntre as recomendações estão o reforço da vacinação, a realização de testes e o afastamento inicial de cinco dias das atividades presenciais em caso de diagnóstico positivo para a doença.


O Espírito Santo está entre as 19 unidades da Federação que registraram aumento de casos da doença nas últimas seis semanas, segundo o Ministério da Saúde. Diante desse cenário, a Ufes reforçou a importância da vacinação, principalmente para pessoas que fazem parte dos grupos prioritários, como gestantes e idosos.


Segundo a universidade, estudantes, professores e servidores técnico-administrativos que testarem positivo para Covid-19 devem cumprir um afastamento inicial de cinco dias, contados a partir do primeiro dia de sintomas. O retorno às atividades presenciais depende da melhora do quadro.


A instituição também divulgou orientações específicas para os integrantes da comunidade universitária:


  • Professores e servidores técnico-administrativos: devem comunicar o diagnóstico à chefia imediata e apresentar o atestado médico e o resultado do teste por meio da plataforma SouGov.
  • Estudantes: devem informar o diagnóstico aos professores e coordenadores dos respectivos cursos.
  • Cuidados após o afastamento: seguir as orientações médicas, manter o uso de máscaras e evitar contato com pessoas vulneráveis, como crianças, idosos, gestantes e imunossuprimidos, até o décimo dia.

A Ufes destacou ainda que a adoção das medidas preventivas é fundamental para reduzir o risco de transmissão da doença e proteger a comunidade universitária.

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